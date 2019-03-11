Радий Хабиров: «Ямы на дорогах – это политическая тема»

На очередном оперативном совещании в башкирском правительстве врио главы республики Радий Хабиров вновь пригрозил чиновникам увольнением. На этот раз под раздачу попал глава госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов. Он выступил с докладом о подготовке к ямочному ремонту на дорогах Башкирии, но руководитель региона, мягко говоря, остался недоволен его отчетом.

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ

Совсем скоро весна возьмет свое, и в башкирских городах и селах сойдет снег. Как любят шутить жители республики, вместе с ним растает и асфальт. Следуя давней традиции готовить сани летом, наши чиновники решили заранее озаботиться ремонтом ям на дорогах.

- Основные работы по ямочному ремонту в республике начнутся с 15 апреля. Полностью завершить все ремонтные работы планируется до 15 июня, - бодро отрапортовал он. – На сегодняшний день заготовлено 1,5 тысячи тонн смеси и 3,5 тысячи тонн щебня. По поручению главы республики, началась проработка интерактивной карты ямочного ремонта, а к 1 июня появится мобильное приложение.

Радий Хабиров, который все это время молчал, вид имел довольно скучающий. До тех пор, пока не услышал, что его поручение от ноября прошлого года находится «в разработке».

ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗДОРА

-Традиционно, как в России наступает весна, все проклятья жителей, которые сыпались из-за неубранного снега, переключаются на дороги. Это совершенно оправданная эмоциональная реакция наших граждан, потому что весной все вскрывается. У нас регион с очень сложными погодными условиями, поэтому наши дороги не выдерживают и образуются ямы. Люди калечатся, люди портят свои машины и так далее. Именно поэтому, Тимур Рафисович (Мухаметьянов. – Прим. ред.), я еще в ноябре вас просил перенять опыт по созданию мобильного приложения. Что по факту получается? За это время можно было изобрести что-то по типу «Фейсбука» или создать новый «Айфон»! – возмутился Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что если к 1 апреля жители Башкирии не увидят мобильного приложения, которое будет наглядно показывать, где находятся ямы на дорогах, то Тимуру Мухаметьянову придется искать новую работу.

-Вы мне с предыдущим министром ЖКХ сказки рассказывали, что у нас чуть ли не во всех городах интерактивная карта есть. А ее нет, - отчеканил он.

ДОРОГИ И ЯМЫ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Казалось бы, вопрос был исчерпан, но Хабирова понесло. Он тут же задал вопрос министру ЖКХ Башкирии Михаилу Кирееву о том, кто должен делать ремонт во дворах. Как оказалось, ремонт дорог во дворах лежит на плечах либо управляющих компаниях, либо на местных чиновниках. В ответ на это, глава региона вызвал на разговор по селектору мэра Уфы Ульфата Мустафина.

- Карта ямочного ремонта у нас работает уже давно, мобильное приложение есть. Система опробована в прошлом году, она эффективна, - заявил уфимский сити-менеджер.

Радий Хабиров прервал его слова ехидным замечанием.

-Может с вашим приходом что-то изменилось, УльфатМансурович? После того самого совещания в ноябре, я отправил человека, которому доверяю, отработать с интерактивной картой ямочного ремонта Уфы и Стерлитамака. Докладываю: они не работают! – отрезал глава Башкирии.

Итогом гневной тирады Хабирова стало конкретное поручение республиканским чиновникам: к 1 апреля подготовиться к ямочному ремонту на дорогах Башкирии.

-Людей больше всего беспокоят ямы во дворах, на дорогах ситуация еще более-менее. Вы не можете организовать нормальную работу! Заместитель премьер-министра республики, на минуточку! – обратился Хабиров к Михаилу Кирееву. – Дороги и ямы – это уже политическая задача. Это общественная задача, это комфорт наших жителей. Они свои колеса в этих ямах оставляют, со дворов выехать не могут. А чиновники мне какую-то программу с ноября готовят, которую студент нефтяного или авиационного за одну ночь напишет! Вопрос не готов, - подытожил он.