Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 8 -10 марта

В ТЕАТР

Башкирский театр оперы и балета 9 марта покажет балет «Аленький цветочек» (12+) по мотивам знаменитой сказки Аксакова, а 10 марта приглашает любителей оперного искусства на премьерный спектакль «Фауст» (16+) Шарля Гуно, который на уфимской сцене поставил известный московский режиссер Георгий Исаакян.

Начало спектаклей: 9 марта 12. 00, 10 марта в 18.00

Цена билетов: 100 - 1000 руб.

Русский драматический театр 8 марта на основной сцене покажет премьерный спектакль по пьесе Александра Вампилова «Прощание в июне» (16+). 9 марта здесь можно посмотреть два спектакля: на малой сцене - «Кофейный блюз» (16+), а на основной - комедию «Фабричная девчонка» (12+). 10 марта любителей рок-оперы приглашают на постановку «Акбузат. Белый конь, златая птица «по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр» (12+)

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов :200 - 500 руб.

Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури 9 марта покажет комедийный спектакль «Мамуля» (16+), а 10 марта - драму «Зулейха открывает глаза «(12+) по одноименному бестселлеру казанской писательницы Гузель Яхиной - спектакль номинирован на несколько национальных театральных премий «Золотая маска».

Начало спектаклей в 18.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

Татарский театр «Нур» 8 марта покажет комедию по пьесе Мустая Карима «Похищение девушки» (12+), 9 марта - премьерный спектакль «Жизнь удалась» (16+) по пьесе татарского драматурга Ахмета Файзи, 10 марта - водевиль «Башмачки». (12+)

Начало спектаклей в 19.00

Цена билетов: 150 - 600 руб.

Народный театр «Третье поколение» им. Петра Шеина (ГКЗ «Башкортостан») 9 и 10 марта приглашает на премьеру комедии «Примадонны» по пьесе американского драматурга Кена Людвига. (16+)

Началов 18.00

Цена билетов: 200 - 350 руб.

8 марта в Городском дворце культуры московские артисты покажут комедию «для взрослых» - «Вход только для женщин». Это спектакль о мужчинах, решивших заработать необычным способом - стриптизерами. (18+)

Начало 19.00

Цена билетов: 300 - 800 руб.

10 марта во Дворце молодежи московские артисты сыграют авантюрную комедию «Ты будешь мой». В главных ролях - популярные артисты театра и кино: Денис Матросов и Екатерина Волкова, получившая широкую известность благодаря сериалу «Воронины» на канале СТС. Поставил спектакль один из участников комедийного дуэта «Новые русские бабки», так что скучать зрителям не придется. (16 +)

Начало в 19.00

Цена билетов: 700 - 2700 руб.

В Национальном молодежном театре им. Мустая Карима 8 марта пройдет премьера комедии «Вызывали?» (16+), 9 марта здесь покажут сказку «Про Иванушку-дурачка» (6+), а 9 марта - комедию положений «Гарнир по-французски» (16+) по пьесе французского драматурга Марка Камолетти.

Начало спектаклей: 8 и 10 марта в 18.00, 9 марта в 12.00

Цена билетов: 200 - 600 руб.

Театр юного зрителя 10 марта приглашает маленьких зрителей посмотреть сказку «Как Кощей на Василисе женился». (6+), а 9 марта их родителей на комедию «Госпожа министерша». (18+).

Начало спектаклей: 9 марта в 18.00, 10 марта в 12.00

Цена билетов: 200 руб.

Башкирский театр кукол 9 марта покажет сказку для самых юных зрителей «Дюймовочка», а 10 марта - «Три поросенка». Для взрослой аудитории предназначен спектакль «Любовное приключение» (18+), который покажут вечером 9 и 10 марта.

Начало спектаклей: детских - в 12.00 и 14.00, взрослых - в 18.00

Цена билетов: 200 - 250 руб.

НА КОНЦЕРТ

8 марта в Башкирском театре драмы им. М. Гафури состоится большой театрализованный концерт «Звездный баттл», в котором примут участие артисты театра разных поколений: молодежь против мэтров. (12+)

Начало в 18.00

Цена билетов: 150 - 500 руб.

8 марта любителям национальный эстрады стоит заглянуть во Дворец молодежи, где выступят звезды татарской эстрады Гузель Уразова и Ильдар Хакимов. (12+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 600 - 1500 руб.

9 марта в ресторане «Браухаус»( РК «Огни Уфы», впервые выступит Игорь Тальков-младший. В программе хиты из репертуара его знаменитого отца и собственные песни. (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 руб.

9 марта в клубе XI дает концерт самая бескомпромиссная панк-группа страны - «Пурген», которая представит поклонникам свой новый альбом «Рентология лунного корабля». (16+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1000 руб.

9 марта во Дворце молодежи дает концерт легендарный ВИА «Синяя птица». Прозвучат хиты «Белый теплоход», «Ты мне не снишься», «Клен» и многие другие. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 500 - 1000 руб.

10 марта творческие коллективы ГКЗ «Башкортостан» приглашают зрителей на праздничный концерт «Бал цветов», выступят: студия эстрадного танца «Дива», танцевальная студия «Шиян» и другие. (6+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 200 - 350 руб.

10 марта в «Колизео» выступает украинская поп-панк-группа из Харькова «Пошлая Молли». (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 1000 - 1500 руб.

9 марта в баре «Bar Skazka» можно будет послушать одного из самых смешных стэндап-комиков страны - Илью Соболева, чей сольный видеоконцерт собрал 1,7 миллионов просмотров в Интернете. (18+)

Начало в 19.00

Цена билетов: 800 - 1800 руб.