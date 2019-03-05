«Просто Катя»: история о том, как обычная уфимка помогает нуждающимся

Семь лет назад Екатерина Новоселова посвятила себя благотворительности. В ее небольшой квартире лай собаки, смех детей, и любимый голос мужа часто смешиваются с телефонными звонками, в которых звучит простое слово: «Помогите!».

«НЕ ТАК УЖ СИЛЬНО МЫ И ПОМОГАЕМ»

Екатерина говорит, что в мире много хороших людей: «Я бы не смогла стать такой, как они». Потом рассказывает, что преклоняется перед силой и самоотверженностью Доктора Лизы (Елизавета Глинка, которая известна, как общественный деятель и правозащитник, создатель благотворительного фонда «Справедливая помощь», – прим. «КП-Уфа»). Восхищается поступком священника Михаила Жара, который усыновил 400 детей и подарил им детство.

– Я не знаю, что про меня можно написать, мы не так уж сильно и помогаем, –заключает во время первого разговора Екатерина.

Уже семь лет создатель группы помощи малоимущим, вместе с единомышленниками, помогает сотням людей.

Помогает она и животным. Так в доме появился уличный пес Честер

По ее словам, она - простая девушка, которая живет в неприметной, съемной квартире в Уфе. Вместе с ней - четверо детей, муж, пестренькая кошка Матильда и черный пес Честер, которого Катя нашла в подъезде. У нее самой, как и у всех нас, ворох проблем. Поэтому Катя и считает, что она обычный человек. Просто ей нравится помогать.

В декрете, как и многие другие, она часто сидела на форумах для мам. Между темами о совместных закупках однажды промелькнула ветка о сборе вещей для нуждающихся мамочек. Катя не прошла мимо, а потом еще раз, и еще, пока не поймала себя на мысли, что небольшие сборы переросли во что-то серьезное.

– Решение заняться помощью пришло после того, как мы собрали подарки в дом престарелых. Мы их поздравили, устроили Новый год. Праздник получился хороший, настоящий. Поняла, что надо продолжать. В итоге создала группу ВКонтакте, никогда в жизни не рекламировала – люди подписывались сами. Сейчас нас шесть тысяч человек. Сначала мы бросались спасать всех, кто обращался. Увы, случалось, что нас обманывали. Методом проб и ошибок пришли к тому, что есть. Теперь знакомимся, просим предоставить справки, какие-то документы, а потом пишем пост – маленькую историю, – рассказала о том, как все началось Екатерина.

Катю часто спрашивают, как она со всем справляется. Она небрежно бросает: «Не знаю, как-то само по себе». Спустя несколько секунд смягчается и объясняет: «Сначала очень переживала, ревела, не понимала, как же так, ведь истории у некоторых просто жуть. А потом однажды поняла, что больше так нельзя – либо я буду плакать со всеми, либо помогать».

Не плакать Катя училась четыре года.

А вот и второй питомец – кошка Матильда, которая пришла сама

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ

– Я заметила, что бывают люди, у которых ничего не получается. Вроде только все выравнивается – и опять что-то стряслось, – как будто про себя отмечает девушка.

Катя говорит, что часто слышит от подопечных, что у них «что-то стряслось». Будто какой-то злой рок. Обращаются многодетные семьи, молодые мамы, одинокие папы, старики, инвалиды, поэтому в копилке у Кати немало историй.

- Наша бабушка – Валя, Валентина Алексеевна (имя изм.), – Катя рассказывает первую. – У нее лежачая дочь первой группы, а сын умер от рака. У дочери четверо детей, младший часто болеет.

Тянет всех одна, как может, а ведь ей под семьдесят – у самой уже здоровье подводит.

- Дочь попала в аварию четыре года назад, примерно тогда Валя к нам и обратилась. Валентина Алексеевна написала мне сообщение, попросила передать посуду, вскользь упомянула, что одна растит четверых внуков. Тогда я предложила ей помощь. Когда вижу, что человек нуждается, но просить не привык, стараюсь помогать сама.

Также и с Женей (имя изм.), героиней следующей истории.

- У нас есть молодая девушка Женя, - продолжает Катя. - Ей 20 лет. Ребенок желанный. Забеременела в браке. Муж здоров, она тоже. Во время беременности выяснилось, что у ребенка серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи увидели отклонения только в восемь месяцев, начали водить Женю по комиссиям, и в результате заключили, что беременность нужно прервать, так как ребенок – не жилец. Женя отказалась, ребенок выжил, она тоже. Врачи сказали, что младенец умрет через несколько дней, а он снова выжил.

- Тогда давали максимум месяц жизни, успокаивали, что ничего страшного в том, что она отдаст ребенка нет, ведь обязательно родит другого, - вспоминает Катя. - Женя плакала, переживала, но от ребенка не отказалась. Сейчас малышу уже три года - очень смышлёный, красивый, но не может ходить, стоять. Они с мужем молодые совсем, но стараются, все заработанные деньги тратят на врачей, а сами живут в доме-развалюшке. Написала я Жене сама, помощь она не просила, случайно нашла в группе, где отдавали бесплатно вещи.

В большинстве случаев Катя и ее соратники помогают молодым мамам

- Есть у нас еще девушка с инвалидностью, – вспомнила Катя о своей постоянной подопечной. - Она, будучи беременной, ждала двойню, на 14-й неделе выпала из окна. Решила помыть стекла, закружилась голова, упала с четвертого этажа и сломала позвоночник. Спасти ребенка не удалось, а через год еще и муж умер. С тех пор она в инвалидной коляске. Встает немного на ходунки, но ходить не может. Живет с мамой, едва сводя концы с концами.

Группа помогает памперсами, пеленками, перевязочными средствами, так как часто возникают пролежни, а также смесями, которые ей прописал врач. Прописал, потому что ко всем ее неприятностям присоединилось и еще одно, довольно серьезное заболевание, из-за которого без смесей она быстро теряет вес.

- Наша Света (имя изм.) – мама четверых детишек. Младшая дочка родилась недоношенной, с гидроцефалией, плюс не повезло - врач, ставивший шунт, оказался не очень пряморуким. В общем, к трем месяцам жизни малышку чуть не угробили, но выкарабкалась.

Ее семья сейчас живет за чертой бедности, а ребенку нужна постоянная реабилитация, массажи, дорогие препараты, повторная госпитализация в Москву.

- Врачи боялись, что она не будет ходить. Но слава Богу, после всех пройденных курсов лечения, она все-таки пошла. Проблем у этой семьи до сих пор остается куча, в том числе и мелких, с которыми мы пытаемся помогать, - рассказывает Катя.

«ВСЕ МИР СПАСАЕШЬ ...»

«Мы стараемся помочь тем, кто хочет сделать аборт из-за нехватки денег на необходимые вещи ребенку», – это еще одна важная часть жизни Кати. Она не собирает подписи против абортов, никого не агитирует, не рисует плакаты. Просто вместе с соратниками помогает мамам в сложной ситуации.

- У нас была кризисная беременная из района – Гузель (имя изм.). Изначально обратилась в группу в полнейшем отчаянии и в поиске хорошего врача, потому что беременность случайная, а у нее уже есть двое старших детей. Работа продавцом в магазине за копейки, два кредита. Я долго отговаривала ее от аборта, решающим стало УЗИ, на котором она увидела два бьющихся сердечка.

Далее была тяжелая беременность, почти вся проведенная в больнице.

- Потом нашлись те, кто выплатил ее кредиты, только чтобы она сохранила ребенка, - говорит Катя. - Люди передавали деньги на продукты для Гузелиных детей. И вот долгожданные дочки. Сейчас тоже не без проблем, девчата - атопики (атопический дерматит, – прим. «КП-Уфа»), и питание для них выходит очень дорогим. Мы помогаем, чем можем. В общем, трудно даются детки, а кому легко? Зато посмотрите какие куклы выросли. А могло их не и быть.

Но в доме у нее всегда много вещей и для других нуждающихся

Я спрашиваю, как ко всему этому относится семья.

- На Новый год был большой сбор, вещей много, разные подарки. Мы затаскиваем в квартиру тяжелые пакеты, собака мешается под ногами, ребенок капризничает. А муж потом, улыбаясь, заключает: «Все мир спасаешь, подумай о своих детях». Но шутя, по-доброму сказал, конечно. Но времени это дело действительно много отнимает.

- А почему не бросаете?

- Не бросаю, потому что это мое детище. Потому что некоторым людям помочь некому. Потому что они на нас надеются. Надеются на небольшие продуктовые пайки, которые нам удастся собрать, на одежду, на памперсы. Просто осознаю, что без нашей поддержки кому-то совсем идти некуда. Вот поэтому не бросаю.

Вот такая вот - просто Катя. Катя, которая помогает тем, кто оказался в сложной ситуации. И если вы хотите присоединиться к команде помощников, добро пожаловать в группу «Помощь малоимущим и многодетным в г.Уфа», приглашает она.