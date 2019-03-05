Радий Хабиров рассказал, как будут ремонтировать подъезды

В руководстве Башкирии с третьего раза приняли доклад ио министра ЖКХ Михаила Киреева о предстоящей программе ремонта подъездов многоквартирных домов. Радий Хабиров попросил подчиненных привести состояние всех помещений к «единому знаменателю».

Тема программы ремонта подъездов домов стала для руководства Башкирии чем-то непонятным. Поначалу казалось, что «крепкие хозяйственники» быстро смогут организовать работу – выяснят, какой нужен ремонт, найдут подрядчиков, которые в итоге выполнят необходимые работы. Но первоначальный план накрылся медным тазом. В первую очередь, из-за непонимания между уровнями власти.

Изначально Радий Хабиров попросил министра ЖКХ донести до муниципальных властей методику работы по предстоящей программе. Чиновники должны были сами выбрать, какие именно подъезды нуждаются в ремонте. Затем, уже вместе с самими жителями, выбрать, что конкретно нужно отремонтировать – повесить новые почтовые ящики, поменять дверь или покрасить стены.

Чиновники от ЖКХ по какой-то причине не успели донести информацию о предстоящем ремонте до жильцов, хотя министр Киреев обещал составить доступные для всех списки до 20 января.

- У вас в голове неразбериха какая-то! - отметил Хабиров и потребовал немедленно составить списки подъездов и начать обсуждение с жильцами плана ремонта.

Через пару недель заместитель Киреева вновь попытался рассказать руководителю о проделанной работе, но ответ опять не устроил Хабирова. Оказалось, что не все главы районов лично присутствовали на встречах жильцов, в чем оказались виноватыми руководители ЖКХ и его замы.

- Вы сорвали важную часть! Поговорите с главами администрации, пускай ножками пройдут по подъездам. У них должно быть четкое понимание, сколько денег они получат, какие работы они должны выполнить! До 1 марта доложите мне о результатах, - вспылил Хабиров, добавив, что у него мало доверия к команде министерства ЖКХ.

В минувший понедельник Хабиров наконец принял доклад Киреева. Речь министра и несколько фотографий общедомовых сборов жильцов сменили гнев на милость.

- Я подтверждаю, что со стороны министерства ЖКХ пошла более активная работа. Прошу продолжать контролировать работу. У нас задача такая – после ремонта привести все подъезды к единому знаменателю. Для тех, у кого подъезды сейчас содержатся в хорошем состоянии, мы придумаем меры поощрения.