В Башкирии уволили полицейского, избившего свою 23-летнюю подчиненную из-за любви

Не успели утихнуть страсти вокруг скандала в башкирской полиции, связанного с групповым изнасилованием тремя экс-офицерами своей молодой коллеги, как в Белорецке случилась новая неприятная история.

38-летний заместитель начальника следственного отдела МВД, угрожая убийством, жестоко избил свою 23-летнюю подчиненную – следователя того же отдела полиции. Девушка молчать не стала: зафиксировала побои и написала заявление на своего обидчика. Сейчас расследованием инцидента занимаются следователи, а республиканское МВД уже провело внутреннюю служебную проверку и уволило агрессивного полицейского из органов.

ЛЮБОВНЫЕ СТРАСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

23-летняя Анна Акбердина (здесь и далее имена изменены – ред.) пришла работать следователем в полицию в октябре 2017 года. На молоденькую симпатичную подчиненную тут же положил глаз ее непосредственный руководитель – 37-летний подполковник юстиции Ренат Хадыров, который работает в органах с 2003 года.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник из следственных органов, мужчина пытался оказывать приглянувшейся сотруднице всяческие знаки внимания, но девушка пресекала все попытки ухажера сблизиться.

Оскорбленный полицейский не смог справиться с обидой и задумал отомстить. Поздно вечером 27 февраля он напал на девушку на улице, неподалеку от частного дома по улице Карла Маркса, 1, и жестоко ее избил, после чего попытался задушить, но вовремя смог остановиться.

В распоряжении «Комсомольской правды - Уфа» появилась фотография документа, в котором описываются травмы, полученные следовательницей. Медики зафиксировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы лица, головы, плечевых суставов, позвоночника и возможную тупую травму живота. Правда, госпитализации не потребовалась, и девушка продолжит лечение дома.

Согласно медицинской справке, следователь получила серьезные травмы и сейчас находится на больничном

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО СТАТЬЕ «УГРОЗА УБИЙСТВОМ»

По факту избиения МВД Башкирии немедленно инициировало служебную проверку.

- По результатам служебной проверки руководством МВД по РБ принято решение об увольнении начальника следственного подразделения за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Материалы по данному факту переданы в региональное подразделение Следственного комитета России.

В свою очередь, следователи возбудили уголовное дело против экс-полицейского сразу по двум статьям – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством».

- В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. Уголовное дело для организации предварительного расследования передано в Белорецкий межрайонный следственный отдел, - уточнили в пресс-службе республиканского Следственного комитета.

«Комсомольская правда - Уфа» продолжает следить за развитием событий.