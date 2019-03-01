«Мусор выкидывают даже из окон!»: Как главред «КП-Уфа» дворником работал

Знаете, главный редактор регионального СМИ – не самая плохая работа. Стабильная зарплата, восемь человек в подчинении, теплый чай и целых два стола. Пусть и без отдельного кабинета.

Минусов в работе тоже полно: от нервных судов с контролирующими органами до бумажной волокиты. Но как минимум один минус всегда за окном – тот, что на градуснике.

Для уфимских дворников этот минус куда привычнее. Зима была снежной и только ленивый не вспоминал работников лопаты и лома. Чиновники жаловались на то, что городу не хватает дворников, а недовольные посетители фейсбука ругали и первых, и вторых.

Чтобы расставить все точки над i, я решил на один день сменить кресло редактора на лом и лопату. Для журналистов рубрика «Один день …» вполне привычная. Но обычно корреспонденты выбирают профессии «покруче» - пожарные, гвардейцы, следователи. Что ж, пора ломать традиции.

5:00. Будильник.

Да, большинство дворников встают на работу в пять утра. Потому что рабочий день начинается в шесть, а еще надо позавтракать и до точки добраться. Журналисты народ куда более ленивый, для меня подъем в пять утра – это какой-то разрыв шаблона.

5:30. ЖЭУ на улице Блюхера.

Преодолевая зевоту, добираюсь до местного ЖЭУ. Не буду рассказывать, как меня тут встретили, иначе обвинят в рекламе городских коммунальщиков. Нет, друзья, это тот редкий случай, когда дворнику, в данном случае мне, ничего не заплатили :(

5:45. Получаю снаряжение.

Главные друзья дворника – лом и лопата. И теплый бушлат. Все остальное дворники добывают сами, но об этом чуть позже. А пока вот вам селфи. Больше я себя не фотографировал – на это «пиарство» уже не было времени.

6:00. Знакомимся с напарником.

Нет, это не американская полиция. Дворники работают по одному, просто я пока слишком бестолковый дворник, чтобы меня на целый участок одного снаряжать.

Со мной работает Рафис – настоящий работяга, чуть за 40. По нормативу каждый дворник обслуживает 3-4 дома, но такие, как Рафис, берут по 9-10. Семью надо кормить, а обычная зарплата вряд ли этого позволит. С десятью домами мой напарник получает на руки 25-30 тысяч. Для справки – мои журналисты получают немногим больше.

6:30. Поехали!

В первую очередь, чистим заезды во дворы. Снег за ночь покрывает дороги так, что не видно бордюров. А это опасно. Рафис ломом разбивает лед, я уверенно машу лопатой, раскидывая снег и лед по обочинам.

Наивный, наивный редактор думал, что его хватит на весь день. Тогда я еще не знал, что уже через два часа будут болеть все мышцы.

7:00. «Никакой фитнес не нужен»

Очистив до асфальта заезды, идем чистить входные группы подъездов. Вот-вот на работу отправятся первые жильцы. Постепенно выползают собачники. Подходим к одному подъезду, ломаем лед, убираем снег, затем ко второму, третьему. Дом за домом.

Черт побери, как они это делают? Я не такой уж и слабак, зарядку стараюсь делать, бегаю по лесам. Но уже через полтора часа я весь обливаюсь потом.

- А ты что думал? – смеется Рафис. – Я за зиму 10 кг сбрасываю. Молодежь в фитнес-клубы ходит, а я вот так форму поддерживаю.

7:30. Разочарование в людях.

Первый жизненный урок дня. С культурой у нас все плохо. В идеале, дворник не обязан заниматься сбором мусора. Для этого есть урны и контейнеры. Как бы ни так!

- Мусор выкидывают даже из окон, - разводит руками Рафис. – Но к этому я привык. Смотри, видишь в сугробе черные пятна – это все мусорные мешки, за одну ночь накидали.

Черт побери, как это вообще возможно? Люди, ау, очнитесь! Это не Трамп, не Хабиров. Это мы сами превращаем все вокруг в мусор!

7:45. Кладбище пластиковых бутылок.

Еще одно разочарование. Под этим домом на Блюхера мы нашли 10 пластиковых бутылок. Судя по тому, что их не запорошило, их выбросили из окон этой ночью.

- Кстати, я ведь тут всех знаю. И за всем наблюдаю, - продолжает Рафис. – Владельцы квартир мусор через окна не выбрасывают. Понимают, что это их дом. Чаще всего мусорят квартиросъемщики.

8:00. Самодельные сани.

Помните, я говорил про то, как дворники сами добывают себе снаряжение? Вот один из примеров.

Рафис из подручных деталей смастерил простые, но эффективные сани. На этой тележке он возит мешки с песком, крупный мусор (очередной привет любителям выбрасывать рядом с подъездом) и другие мелочи.

Посыпаю дорожки. Чувствую себя сеятелем с советской картины. К сожалению, это последнее, что у меня получилось хорошо. После двух часов лома и лопаты у меня стали отказывать руки.

8:30. Готовим контейнеры к мусоровозу.

За эти два с половиной часа я понял, что дворник – это человек, который отвечает за все во дворе. Например, в мои обязанности входит и такой вот тетрис: перекладываю торчащий мусор из переполненных ящиков в пустые. Иначе мусоровоз при подъеме все это опрокинет.

- Ты еще вот тут лед подолби, - бодро командует Рафис.

Что? Здесь то зачем, за контейнерами?! Здесь же только бомжи ходят.

- А ты подумай, если мусор какой упадет и примерзнет. Представляешь, какой потом будет запах?

Мда, беру лом и чищу до асфальта площадку. Такое чувство, что я к этому времени сбросил килограмм. Откуда берут силы настоящие дворники – даже представить не могу.

9:00. Чайная пауза.

Три часа работы позади. Уже жалею, что не выбрал себе тему «Один день инста-блогера». Но на выручку приходит законный перерыв на чай.

Перекусывают ребята, как правило, в своих каморках. Почти все живут рядом: кто-то снимает, кому-то ЖЭУ найдет подвальчик. Мне повезло – я живу в двух дворах.

Хотя чего я вру, мне не повезло, я специально попросил дать мне двор поближе. Такие вот журналисты халявщики.

10.00. Спасите мои руки!

На «отдохнуть» у дворника всего 20-25 минут. Надо бежать к дому по проспекту Октября. Тут идет комплексная очистка двора. Казалось бы, ну здесь то будет легче, ведь вместе с дворниками работают тракторы.

Но нет. Мастер, явно решившая отомстить журналистам за все фейки, почему-то отыгралась на мне. Впрочем, сам виноват – просил и даже требовал приблизить все к реальности. Лом, лопата, чистим бордюры до «нуля».

11.00. Подснежники, подснежники

Специально прошелся по всем подъездам. Убедился: везде висят бумажки, ГРОМАДНЫЕ бумаги с предупреждением о комплексной очистке. Судя по наклеенной поверх рекламе, объявления висят давно.

Но некоторым жителям все равно плевать – по всему двору полно припаркованных машин.

13.00. Последний рывок

Фитнес-трекер на руках показывает 5 пройденных километров. Пот льется рекой. Нет, ребята, это действительно адская работа, за которую платят не такие уж и большие деньги. Спасает перерыв на обед, после которого дворники … вновь пойдут по второму кругу.

Заезды, подъезды, входные группы, сугробы, лавки. И так каждый день, а при снегопадах – без выходных. График работы дворника – с 6 утра до почти 8 вечера. Нет, памятник около фирмы «Мир» действительно заслуженный.

15.00. Эксперимент завершен

- Хэй, Рафис, как дела?

С моим напарником здороваются почти все местные. Жильцы пятиэтажек любят и знают своих дворников, так что говорить о неуважении к этой профессии нельзя. За эти девять часов я понял, чем это заслужено.

Вряд ли эти дворники смогут написать поэму или спасти жизнь. Этим занимаются другие люди. Но дворники каждый день делают то, к чему мы просто … привыкли. Мы этого не замечаем. Вернее, замечаем, но только тогда, когда экстремальные условия показывают, что было бы, если бы дворников не было вообще.

А мой эксперимент завершился досрочно. Я недооценил всю сложность работы. Понимал, что это серьезный труд в тяжелых условиях. Готовился, тренировался, но все равно не дотянул до конца. Мышцы просто не выдержали.

А Рафис … Похлопал по плечу, поправил шапку ... и продолжил спокойно махать ломом и лопатой. Ему еще не меньше четырех часов это делать.

И так каждый день.