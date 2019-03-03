Футбольный клуб «Уфа» вернет болельщикам деньги из-за поражения

Все болельщики, купившие билет на домашний матч Премьер-лиги между «Уфой» и московским «Динамо», получат деньги обратно. Руководители башкирского клуба обещали сделать это еще до матча, причем они бы сделали это и в случае ничьи.

- Любой результат кроме победы будет для нас негативным, - говорил тогда гендиректор «горожан» Шамиль Газизов. – Поэтому мы обещаем вернуть деньги за билеты всем болельщикам, в случае ничьи или поражения.

Необычную акцию в соцсетях разрекламировали первые лица региона, политики, чиновники и популярные блогеры. Об обещании Газизова написали даже британские СМИ, в том числе BBC. Акция возымела результат: несмотря на холодную для футбола погоду и проходящий в тот же день хоккейный матч «Салавата Юлаева», стадион «Нефтяник» был заполнен почти до отказа.

Динамовцы вырвали победу на последних секундахФото: Рустем АХУНОВ

Сам матч завершился победой «динамовцев». Счет в матче открыл «горожанин» Игбун, но удержать преимущество не удалось. Всему виною два стандарта и неуверенная игра защитников «Уфы». Москвичи реализовали два угловых, причем победный гол молодой Грулев забил на последних секундах матча.

«Отвратительно», - резюмировал итог матча главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко. А вот руководителям клуба пришлось выполнять свое финансовое обещание.

- Как мы и говорили, футбольный клуб «Уфа» вернет деньги каждому болельщику, купившему билет. Возврат денежных средств осуществляется в кассе стадиона «Нефтяник» с 4 по 6 марта. Для получения денег при себе необходимо иметь билет на игру с указанием стоимости и документ, удостоверяющий личность, - заявили в пресс-службе клуба.

Кроме того, все болельщики, купившие билет на «Динамо», в подарок получат билет на следующий домашний матч «горожан» против «Ахмата», который запланирован на 17 марта.