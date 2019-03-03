Вновь овертайм, вновь поражение: «Металлург» сравнял счет в серии с «Салаватом Юлаевым»

Хоккеисты «Салавата Юлаева» подходили к матчу под номером четыре в статусе фаворитов. До этого вся серия складывалась так, что лучше для уфимцев и не придумаешь. Николай Цулыгин в каждой встрече тактически полностью переигрывал своего оппонента Йозефа Яндача. Лидеры «Металлурга» были нейтрализованы и совершенно не показывали той игры, которую от них ждут. В то же время «юлаевцы» в плей-офф преобразились, и сыроватая скучная команда из «регулярки» превратилась в мощный коллектив с великолепным первым звеном.

БЕЗ ЭМОЦИЙ В АТАКЕ

После двух классных и красивых побед уфимцы, безусловно, собирались продолжить победную поступь. При очередном поражении «Металлург» оказывался на краю вылета из Кубка Гагарина. Досрочное завершение серии добавило бы хорошего настроения, но уже с самого начала матча стало понятно, что все складывается не совсем так, как в предыдущих играх.

Сложно сказать, что сломалось. Почему-то хозяева вышли на второй домашний матч немного потухшими. Они меньше вылетали в атаку, практически не создавали напряжения на пятачке. Хотя, например, Кошечкина все-таки усадили на скамейку, и теперь ворота «Металлурга» защищал Загидулин, которому опыта на такой стадии откровенно не хватает и нельзя исключать, что в какой-то момент он может начать ошибаться. Только вот по-настоящему проверить молодого голкипера долго не получалось. Первое звено, вроде, и двигалось активно, только вот действовало без огонька. Никаких серьезных проблем оборона гостей не испытывала.

Нельзя сказать, что Яндач к четвертому матчу изменил что-то в действиях своей команды. Мозякина и Кулемина по-прежнему было тяжеловато отыскать на льду. Учитывая, что атаковать не особо получалось у обоих коллективов, то игра превратилась в какую-то незрелищную кашу. Первый период вообще больше напоминал кулачные разборки, чем хоккей. В боксе для штрафников постоянно кто-то находился. Все это прилично нервировало наставников, схема ни того, ни другого не работала.

«МЕТАЛЛУРГ» БЫСТРЕЕ ПРИШЕЛ В СЕБЯ

Такое вязкое начало встречи вполне ожидаемо пошло на руку именно «Металлургу». Пока хозяева никак не могли нащупать взаимодействия, гости отдышались, вкатились и пришли в себя. С каждой минутой их действия становились более уверенными, и потихоньку-потихоньку магниготорцы стали напоминать самих себя, которых запомнили по «регулярке».

Гол не заставил себя ждать. Пенять «юлаевцы» могут только на самих себя. Ларсен проиграл в углу силовую борьбу Тимкину, шайба оказалась на пятачке, а затем Расмуссену дали слишком уж много свободы. Метсола отбил подряд несколько бросков, но против последнего добивания оказался бессилен – 0:1.

Казалось бы, пропущенный гол должен был взбодрить уфимскую команду, да только вот что-то ничего не изменилось. Болельщики даже уже начали потихонечку посвистывать. Складывалось ощущение, что подопечные Цулыгина в этот раз решили обойтись малой кровью или вовсе посчитали исход серии делом решенным.

Вот к кому нет претензий, так это к звену Кадейкина, которые продолжают успешно пахать на каждом участке площадки и перекрывать кислород лидерам соперника. Кому как не им, в ситуации, когда все из рук валится, спасать родину. Кадейкин на 55-й минуте все-таки нашел возможность для броска, а Жарков катившийся к воротам сумел подправить снаряд мимо Загидулина – 1:1. У молодого вратаря не было шансов. Игра перешла в дополнительный период.

ОВЕРТАЙМЫ – НЕ ВРЕМЯ «САЛАВАТА»

Как мы помним, первое поражение «Салавату Юлаеву» в серии «Металлург» нанес как раз в овертайме. Уфимцы вообще в нынешнем сезоне не очень удачно играют в этом компоненте и частенько допускают какие-то обидные ошибки в ответственные моменты.

В плей-офф не прощается каждая мелочь. Поэтому когда Жарков вдруг схватил удаление, застыла вся «Уфа-Арена». Предчувствие не обмануло. Для реализации большинства Эллисону хватило каких-то 15 секунд. Отметим, что ассистировал канадцу Мозякин. Плохой знак для «юлаевцев». Лидер магнитогорцев, похоже, просыпается.

«Матч неоднозначно для нас складывался, наверное, где-то начали не так, как хотелось. Потом было много моментов и большинства, но мы их не реализовали. Соперник в конце нас наказал. Это игры плей-офф, одинаковых не бывает. В одном матче ты можешь забить 5, а во втором можешь, вообще, голов не забить», - сказал после матча капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

Поражение получилось достаточно обидным, но все-таки не стало какой-то катастрофой. Изначально было понятно, что легкой прогулки ожидать не стоит. В серии установилось равенство 2:2, и теперь каждый следующий матч наверняка будет еще более напряженным. Пока совершенно ничего не ясно с победителем в этой паре.