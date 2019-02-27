«Спали мертвецким сном»: в Башкирии в пожаре сгорели мать с полуторагодовалым сыном

Трагедия случилась 24 февраля в селе Идельбаково Зианчуринского района республики. Примерно в 11.30 утра вспыхнул деревянный дом, в котором проживала 34-летняя Гульнара Юсубалиева с тремя несовершеннолетними детьми. Соседи, заметив пламя, немедленно вызвали пожарных, но было слишком поздно – пламя полностью охватило ветхую постройку.

- Накануне Гульнара позвала к себе приятелей, отмечали 23 февраля, - рассказывает соседка Ильмира (имя изменено – ред.). – Пили всю ночь, а под утро все крепко уснули. Никто из них не почувствовал запаха дыма и не проснулся.

Из-за чего именно случилось возгорание – пока неизвестно. Пожар вспыхнул в чулане, а потом быстро перекинулся на остальной дом. Виновата ли старая неисправная проводка или непотушенная сигарета – предстоит выяснить следователям и дознавателям МЧС.

Дом сгорел полностью, потому что хозяйка спала беспробудным сном

— В ходе разбора места пожара обнаружены тела троих погибших: 34-летней женщины, ее полуторагодовалого сына, а также мужчины, личность которого устанавливается. В районную больницу села Исянгулово госпитализировали 51-летнюю женщину с острым отравлением продуктами горения, — сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Соседи с ужасом вспоминают, что тела погибших настолько обгорели, что хоронить их пришлось в закрытом гробу.

СГОРЕЛИ ДОКУМЕНТЫ И ВСЕ ВЕЩИ

Еще двоим детям – 14-летней Диане и 6-летнему Амиру – повезло больше. Соседи успели выбить окно и вытащить детей наружу. Ребята не пострадали, сейчас за ними присматривает родная сестра Гульнары. Старшая дочь погибшей женщины Лиана Юсубалиева учится в соседнем селе и сейчас приехала поддержать своих родных.

- Жила Гульнара плохо, бедно, - вздыхает Ильмира. – Дети все от разных отцов, но они в воспитании не участвовали. Часто перебивались с хлеба на воду, по нескольку дней голодали, бывало. Хорошо, что родственники сейчас за ребятами вызвались присмотреть, у детей такой шок – и маму потеряли, и братика Максимку…

Сейчас за Дианой и Амиром присматривает их родная тетя

Сейчас Диане и Амиру очень нужна помощь: у детей не осталось ни документов, ни теплой одежды, ни белья.

- Диана в школу ходит, ей требуются школьные принадлежности: тетради, ручки, альбомы. Также нужна теплая и повседневная одежда 44-46 размера, а также обувь 38 размера, - перечисляет Ильмира. – Для Амира нужны вещи 30 размера, обувь 33-34 размера. Не будут лишними нижнее белье, пижамы, игрушки.

Если вы хотите помочь детям, оставшимся в одночасье без материи дома, можете обращаться по номеру +79273509125 или перевести посильную сумму на карту Сбербанка 2202201057116622 (получатель Лиана Витальевна Юсубалиева - старшая дочь погибшей Гульнары).