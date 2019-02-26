2019-02-26T11:59:44+03:00
Происшествия

«Ваша мать умерла»: в Уфе после выписки из больницы на остановке скончалась женщина

Ее дочь пытается разобраться в этой запутанной истории
Эльвина АПАРИНА
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Елизавете сделали операцию по направлениюЕлизавете сделали операцию по направлению
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Жительницу Толбазов 67-летнюю Елизавету Ренгач две недели назад направили в Уфу в Республиканскую больницу на операцию. Как рассказала дочь, у женщины было уплотнение в матке, требовалось хирургическое вмешательство.

- В пол 10 утра 13-го числа я позвонила ей, спросила, как она. Мама со мной не смогла нормально поговорить, ей тяжело было после наркоза, - рассказывает Оксана. – 14-го утром она мне уже заявляет, что ее выписали, и она вещи собирает. Я очень удивилась, спрашиваю у нее – сразу после операции что ли? Она говорит, да, сказали, что все хорошо, анализы в норме, выписка готова.

Елизавета собралась ехать домой в Толбазы на автобусе с остановки «Универмаг Уфа» в 14 часов. Дочь осталась ждать ее дома. Но не дождалась.

В 13:30 Оксане позвонили полицейские и сказали в трубку: «Ваша мать умерла». Женщине сообщили, что мама дошла до остановки, упала там замертво и лежала два часа, пока не приехали соответствующие службы.

- Что произошло в тот день, я не знаю. Никаких документов мне не дают, сумку еле-еле нашли, но она тоже в следственном комитете сейчас. В ней лежат амбулаторная карта, телефон. Результаты вскрытия будут только через 40 дней. Пока мне сказали, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Только вот мама никогда на сердце не жаловалась, да, с давлением проблемы были, но с сердцем никогда, - продолжает Оксана. – Удивительно вообще, что ее так рано выписали, тем более она говорила, что чувствует себя неладно. Мама говорила, что женщину после такой же операции держали три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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