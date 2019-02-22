«Тренировалась на кошках, сейчас перешла на людей»: жительница Башкирии закопала в лесу собственного 8-летнего брата

Настоящий триллер приключился на днях в Кармаскалинском районе Башкирии: 22-летняя местная жительница, воспылав ревностью к своему младшему брату, задумала жестоко ему отомстить и избавиться от конкурента в родительской любви. Девушка завела братишку в лес, раздела, пыталась задушить… но в какой-то момент прониклась жалостью и отпустила бедолагу. Теперь в отношении сестрицы возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», а психиатры потирают руки – у злоумышленницы обнаружено психическое расстройство, и она могла не отдавать отчета своим действиям.

«Комсомольская правда -Уфа» пообщалась со знакомыми девушки и выяснила очень интересные подробности. Оказывается, за ней и ранее наблюдались приступы агрессии.

ПЫТАЛАСЬ ЗАДУШИТЬ ПРОВОДОМ ЗАРЯДКИ ОТ ТЕЛЕФОНА

Все произошло позавчера, 20 февраля. В этот день Гузель Ф. (здесь и далее имена изменены – ред.) отпросилась у матери сходить в библиотеку со своим младшим братом – 8-летним Артуром. После посещения библиотеки Гузель заявила, что хочет прогуляться с братом в лесу, на окраине райцентра - подышать свежим воздухом, поиграть в снежки. Ничего не подозревающая родительница согласилась с условием, что дети будут постоянно звонить и сообщать, как у них дела. Но уже через полчаса Гузель и Артур перестали выходить на связь.

Гузель действительно отвела своего брата в самую глубь леса, а потом приказала раздеться догола, угрожая немедленно его убить за неповиновение. Перепуганный мальчик выполнил просьбу сестры, несмотря на мороз в минус десять градусов. Гузель же достала заранее припасенный шнур от зарядки телефона и попыталась душить ненавистного брата, приговаривая: «Тебя-то родители больше любят». Мальчик отчаянно сопротивлялся, поэтому, поняв, что задумка с удавкой провалилась, Гузель попросту попыталась закопать Артура в сугробе.

Однако в какой-то момент на девушку снизошло просветление. Внезапно ей стало нестерпимо жаль своего брата, да и мысль об ответственности за убийство не выходила из головы.

- Поднимайся, пойдем, - Гузель помогла одеться Артуру, который уже практически окоченел и перестал сопротивляться. – Идем же, отведу тебя в больницу.

По дороге брата и сестру встретили случайные прохожие, они сразу поняли, что мальчику требуется помощь, поэтому укутали его потеплее и помогли добраться до больницы. Артуру повезло: он получил обморожения стопы, травму головы, ссадины и ушибы, но сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«ТАНЦЕВАЛА ГОЛЫШОМ НА ПОДОКОННИКЕ И МУЧИЛА КОШЕК»

В первую очередь, «Комсомолка» связалась с администрацией района, чтобы выяснить, что происходило в семье Гузель и Артура.

- Семья характеризуется, как положительная. Непьющие, благополучные, - говорит глава администрации. – В среду вечером шум подняли – оба ребенка пропали, всем селом начали искать. В итоге, она сама привела его, испугавшись.

Также в сельсовете подтвердили, что девушка действительно психически не здорова. Сейчас ее поместили в диспансер на полтора месяца.

Зато соседи и знакомые Гузель оказались более словоохотливыми и поведали немало интересных подробностей из жизни девушки.

Фото: соцсети

- Я помню, что когда она была еще подростком – лет десяти-двенадцати – ее мама постоянно куда-то уходила, вроде в морге работала, а она оставалась одна дома, - рассказывает бывшая соседка семьи Алевтина С. (имя изменено – ред.) – Артур тогда еще не родился, а Гузель залезала на подоконник голышом, выкидывала из окон посуду, кричала и билась головой об стену. Во серьезно – из квартиры постоянно доносились ужасные крики. Потом ее стали выпускать на улицу, но она ни с кем не хотела играть или дружить – бегала за девчонками во дворе с палкой, а потом стали пропадать кошки. Я сама не видела, но многие говорили, как лично видели, что Гузель утащила кошку и била ее. А потом убитые кошки начали находиться в подвалах и подъездах – им голову кирпичом проломили.

Соседка рассказывает, что с Гузель никто из ребят во дворе не хотел общаться: за любое слово или косой взгляд, девочка могла бросить в драку, вцепиться в волосы или ударить палкой.

- Мы ее все боялись, ходили жаловаться к ее матери, но та лишь отмахивалась – мол, не умеете, вот и не играйте, - говорит Алевтина. – Но какие же это игры: однажды ко мне прибежала подружка и пожаловалась, что Гузель за гаражами издевается над младшими девчонками, заставляет их раздеться. Я прибежала и прогнала ее. Вроде после этого случая мать стала за ней тщательно приглядывать

Через несколько лет Алевтина переехала в другой район, но про необычную соседку часто слышала от старых знакомых.

- Да, говорили, что она часто обижала младшего брата. Что именно делала – не знаю, но сейчас просто в шоке нахожусь: начала с кошек, принялась и за людей, - сокрушается женщина.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту девушки, заявив, что никогда раньше ничего подобного за ней не замечали. Например, тренер, к которому ходил Артур на занятия боевыми искусствами, рассказал, что Гузель всегда была спокойной и адекватной, и никогда не выказывала агрессию в отношении брата или кого-то еще.

- Мальчик тренировался у меня в секции около полугода - очень добрый и отзывчивый. Насколько я знаю, их мама - мать одиночка, постоянно работает, очень порядочная, рассудительная и адекватная женщина. Не знаток болезней психики, но я видел девочку эту не раз. Она приводила и забирала мальчика с тренировок, и я никак не мог предположить, что она такое может сотворить. Видимо, эта болезнь психики прогрессирует с возрастом и становится абсолютно неконтролируемой, - рассказал Денис С.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Против неадекватной сестрицы следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством». Однако психиатры советуют не торопиться: у девушки диагностировано психическое расстройство – задержка развития, и сейчас она проходит полное медицинское обследование. Следователи пока продолжают опрашивать соседей и членов семьи, пытаясь досконально восстановить полную картину событий.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, а также решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - уточнили в следкоме Башкирии.