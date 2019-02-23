Вновь «Магнитка»: представляем соперника «Салавата Юлаева» в первом раунде Кубка Гагарина

В заключительный игровой день регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» достаточно неожиданно у себя дома камня на камне не оставил от казанского «Ак Барса». Команда опытнейшего Зинэтулы Билялетдинова была разбита в пух и прах со счетом 4:0. При этом у «металлургов» отдыхали несколько основных игроков. Впечатление они произвели монструозное.

Эта победа позволила магнитогорской команде в последний момент взобраться на третью строчку Востока и автоматически получить себе в соперники в первом раунде «Салават Юлаев». Это противостояние обещает стать главной вывеской начала плей-офф. Интерес болельщиков прикован именно к этой паре.

КАКОВ «МЕТАЛЛУРГ» В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ

Магнитогорский «Металлург» сейчас находится в стадии перестройки, и это совершенно не та машина, которую мы видели в былые годы. Чемпионский состав состарился, некоторые игроки перешли в другие клубы. Перед руководством клуба летом стояла очень тяжелая задача сохранить традиции, омолодить состав и при этом не потерять в спортивных результатах.

На тренерский мостик достаточно неожиданно позвали чешского специалиста Йозефа Яндача, тренера сверхопытного, который в своем активе имеет опыт участия в Олимпиаде, где чуть не привел чехов к медалям. Но, как известно, и не такие иностранцы проваливались в КХЛ, поэтому выбор изначально казался не самым лучшим.

Плюс и сама команда поначалу как-то совершенно не ехала. Не чувствовалось той мощи, которая была присуще тому старому «Металлургу», который все привыкли видеть. Позже вдруг выяснилось, что все это время шел непрерывный процесс выстраивания игры от Яндача. От матча к матчу команда преображалась, а на финиш так и вовсе накатила очень мощно, чем удивила многих.

Фото: пресс-служба ХК "Металлург" Магнитогорск

Стилистически «Металлург» изменился. Большой акцент теперь делается на оборону. На Востоке меньше «металлургов» пропустил только «Автомобилист», который провел идеальную первую половину сезона, а во второй заметно сдал. Другими словами, в настоящий момент именно «Металлург» вполне можно назвать самой хорошо обороняющейся командой конференции.

Но самое удивительное, это статистика штрафного времени. По итогам «регулярки» магнитогорцы стали самой дисциплинированной командой всей лиги. У ближайшего преследователя в лице санкт-петербургского СКА штрафа набралось на 30 минут больше. При этом «Металлург» лучше всего на Востоке играет в меньшинстве, им забить практически невозможно.

Да, магнитогорцы предпочитают играть в равных составах, но когда сами зарабатывают большинство, то действуют крайне убедительно – второе место на Востоке по реализации после «Автомобилиста». Не надо быть Вангой, чтобы предсказать огромные проблемы для «Салавата Юлаева» при игре в неравных составах.

Что касается атакующих действий, что «Металлург» стал третьим на Востоке по количеству забитых шайб, уступив лидерам «Автомобилисту» и «Барысу». Практически все атакующие показатели значительно лучше уфимских, но они серьезно уступают командам Запада, поэтому безупречными их не назовешь.

В домашних стенах магнитогорцы в «регулярке» набирали очков примерно столько же, как уфимцы. А вот на выезде превосходство «Металлурга» значительное. Но все эти цифры все-таки показательны именно для гладкого чемпионата, в плей-офф, естественно, все будет по-другому.

ЛИДЕРЫ «МЕТАЛЛУРГА»

Если брать все личные номинации по итогам «регулярки», то в списках можно встретить двух игроков «Металлурга». Неудивительно, что номинированными стали представители обороны. Так, Виктор Антипин стал четвертым среди снайперов-защитников. В его активе 11 забитых голов – это лучший показатель среди всех россиян лиги. Выше него только иностранцы.

Отлично себя в сезоне проявил Яков Рылов – один из ведущих защитников-домоседов магнитогорцев. Он вошел в пятерку по количеству заблокированных бросков – их у него набралось 85. Отваги этому парню не занимать, и он станет большим препятствием для Умарка и компании.

Если пройтись по позициям, то, конечно же, как и всегда, выделяется вратарская линия. Василий Кошечкин все еще в строю и по-прежнему прекрасно играет в воротах. Самсонова, который отправился покорять заокеанский хоккей, уверенно заменил молодой Артем Загидулин, коэффициент надежности которого даже выше, чем у Кошечкина.

В обороне сплошь известные имена: Антипина и Рылова мы уже называли, а еще есть такие ребята, как Береглазов, Бирюков и Верещагин. Очень здорово себя в сезоне проявил швед с русской фамилией Матушкин – у него один из лучших показателей полезности в команде, а по очкам среди защитников он уступает только Антипину.

Фото: пресс-служба ХК "Металлург" Магнитогорск

Но самое интересное, это, конечно, атака. Человек-легенда Мозякин все еще в команде и все еще лучший ее бомбардир. Хотя нужно все-таки признать, что действует он не так ярко, как раньше. Но свои 55 очков за «регулярку» бомбардир набрал. Конкуренцию ему смог составить только Элиссон, набравший столько же.

Из других нападающих выделяется Кулемин, который вернулся на родину после долгих лет в НХЛ. Действует форвард пока не так ярко, однако он всегда был таким – не особо результативный, но очень полезный. Ну и главное, его огромный опыт как раз-таки должен помочь в плей-офф. Его под это и подписывали.

Не стоит забывать про результативных иностранцев Расмуссена и Пакаринена, добротных Любимова и Чибисова. Состав, в целом, по именам у «Металлурга» получился мощным, и является одним из самых лучших на Востоке. Его можно сравнить разве что с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

ИСТОРИЯ

За всю историю КХЛ «Салават Юлаев» встречался с «Металлургом» в плей-офф пять раз. Поначалу этот соперник был достаточно удобен для уфимцев, хотя серии всегда получались очень напряженными.

Так, в 2011 году «юлаевцы» с большим трудом обыграли «Металлург» в финале Востока со счетом 4:3, и затем завоевали единственный свой Кубок Гагарина. Два года спустя, в 2013, «Металлург» попался в первом раунде, и тогда тоже было тяжело – те же 4:3 в пользу уфимцев.

Ну а затем времена изменились. «Салават Юлаев» перестал быть чемпионской командой и наступили золотые времена магнитогорцев. 2014 год – финал конференции, без каких-либо шансов 1:4 в пользу «Металлурга», и открыта дорога к первому Кубку Гагарина для Мозякина и компании.

Годом спустя, «юлаевцы» также встречались с магнитогорцами, но уже в первом раунде, и вновь уступили в серии со счетом 1:4. Вот так потихоньку соседи превратились в очень неудобного соперника.

Фото: пресс-служба ХК "Металлург" Магнитогорск

В последний раз «Металлург» и «Салават Юлаев» встречались в плей-офф в 2016 году. Тогда в финале конференции магнитогорцы обыграли уфимцев в пяти матчах и вышли в большой финал, где в борьбе с московским ЦСКА вновь завоевали Кубок Гагарина.

Итого: в трех последних противостояниях в плей-офф победа легко доставалась «Металлургу», поэтому совершенно не удивляет, почему магнитогорские болельщики так рады, что им в первом раунде достался «Салават Юлаев». Во-первых, это хороший знак, так как после прохода уфимцев они два раза выигрывали Кубок Гагарина. Во-вторых, удобный соперник, с которым в последнее время играется легко.

ПРОГНОЗЫ

Абсолютное большинство специалистов и экспертов ставят на «Металлург». У «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне уж слишком много проблем с игрой и совсем неопытный тренер, чтобы успешно играть в плей-офф.

Команда Николая Цулыгина по ходу сезона очень плохо играла с соперниками, которые находились выше нее в таблице. И поверить, что вдруг удастся выиграть четыре встречи у «Металлурга» за короткое время, получается с трудом. На стороне уфимцев только, что они уже в течение полумесяца спокойно готовились к играм навылет, и, возможно, заготовили какие-то секреты для оппонента. Магнитогорцы же продолжали рубиться в чемпионате с сильными соперниками до последнего.

Только это еще вопрос, что тут лучше – оставаться в игровом тонусе или спокойно тренироваться. Особенно, если учесть тот момент, что «Металлург» начинает серию дома, и два первых матча определенно пройдут в бешеном темпе, который зададут хозяева. Справится ли с этим «Салават» после пассивного февраля, большой вопрос.

Фото: пресс-служба ХК "Металлург" Магнитогорск

«Юлаевцы» могут противопоставить сопернику волшебство звена Умарка, супернадежного в воротах Метсолу, да и, глядишь, прорежется бросок у Бурдасова. Что касается остального, то уфимская команда неплохо действует в неравных составах, но «Металлург» в этом компоненте все равно лучше. Очень самоотверженно в обороне действует третье и четвертое звено, но в плане самоотдачи магнитогорцы никак не уступают уфимцам. Все плюсы «юлаевцев» бьются более мощными плюсами «Магнитки».

В регулярном сезоне «Салавату Юлаеву» разок удалось обыграть «Металлург» в гостях со счетом 1:2. Но это было только начало сезона, когда в КХЛ все было по-другому. Затем магнитогорцы уже сыгрались, приехали в Уфу и хлопнули местную команду со счетом 0:4.

Судя по стартовым раскладам, в плей-офф остается лишь верить в гений Николая Цулыгина, у которого было очень много времени подготовиться и подобрать правильную тактику. Ну и опять же продолжать надеяться на Умарка и других иностранцев. Звезд такого калибра у «Металлурга» все-таки нет.

Самый вероятный прогноз исхода серии – 4:2 в пользу магнитогорского «Металлурга».