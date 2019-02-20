«Она меня довела»: 27-летний Гамлет из Башкирии рассказал, зачем задушил бабушку

Стали известны подробности убийства 61-летней пенсионерки в селе Ямансаз Зилаирского района Башкирии. В расправе подозревают 27-летнего Гамлета Ерицяна, который несколько дней числился пропавшим без вести. 31-го января он поссорился с бабушкой, задушил ее, бросил тело в погреб, а соседям и родственникам рассказал, что та уехала в гости к тете.

Из дома Гамлет уехал куда глаза глядят, родственники даже заявили о его пропаже в полицию. В таких случаях сотрудники МВД обязательно осматривают дом пропавшего. Тогда-то и стало ясно, что Гамлет не просто пропал, а совершил побег, убив родственницу.

Мужчину задержали в поезде, когда тот ехал в Свердловск в военную часть, в которой служил. Гамлет сразу во всем сознался.

«У НЕГО БЫЛО ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО»

Сейчас Гамлет находится под стражей. Но реакция его односельчан удивила журналистов - в социальных сетях даже появилась группа в поддержку подозреваемого в убийстве. Причем сами местные жители не отрицают, что скорее всего именно Гамлет убил пожилую женщину. И все равно поддерживают его.

«Комсомолка» обратилась за подробностями странной истории к односельчанке Суфие.

- Гамлет малышом переехал в Башкирию из Нагорного Карабаха вместе с отцом, матерью, дедушкой и его супругой, - вспоминает женщина. – В четыре годика его отлучили от мамы и папы. Их, по неизвестной причине, изгнали из деревни.

Опекунство оформила супруга дедушки, неродная бабушка мальчика по имени Найра. У бабушки был второй сын Андро, у которого были проблемы с головой.

Вся деревенская работа легла на детские плечи. В свои пять-шесть лет он и фляги с водой таскал, и коров пас. Играть на улице, как соседские дети, ему было некогда.

- Все в шоке были, говорили, как же у него сил хватает таскать железные фляги с водой! В общем, он у них был батраком, говоря простыми словами, - рассказывает «Комсмомолке» Суфия. – Нормально его никогда никто не кормил. Постоянно ходил голодный, босой, неухоженный, но работал. Наши дети поздно вечером уже спят, а Гамлет только возвращается домой с коровами, ни игрушек у него не было, ни времени с ребятами поиграть. Бабка в табун животных не гоняла, потому что платить за это нужно было, а тут бесплатная сила. Смотришь на улицу – темно уже, а Гамлет в поле.

Два года назад у Гамлета умер дедушка. Найра осталась вдовой, но Гамлет, по словам односельчан, ей помогал. Когда уезжал работать по вахтам, на свои деньги нанимал человека, который приглядывал за ней.

«МЫ НЕ СОМНЕВАЕМСЯ, ЧТО ОН СОВЕРШИЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

После армии Гамлет занялся фермерством, выкупил заброшенную базу за 180 тысяч рублей, развел скот. Этим и жил.

- Я сама к нему не раз обращалась, - продолжает Суфия. – В том году меня дома не было 10 дней, в гости приехала дочь Кристина. Я ей говорю, как ты молоко будешь на ферму возить? Попроси Гамлета. Я дочери сразу сказала – покорми его, он постоянно голодный ходит, бабка же его не кормит, еду прячет от него.

В деревне никто не сомневается, что Гамлет совершил преступление. К тому же он сам в этом сознался сразу после задержания. «У меня за всю жизнь набралось. Она меня довела», - заявил он полиции.

Как оказалось, накануне трагедии бабушка и молодой человек поссорились. Сын бабушки Андро постоянно ходил с Гамлетом на ферму, помогал ему. Как-то раз он зацепился с одним фермером, утаил на него обиду и поджег ему базу в три часа ночи 31 января. Его тут же нашли, он и не скрывался. Забрали сначала в полицию, а потом в психиатрическую больницу.

После того, как забрали Андро, Найра обвинила Гамлета в том, что все это произошло якобы из-за него. Молодой человек вышел из себя и напал на старушку.

Тем не менее, жители села продолжают строчить письма в поддержку подозреваемого.

- Всей деревней мы собираем подписи. Врагу не пожелаешь того, что пережил Гамлет в детстве, в юношестве. У него просто нервы не выдержали. С детства все копил в душе, было некому выговориться. Вот так и выплеснул, - говорит Суфия. - Мы собрали подписи, написали характеристику о нем. Первую подпись поставил сам глава районной администрации.

Пользователей социальных сетей такое поведение односельчан удивило, если не сказать шокировало.

- Никогда не видела, чтобы так рьяно всем селом защищали убийцу, - пишут они в комментариях.

Сам же Гамлет отказался от адвоката, так и сказал «Я отвечу за преступление».

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