Утренняя Уфа с высоты птичьего полета
Уфа - действительно красивый город. Иногда он завален снегом, иногда он утопает в лужах, но с высоты птичьего полета он выглядит интересно в любое время. А уж ранним утром - особенно.
Редактору «Комсомольской правды» повезло. Мне показали город с весьма необычного ракурса. На высоту несколько сотен метров мы поднялись на большом воздушном шаре желтого цвета. Да-да, многие уфимцы наверняка видели его и фотографировали. В нашем городе этим нелегким делом занимаются ребята-воздухоплаватели из группы «Полет Уфа».
А вам, наши дорогие читатели, мы предлагаем посмотреть на столицу Башкирии сверху вниз. Ищите свои дома и узнавайте новое о нашем городе!
Утро красит нежным светом ...
Белый дом и Первая соборная мечеть
Монумент Дружбы
Старая Уфа
Будем надеяться, что совсем скоро мы увидим эту мечеть именно такой, какой ее задумывали проектировщики ...
Исторический центр Уфы
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Когда-то здесь стояли деревянные дома, с которых начиналась история Уфы. Улица Московская.
Мечеть "Ар-Рахим"
Да тут можно горнолыжный курорт сделать!
Микрорайон "Солнечный"
Торговый центр "Ультра" с высоты воздушного шара
Гурьевская база по-прежнему стоит на своем месте, хотя многие о ней забыли
Частный сектор тоже не сдает своих позиций
Центральная часть города
Дымят трубы
Дуванский бульвар
На заднем плане - новая уфимская ТЭЦ
Проспект Салавата Юлаева
А вы знали, что в Уфе есть квартал в виде сердечка? Его сложили дома в микрорайоне "Солнечный".
Медицинский комплекс. Больница №22 и прилегающие территории.
Утреннее солнце над Уфой
Уфимская "Рублевка". Здесь живут весьма состоятельные люди.
Когда сливаются две реки ...
Район Школы МВД и Зеленой рощи
Наш город - это тоже горы
А летели мы на таком вот позитивном воздушном шареФото: Ильдар АХМАДЕЕВ
А летели мы на таком вот позитивном воздушном шаре
ИСТОЧНИК KP.RU