2019-02-20T12:35:10+03:00
Общество

Утренняя Уфа с высоты птичьего полета

Фоторепортаж с желтого воздушного шара
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Уфа - действительно красивый город. Иногда он завален снегом, иногда он утопает в лужах, но с высоты птичьего полета он выглядит интересно в любое время. А уж ранним утром - особенно.

Редактору «Комсомольской правды» повезло. Мне показали город с весьма необычного ракурса. На высоту несколько сотен метров мы поднялись на большом воздушном шаре желтого цвета. Да-да, многие уфимцы наверняка видели его и фотографировали. В нашем городе этим нелегким делом занимаются ребята-воздухоплаватели из группы «Полет Уфа».

А вам, наши дорогие читатели, мы предлагаем посмотреть на столицу Башкирии сверху вниз. Ищите свои дома и узнавайте новое о нашем городе!

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Утро красит нежным светом ...

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Белый дом и Первая соборная мечеть

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Монумент Дружбы

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Старая Уфа

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Будем надеяться, что совсем скоро мы увидим эту мечеть именно такой, какой ее задумывали проектировщики ...

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Исторический центр Уфы

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Когда-то здесь стояли деревянные дома, с которых начиналась история Уфы. Улица Московская.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Мечеть "Ар-Рахим"

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Да тут можно горнолыжный курорт сделать!

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Микрорайон "Солнечный"

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Торговый центр "Ультра" с высоты воздушного шара

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Гурьевская база по-прежнему стоит на своем месте, хотя многие о ней забыли

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Частный сектор тоже не сдает своих позиций

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Центральная часть города

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Дымят трубы

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Дуванский бульвар

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

На заднем плане - новая уфимская ТЭЦ

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Проспект Салавата Юлаева

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

А вы знали, что в Уфе есть квартал в виде сердечка? Его сложили дома в микрорайоне "Солнечный".

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Медицинский комплекс. Больница №22 и прилегающие территории.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Утреннее солнце над Уфой

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Уфимская "Рублевка". Здесь живут весьма состоятельные люди.

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Когда сливаются две реки ...

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Район Школы МВД и Зеленой рощи

Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

Наш город - это тоже горы

А летели мы на таком вот позитивном воздушном шаре Фото: Ильдар АХМАДЕЕВ

А летели мы на таком вот позитивном воздушном шареФото: Ильдар АХМАДЕЕВ

А летели мы на таком вот позитивном воздушном шаре

ИСТОЧНИК KP.RU

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