Утренняя Уфа с высоты птичьего полета

Уфа - действительно красивый город. Иногда он завален снегом, иногда он утопает в лужах, но с высоты птичьего полета он выглядит интересно в любое время. А уж ранним утром - особенно.

Редактору «Комсомольской правды» повезло. Мне показали город с весьма необычного ракурса. На высоту несколько сотен метров мы поднялись на большом воздушном шаре желтого цвета. Да-да, многие уфимцы наверняка видели его и фотографировали. В нашем городе этим нелегким делом занимаются ребята-воздухоплаватели из группы «Полет Уфа».

А вам, наши дорогие читатели, мы предлагаем посмотреть на столицу Башкирии сверху вниз. Ищите свои дома и узнавайте новое о нашем городе!