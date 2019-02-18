2019-02-18T13:41:14+03:00
Происшествия

«Беременная жена постоянно плачет»: пьяный водитель раздавил 32-летнего уфимца, вышедшего покурить

У погибшего остались маленькая дочь и беременная супруга
Инга НОВИЦКАЯ
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Через несколько месяцев у Андрея должна родиться вторая дочьЧерез несколько месяцев у Андрея должна родиться вторая дочь
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Трагедия произошла в ночь на 17 февраля в селе Красная Горка Нуримановского района. 32-летний уфимец Андрей М. вместе с беременной женой и маленькой дочкой приехал в гости к теще. Ночью молодой человек решил выйти на улицу, чтобы проводить свою родственницу и подышать свежим воздухом, как неожиданно на него налетела иномарка Geely Emgrand. За рулем автомобиля находился 26-летний местный житель: в тот вечер, как рассказывают очевидцы, мужчина поссорился с супругой, напился и сел за руль. Ничего не соображая, практически наугад, пьяный лихач летел по тихим ночным улицам. Не заметил он и Андрея, стоявшего на дороге перед домом – и на большой скорости сбил его…

- Сначала он его сбил, потом проехал по нему передними колесами и протащил под машиной, - сокрушается друг погибшего Андрей. – Автомобиль потом пришлось переворачивать, чтобы тело вытащить.

Водитель иномарки был мертвецки пьян и не заметил пешехода на дороге

Водитель иномарки был мертвецки пьян и не заметил пешехода на дороге

Удар был такой силы, что капот иномарки помялся, а сам Андрей получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

- Андрей просто вышел проводить сноху, остановился покурить и тут такое… Он даже не успел среагировать – машина вылетела ему навстречу. Все произошло мгновенно… Водитель даже на ногах стоять не мог, когда вышел из машины, не понимал, что он натворил, - рассказывает подруга Андрея Анастасия К.

ЖДАЛ РОЖДЕНИЯ ВТОРОЙ ДОЧЕРИ

Для 32-летнего Андрея М. самой большой ценностью в жизни всегда была его семья: любимая супруга, шестилетняя красавица-дочурка, а уже летом мужчина готовился снова стать отцом и с нетерпением ожидал появления второй дочери на свет.

- Он всегда жил только ради своей семьи, - вздыхает приятель Андрея Артур Т. – В богатстве не купались, в Уфе снимали квартиру, но при этом жили мирно и счастливо, всегда поддерживая друг друга. Андрей работал на промышленном предприятии по металлообработке. Как сейчас жена одна с двумя детьми без поддержки останется? Кто ей поможет, когда в декрет выйдет – ума не приложу. Жаль ее очень: плачет постоянно, до сих пор не может поверить, что любимого супруга больше нет.

Друзья и близкие погибшего вспоминают Андрея только теплыми и добрыми словами: жизнерадостный, отзывчивый, искренний, всегда готовый подставить крепкое дружеское плечо.

Молодой отец приехал с женой и ребенком в Красную Горку, чтобы проведать тещу

Молодой отец приехал с женой и ребенком в Красную Горку, чтобы проведать тещу

- Такой человек ушел, а этот <…> на свободе гуляет, - сетует Азамат Г. – Его же под подписку о невыезде отпустили, такие у нас гуманные законы. Представляете, детей сиротами оставил, жену без мужа – и ходит, как ни в чем не бывало.

Впрочем, в республиканской Госавтоинспекции прокомментировали, что по данному случаю уже начато расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшей аварии. Близкие Андрея верят, что виновник понесет суровое наказание.

Редакция «Комсомольской правды-Уфа» приносит искренние соболезнование семье погибшего Артура М.

ИСТОЧНИК KP.RU

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