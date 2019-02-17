Отдых обернулся катастрофой: в Гоа разбился молодой уфимец с подругой

В Индии на Гоа в серьезное ДТП попали уфимец Раис Набиев и его подруга из Москвы 27-летняя Анфиса Ганнова. Молодые люди ехали на мопеде и попали под большегруз. Сейчас ребята лежат в местной больнице. Состояние Раиса оценивается как среднее. Он получил несколько ссадин и царапин, сломал правую ключицу, операцию ему еще не сделали. Анфисе повезло меньше – у девушки на половину лица гематома, удар пришелся именно в лицо. Она находится в тяжелом состоянии, без сознания. Друзья рассказали, что она подает признаки жизни, самостоятельно дышит.

- Подробности произошедшего мы пока не знаем, идёт расследование. Все домыслы на этот счёт фактами не подкреплены. Единственное, что нужно сейчас – помочь ребятам с оказанием квалифицированной медицинской помощи, - пишет его друг Денис Берендеев.

В скором времени он вылетает из Уфы к нему, чтобы поддержать и помочь.

Раису повезло больше - он сломал ключицу

- Мы знаем Раиса как хорошего водителя и ответственного человека. Анфиса была у него в гостях на тот момент и тоже ему доверяла. Многие из тех, кто знаком с Раисом, работал и дружил могут сказать о нем только хорошее. Мы очень надеемся на помощь и нуждаемся в ней, - пишут друзья.

Они организовали сбор средств.

Сам Раис недавно переехал на Гоа. В Уфе он занимался мотоциклами и стандрайдингом.

Если вы хотите помочь ребятам, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка:

4276060073153556 - получатель Денис Вадимович И.