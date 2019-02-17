Уфимка вызвала пожарных, чтобы те потушили «пожар души»

С необычной ситуацией столкнулись уфимские пожарные в минувшую субботу. 16 февраля на пульт диспетчера поступило сообщение, что на улице Марата в Нижегородке произошел пожар в жилом доме.

Пожарные немедленно выехали на место, а по приезду никакого горения не обнаружили. Оказалось, что местная жительница в срочном порядке вызывала спасателей, чтобы те потушили «пожар души». Сказала она об этом лишь по приезду огнеборцев.

Встречая их, пенсионерка стала петь татарские песни. На вопрос пожарных, что же у нее горело, та отвечает «Душа! Ты тупой?». Женщина обвинила их в равнодушии и стала обзывать, а потом снова стала петь на всю улицу песни про любовь на татарском языке. Пожарным ничего не оставалось кроме того, как зафиксировать ложный вызов и уехать в часть.

Соседи пенсионерки отмечают, что она не в первый раз вызывает пожарных по разным поводам.

В пресс-службе МЧС по Башкирии данный случай подтвердили, а также прокомментировали, что сейчас решается вопрос о привлечении женщины к ответственности за ложное сообщение о пожаре.