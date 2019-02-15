Радий Хабиров наторговал в Сочи на 30 млрд рублей

Вчера в Сочи завершился инвестиционный форум, участниками которого стали бизнесмены и чиновники из всех регионов страны. Башкирию в Краснодарском крае представляла делегация во главе с Радием Хабировым. Домой представители республики вернулись не с пустыми руками - руководитель региона подписал ряд соглашений на сумму 30 млрд рублей.

Это не значит, что уже завтра Башкирия получит эти деньги. Бизнесмены инвестируют средства на строительство и развитие крупных объектов. Для республики это и рабочие места, и налоги. Впрочем, говорить о каком-то прорыве пока рано. Большинство компаний, с которыми были заключены «Сочинские соглашения», и раньше работали на территории Башкирии.

Итак, кто же готов инвестировать в нашу республику?

Глава региона подписал соглашение с французами

Французская компания SUEZ сделает превратит Уфу в «Умный город»

Соглашение о сотрудничестве с Хабировым подписала вице-президент SUEZ Диана Гальб. Французы планируют создать в Уфе «инновационную систему управления городской средой» и «ликвидировать экологический ущерб от производственной деятельности».

Формулировки весьма расплывчаты. По факту же SUEZ должен спроектировать электронную систему управления коммунальными объектами. Например, программа будет анализировать погоду на улице и определять, каким должно быть отопление, чтобы и в домах было тепло, и лишнего газа тратить не пришлось. Это должно немного снизить цены на услуги ЖКХ.

В интернете легко найти информацию о проектах и планах SUEZ в других российских городах, например, в Троицке. Но данных об успешно завершенных моделях управления российскими городами нет.

«Фармстандарт» обещает построить новый цех в Уфе

Еще одно соглашение о намерениях. Переводя с чиновничьего языка на человеческий: «Мы вам обещаем построить, будем дружить только с вами, но это не точно». Свою подпись под документом поставил глава «Фармстандарта» Виктор Харитонин.

Фармацевты обещают построить на уфимской «Витаминке» новый цех по производству поливитаминных препаратов с объемом инвестиций под 1,5 млрд рублей. Еще один миллиард должен пойти на производство стерильных медицинских препаратов.

«Северная Нива» построит животноводческий комплекс в трех районах Башкирии

Комплекс «Семено-Макарово» появится в Ермекеевском районе, еще три комплекса – в Белебеевском и Бижбулякском. Общая сумма инвестиций - 3 млрд рублей.

Если соглашение будет реализовано, в Башкирии появится новый аграрный проект на 2 800 голов крупного рогатого скота. Телят будут выращивать отдельно, в другом коровнике на 3 200 голов. Все это позволит добывать 22,7 тысяч тонн сырого молока.

Инвесторы обещают построить все до конца 2019 года.

Новые комплексы могут появиться сразу в нескольких районах Башкирии

Итальянцы хотят выращивать бычков в Федоровском районе

Компании «АгроСакмара Башкирия» и Inalca S.p.A. подписали договор о строительстве фидлота в Федоровском районе. Фидлот – это комплекс, где животноводы выращивают быков для последующей переработки, как бы это грустно ни звучало.

Обе корпорации – итальянского происхождения. Свои подписи под документом поставили граждане этой южно-европейской страны. В Россию они пришли давно, у итальянцев уже есть завод в Оренбургской области, именно туда и будут поступать крупный рогатый скот, выращенный в Федоровском районе.

Бычков, кстати, будут покупать и у местных фермеров по рыночной цене, что позволит последним неплохо заработать.

Ничего нового в этом проекте нет. «АгроСакмара Башкирия» уже заявляла о своих планах в 2017 году, еще при Хамитове. Но тогда построить фидлот не удалось.

Израильтяне обещают построить животноводческий комплекса в Кушнаренковском районе

Свои подписи под документом поставил генеральный директор LR Group Ами Листиг, управляющий партнер фонда прямых инвестиций AVG Capital Рустэм Миргалимов и Радий Хабиров.

Это снова не договор, а намерение по строительству комплекса на 7 000 голов. Инициатором проекта стала компания «Таврос», объем инвестиций может достичь 10 млрд рублей. Башкирия получит две фермы с израильскими технологиями, в каждой из которых будут «работать» 3 500 дойных коровы.

Если проект будет реализован, то республика получит сотню рабочих мест и 75 тысяч тонн молока в год.

Дмитрий Медведев у стенда Башкирии

Дмитрий Медведев обратил внимание на Сибай

Главным гостем стенда Башкирии на инвестиционном форуме стал премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава кабинета министров призвал завершить строительства завода «СибайПлитПром».

Этот проект «висит» уже пять лет. На сайте «Программы развития территорий Республики Башкортостан» опубликован приказ министерства экономики от 19 декабря 2014 года, по котором проект «Строительство завода ориентированно-стружечных плит» включен в перечень приоритетных.

На возведение новых цехов уйдет не меньше 24,5 млрд рублей. Проект стратегически важен для федерального правительства. Производителей ОСП в России не так уж и много, а конкуренция поджимает.