«Башнефть» сделала качественный рывок

Компания «Башнефть» показала впечатляющие результаты в прошедшем году. Флагман республиканской промышленности увеличил чистую прибыль, на треть сократил долги и вышел на новый уровень добычи и переработки нефти. И это не пустые слова, а конкретные результаты, опубликованные в финансовой отчетности по российским и международным стандартам.

ЭКОНОМИКА РАСТЕТ

Четверть акций компании принадлежат республике Башкортостан, а это значит, что успехи компании влияют на экономику всего региона. Выручка «Башнефти» в 2018 году выросла на 28,2% по сравнению с 2017-м, составив 860,2 млрд рублей. Это рекордные цифры для компании, такой выручкой наши нефтяники не могли похвастаться ни на пике нефтяных цен в 2014 году, ни на пике добычи в 2016-м.

В первую очередь на столь хорошие показатели повлиял синергетический эффект от вхождения компании в состав крупнейшей нефтяной компании страны – «Роснефти». Башкирские промышленники воспользовались преимуществами кооперации, получили доступ к новейшим технологиям и последним разработкам лидера отечественной нефтянки.

Чистая прибыль «Башнефти» номинально снизилась на 31%, но тут необходимо сделать одну важную ремарку – в 2017 году компания получила единовременную выплату от АФК «Система» по решению суда, и сравнивать цифры с 2018 годом просто некорректно. Если не учитывать разовые выплаты, то чистая прибыль «Башнефти» выросла почти на 57%.

МЕНЬШЕ РАСХОДОВ – БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

Рост доходов ощутили на себе все акционеры компании. Летом прошлого года «Башнефть» выплатила 28,2 млрд дивидендов за 2017 год, а совокупный объем выплаченных в течение 2018 года дивидендов достиг 43 млрд рублей.

Хорошее финансовое положение позволило компании сократить долговую нагрузку. Уровень чистого долга составил 61,7 млрд рублей, это почти на треть меньше, чем по состоянию на конец декабря 2017 года.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

В прошлом году нефтяные компании столкнулись необходимостью ограничения добычи – это обязательное условие в рамках соглашения ОПЕК+. И «Башнефть» - не исключение - за 2018 год компания добыла 19 млн тонн нефти. С третьего квартала 2018 года началось восстановление уровня добычи, после чего рост объема производства продолжается вот уже несколько месяцев.

Ограничения по сделке с ОПЕК не помешали «Башнефти» наращивать ресурсную базу за счет активной геологоразведки и внедрения инноваций, чтобы поддерживать высокий уровень добычи в будущем. Доля горизонтального бурения выросла до 84% - это самый высокий показатель в Приволжском федеральном округе. По результатм геологоразведки в 2018 году компания открыла 81 продуктивную залежь с суммарными запасами нефти 19 млн тонн.

ВМЕСТЕ – СИЛЬНЕЕ

«Башнефть» славится своей переработкой и в этом направлении компания выиграла от присоединения к «Роснефти». Объем первичной переработки в 2018 году составил 18,2 млн тонн. «Башнефть» достигла существенной синергии за счет снижения операционных и логистических затрат, создания единой производственной цепочки между уфимскими НПЗ и перерабатывающим комплексом «Роснефти».

Обмен инновациями, самыми последними разработками в области переработки помогли «Башнефти» наладить в Уфе производство бензина АИ-95 Евро-6 с пониженным содержанием серы и других вредных веществ. В мае 2018 года на «Уфанефтехиме» началось промышленное производство дорожного битума по новому ГОСТу на основе технологии, разработанной Средневолжским НИИ нефтепереработки «Роснефти».

Все эти факторы в очередной раз подчеркивают практическую пользу синергии «Башнефти» и «Роснефти».