Уфимку с четырьмя детьми чудом спасли из афганского плена

Завтра наша страна отметит памятную дату - тридцать лет со дня окончательного вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последний солдат из Советского Союза покинул территорию этого горного и не очень гостеприимного края. Так уж сложилось, что даже спустя три десятилетия, эта страна продолжает менять судьбы жителей России.

ОТПУСК ПРЕВРАТИЛСЯ В ПЛЕН

Крутой поворот в жизни жительницы Башкирии Рузиля Гайнуллина (имя изменено. – Прим. ред.) произошел восемь лет назад. Тогда супруг предложил ей вместе с двумя маленькими детьми, сыном Ильгамом и дочкой Минзилей (имена изменены. - Прим. ред.), поехать на отдых в Турцию. Женщина и не догадывалась, что благоверный примкнул к запрещенной в России террористической организации «Талибан». Так долгожданный отпуск молодой мамы превратился в выживание в горных кишлаках Пакистана и Афганистана.

Сначала они с супругом добрались до Москвы, откуда на поезде доехали до Баку, затем пересели на самолет до Тегерана. Муж объяснял сложный путь тем, что так будет дешевле. Опомнилась женщина, только когда вместе с детьми оказалась в глухом кишлаке тогда еще не известной ей станы.

- Когда мы приехали, муж сказал, что обратной дороги нет. Документы у нас забрали и не вернули. Конечно, у меня началась паника. Там все мужчины с автоматами ходят, очень страшно было, - рассказала Рузиля.

ВЕРНУТЬСЯ ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО

В общей сложности уроженка Башкирии провела в качестве заложницы «Талибана» долгие восемь лет. За это время она родила еще двоих детей. Вскоре мужа-террориста убили, и Рузиля приняла решение: во что бы то ни стало вернуться на Родину. В том самом кишлаке, где она жила, ее едва не заставили стать второй женой другого талиба. К счастью, женщина всеми правдами и неправдами нашла способ отказаться от этого.

В горном кишлаке родились двое младших детей Рузили Гайнуллиной

-Вскоре с ней на связь вышел один мужчина, уроженец, как оказалось России. Он предложил ей стать его женой и вместе сбежать от талибов, рассказывает член сопредседатель республиканской общественной организации «Ветеран РБ» Радик Габидуллин. – Рузиля согласилась и вместе с новым мужем предприняла несколько попыток сбежать. Во время одной из них мужчину схватили, сейчас он находится в тюрьме. По неподтвержденным данным он, скорее всего, находится в одной из тюрем «Талибана».

Непростая судьба Рузили Гайнуллиной совершила крутой поворот почти пять месяцев назад. В один прекрасный день она заявила талибам, что плохо себя чувствует. Кроме того, якобы, сильно заболели дети. Поддавшись на уговоры многодетной матери, ее отправили в Кабул. Там-то ей вместе с малышами удалось сбежать и попасть на территорию российского посольства.

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

После этого начался процесс возвращения домой. Продлился он без малого пять месяцев.

- Чтобы вернуться домой, ей нужно было восстановить документы, а это оказалось не так просто. Дело в том, что довольно долго ее проверяли органы госбезопасности Афганистана, ведь она жила на территории «Талибана». В конечном итоге они дали добро на пересечение границы. В консульстве Рузиле сделали загранпаспорт, выдали, двоим младшим детям, которые там родились справки о рождении и только тогда дипломаты связались с нами, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Радик Габидуллин.

Такая долгая проверка со стороны спецслужб Афганистана была связана, прежде всего, с тем, что и второй супруг Рузили, также был талибом. Возможно, в какой-то момент он разочаровался в запрещенном в России движении и решил вернуться на Родину. Но судьба распорядилась иначе.

В Кабуле семья Гайнуллиных проживала в культурном центре российского посольства

СВОИХ НЕ ОСТАВИЛИ

5 февраля руководитель республиканской организации «Ветеран РБ» Ильдар Бадретдинов и Радик Габидуллин и прибыли в Кабул. Их поездка проходила в условиях неразглашения, ведь на карту были поставлены судьбы четверых несовершеннолетних детей и их матери.

-Поехали мы туда не только ради сопровождения нашей землячки на Родину, но и по ветеранским делам, если так можно сказать. Когда нам рассказали о положении многодетной мамы, мы сразу согласились сопроводить Рузилю до Уфы. Все потому, что этим вопросом почти никто не занимался, - поделились ветераны.

Радик Габидуллин и Ильдар Батретдинов сопроводили женщину с детьми до Уфы

По их словам, даже переезд матери с детьми из посольства в аэропорт происходил в условиях секретности. Во всем мире известна жестокость талибов по отношению к тем, кто их, якобы, предал. В этих условиях меры безопасности был отнюдь не лишними.

-Туда мы выехали на двух машинах с дипломатическими номерами. Потом мы сопровождали их в самом аэропорту. Там ситуация сейчас такая, что боевики могут появиться где угодно, нужно быть на чеку. Только когда они приземлились в Москве, Рузиля вздохнула с облегчением, - отметил бывший участник боевых действий.

В столице Афганистана до сих пор не спокойно

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

В московском аэропорту уроженку Башкирии встретила родная сестра. Вместе они отправились в родной город Рузили.

-Мы договорились с нашими ветеранами-афганцами взять эту семью под опеку. С Рузилей мы договорились, что будем поддерживать связь. Старшему сыну уже 13 лет, ему нужно адаптироваться в российской школе, а это будет не просто. Старшая дочка, Минзиля, тоже школьница. Из-за пережитого они стали очень взрослыми. Им сейчас очень нужна помощь и поддержка, - говорит Радик Габидуллин.

Еще в посольстве России в Афганистане, юному Ильгаму посоветовали подумать в будущем о дипломатической карьере. За годы пленения старший сын Рузили в совершенстве выучил языки пушту, дари и фарси (на них говорят в Афганистане. – Прим. ред.).

Сейчас семья Гайнуллиных мечтает вернуться к нормальной жизни. Сама Рузиля строит грандиозные планы – она мечтает получить медицинское образование, благо у нее еще до отъезда был опыт работы медсестрой. Своим четверым детям она также хочет дать достойное образование, ведь без него – никуда.