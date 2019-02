В Уфе новый солист «Nazareth» Карл Сентанс заставил прыгать даже фанатов-ветеранов

На прошлой неделе Россию с гастролями посетила одна из самых популярных в нашей стране рок-команд - «Nazareth». Уфа наряду с Москвой и Екатеринбургом попала в число городов, которые группа, в прошлом году отметившая полувековой юбилей, включила в мировой тур в поддержку нового, двадцать четвертого студийного альбома «Tatooed On My Brain» («Вытатуировано на моем мозге»).

Уфимские поклонники получили возможность одними из первых оценить новые песни «назаретян» благодаря тому, что российскую часть юбилейной тура организовал их земляк - Владимир Казыханов, возглавляющий компанию «Razzle Wolf», который и прежде неоднократно привозил группу в башкирскую столицу.

Сами музыканты даже точно не припомнят сколько именно раз они у нас выступали: нынешний визит - то ли шестой, то ли седьмой. Даже новый вокалист группы - 57-летний Карл Сентанс, в 2015 году занявший место легендарного Дэна Маккаферти, тоже выступал Уфе не впервые - пару лет назад он уже пел в «Колизео» в рамках авторского проекта Дона Эйри, клавишника «Deep Purple». Карл заявил, что отлично помнит и этот зал, и то, насколько уфимские фанаты любят старый, добрый хард-рок и хиты «Nazareth». Не случайно последний альбом, все композиции которого написал сам новый фронтмен группы, пришелся по вкусу даже фанатам-ветеранам.

Фанаты ломанулись к сцене уже после первой песниФото: Марат МУЛЮКОВ

- Хотя в новом альбоме есть намеки на классический, фирменный саунд «Nazareth», но ничего так не меняет звучание группы, как стиль и выступление нового фронтмена, - заявил один из основателей группы Пит Эгнью. Сегодня 72-летний бас-гитарист - единственный участник «золотого состава» шотландского рок-квартета. В Уфе он впервые побывал еще в далеком 1996 году, когда «Nazareth» выступили во Дворце спорта. Тот визит запомнился подаренным фронтмену кураем, из которого Маккаферти, виртуозно играющий на волынке, как ни старался, но так и не мог извлечь ни одного звука. Новый фронтмен, хоть на волынке и не играет, сумел сходу завоевать сердца фанатов - публика ломанулась к сцене уже на второй песне - «Never Dace With Devil» («Никогда не танцуй с дьяволом») из нового альбома. В толпе облепившей сцену плотным кольцом было полно фанатов-ветеранов, решивших тряхнуть стариной наравне с более молодыми поклонниками группы.

ОСНОВАТЕЛЮ ГРУППЫ ПОДАРИЛИ ЦВЕТОК В ГОРШКЕ

Поскольку тур был заявлен как юбилейный, новых песен вообще-то было исполнено не так много, а вот старые хиты, которые так ждали фанаты, прозвучали почти все.

- Мы не можем обмануть ожиданий публики - это было бы нечестно, - заявил Пит Эгнью. - И поэтому мы всегда исполняем то, что люди хотят услышать, пусть даже нам самим эти песни уже изрядно поднадоели.

Все, кто находился в зале, хотели услышать «RazAmaNaz», «We Are Animals», и, конечно, «Love Hurts», без которой не обходится ни один концерт группы. Сет-лист включал также: «Heart's Grown Cold», «Dream On», «Beggars Day», «Morning Hurts», «Where Are You Now» - всего около двадцатки песен из разных альбомов, на которых выросло не одно поколение рокеров.

- Голос у солиста суперский и гитаристы лабают здорово ! - делились впечатлениями старые рокеры, решившие немного передохнуть за столиками и взбодрится бокалом пива. Сами музыканты, кстати, как выяснилось, тоже всем алкогольным напиткам предпочитают пиво. За исключением барабанщика Ли Эгнью. Сын основателя группы признался журналистам, что пьет красное сухое вино. А вот к крепким напиткам в группе давно уже не увлекается никто - это старина Дэн любил пропустить рюмочку-другую коньяка или виски. Конечно, среди зрителей нашлись и такие, кто на представляет себе «Nazareth» без Маккаферти.

Глава фирмы "Razzle Wolf" Владимир Казыханов (второй слева), организатор российской части мирового тура группы, дружит с Питом Эгнью уже много летФото: Марат МУЛЮКОВ

- Я даже не концерт не хотела идти - только муж уговорил, - призналась корреспондентам «Комсомолки» дама средних лет, купившая диск и фирменную футболку группы в фойе. - Но я не разочарована: новый солист, действительно, оказался, не плох - шустрый такой, голосистый. Ну, мы, конечно, поностальгировали - даже потанцевали под «Love Hurts». Хорошо, что много старых песен.

Впрочем, большинство поклонники хард-рока нового солиста приняли безоговорочно - Карл, действительно, что называется, вписался в группу.

- Когда Карл впервые спел пару хитов «Nazareth» - у нас просто снесло крышу. И он тут же получил предложение занять место вокалиста, - рассказал журналистам Пит Эгнью, которому выпала нелегкая задача сохранить группы, после ухода Маккаферти лишившуюся своего ключевого музыканта. И, судя полным залам на всех трех российских концертах, с задачей мэтр рока справился отлично.

В Уфе благодарные фанаты, не обнаружив в фойе цветов, которых как правило и не бывает на рок-концертах, где-то раздобыли большой зеленый куст в цветочном горшке, который и был вручен отцу-основателю «назаретян». Конечно, горшок так и остался на сцене, но старина Пит был очень тронут вниманием к своей персоне - раньше презенты дарили только вокалисту.