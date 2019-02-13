«Живут затворниками и никому не открывают»: как сложилась судьба уфимской семьи, выигравшей в 2001 году миллион долларов

Эти «миллионеры из трущоб» стали известны на всю Россию в 2001 году. Бедная семья из Уфы выиграла целое состояние в лотерею. Свалившиеся деньги в одночасье превратили безработных Рустема и Надежду, которые жили в дешевенькой хрущевке с двумя детьми, в королей жизни.

Но богатство не пошло на пользу Мухаметзяновым. Несколько лет супруги беспробудно пили, отмечая свой новый статус. Потом опомнились и купили просторную трехкомнатную квартиру в центре Уфы. Позаботились и о сыновьях – приобрели им жилье на будущее и пару «Жигулей». Не отказывали в помощи и многочисленным родственникам, желающим поживиться за чужой счет: раздавали деньги направо и налево, сорили хрустящими банкнотами прямо из окна квартиры на радость местным пропойцам.

Дорогую квартиру Мухаметзяновы спалили в первый же год, но до сих пор продолжают там жить.

Но все когда-то кончается. Закончились и миллионы у Мухаметзяновых, а вместе с ними испарились «любящие» родственники и друзья. В 2006 году умерла 52-летняя Надежда. Сыновья Рустем и Алексей с трудом окончили школу - мальчишек били одноклассники, отнимая у них деньги и мобильники, а отец семейства живет затворником, выбираясь из квартиры лишь за очередной бутылкой.

«Комсомольская правда-Уфа» решила узнать, как живут «уфимские миллионеры из трущоб», спустя 18 лет после судьбоносного выигрыша.

«ЭЛИТНАЯ» КВАРТИРА КАК ПАМЯТЬ О БЫЛОЙ РОСКОШИ

14-этажная высотка, в которой до сих пор живут Мухаметзяновы, расположена в центре города, напротив хоккейной «Уфа-Арены». Красный кирпич, зеленые застекленные фасады и архитектурные решения «под модерн» выделяют дом среди безликих новостроек. На первом этаже – итальянские бутики одежды и мебели, модное рекламное агентство и детский развивающий центр. А еще в этом доме живут бывший мэр Уфы, успешные бизнесмены и актеры.

Звоним в домофон, но на звонок никто не отвечает. Неожиданно подъездная дверь открывается - путь свободен!

- Скажите, а Рустем Мухаметзянов с сыновьями по-прежнему тут живут? – интересуемся у интеллигентного седовласого мужчины. Мелькнула мысль, что бывшие миллионеры давно могли продать квартиру и съехать…

Из подъездного окна открывается чудесный вид на здание, где располагается редакция уфимской "Комсомолки"Фото: Яна Базекина

- Тут, а вам для чего они понадобились? – грозно вопрошает мужчина. Узнав, что мы журналисты, и вовсе разражается нотациями. - Когда вы уже их в покое оставите? Табуном же тут пасетесь, люди из-за вас из дома боятся выйти. Дайте им пожить спокойно …

На вопрос, как именно сейчас поживают Мухаметзяновы, собеседник отмахивается.

- Хорошо они живут, хоть и скромно, но не бедствуют. Живы-здоровы, гостей не водят, не шумят, соседи на них не жалуются. А деньги… Да нет давно у них никаких денег, поэтому и живут скромно и неприметно.

Заходим в подъезд: на вопрос вахтерши, куда именно направляемся, честно отвечаем и называем номер квартиры.

- Бесполезно, никто вам не откроет, - машет рукой женщина. - Они даже ни газовщикам, ни электрикам, ни соседям - никому не открывают. По вечерам только в магазин за пивом бегают, а в остальное время дома сидят и не высовываются.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Просторный бесшумный лифт поднимает на 14-ый этаж, где в отдельном крыле и расположилась квартира бывших миллионеров. Нас встречает унылая обшарпанная деревянная дверь, видеоглазок давным-давно не работает и служит декором. Дверной звонок, впрочем, тоже не работает, поэтому стучим в дверь.

За последние несколько лет Рустем и сыновья не скопили денег поменять обшарпанную дверьФото: Яна Базекина

За дверью слышатся осторожные шаги и еле слышное покашливание, но никто не отвечает. Осмелев, стучим чуть громче. Очевидно, что за дверью кто-то стоит, но не желает выдавать свое присутствие.

- Понимаем, вы устали от журналистов и не хотите говорить о личном, но у нас всего один вопрос, - не сдаемся мы, пытаясь вывести невидимого собеседника на разговор. – Если бы можно было вернуть 2001 год, купили бы вы тот злосчастный лотерейный билет и как поступили бы с деньгами?

За дверью кто-то негромко чертыхается, шаги удаляются вглубь квартиры. Сколько бы мы не стучали, к двери больше никто не подходил.

Сломанный видеоглазок давно не работает и служит всего лишь декором

«ЖИВУТ СКРОМНО, ПО ВЕЧЕРАМ ЗА ПИВОМ БЕГАЮТ»

- А я вам говорила, - торжествует внизу консьержка. – Они ни с кем на контакт не идут, даже со мной редко заговаривают. Буркнут «здрасьте» и к лифту шмыгают.

- А как они сейчас живут, - цепляемся мы за последний шанс выудить хоть какую-то информацию. - Сыновья поди уже взрослые, невест-то водят?

- Да какие там невесты! – смеется добродушная вахтерша. – Оба бобылями живут, только вечером в магазин за пивом бегают.

Как рассказала женщина, Алексей и Рустем до сих пор живут вместе с отцом. Рустем-старший почти не выходит из дома, вроде как тоже на сердце в последнее время стал жаловаться. Сыновья нигде не работают, живут на средства от сдачи в аренду квартир. Машины давно разошлись по родственникам, да и ездить Мухаметзяновым особо некуда. Маршрут мужчин обычно проходит от квартиры до продуктового магазина на первом этаже дома.

Миллионерша Надежда умерла в 52 года от запущенных трофических язвФото: "КП" Архив

- Пьют, каждый день пьют, - вздыхает консьержка. – Но вусмерть не напиваются, ведут себя тихо и прилично. Говорят, когда они только сюда въехали, так такие шабаши закатывали, соседи каждую ночь полицию вызывали. И пожар у них случался, и трубу прорывало пару раз. Но сейчас успокоились. Как деньги у них закончились, то и гости перестали заходить.

Женщина рассказывает, что сейчас бывшие миллионеры вынуждены жить очень скромно: одеваются в старенькие потертые вещи, в магазине покупают самые необходимые продукты и то по акции.

- Это мне знакомая продавщица рассказывает, - объясняет словоохотливая вахтерша. - Их в магазине все в лицо уже знают, местные легенды все-таки. Раньше они и деликатесы пакетами скупали, а сейчас хлеб, молоко, консервы дешевые – вот и все пропитание.

От прошлой жизни сохранилась лишь потрепанная фотография из семейного альбома. Говорят, сейчас Рустем Мухаметзянов сильно изменился

«КОШКИ НИКОГДА НЕ ПРЕДАДУТ»

А как поживают кошки? Еще при жизни Надежда завела у себя дома десяток усатых питомцев: тащила с улицы бездомных голодных кошек и выкармливала. Соседи жаловались на острый кошачий дух, исходящий из квартиры. После смерти жены Рустем не выкинул животных, а продолжил о них заботиться.

- Живут кошки, - улыбается женщина. – Не десять, конечно, но пять или шесть точно у них водится. Кошек Рустем любит, говорит, что они его никогда не предадут. В подъезде они не гадят, накормленные, так что претензий на этот счет ни у кого нет.

Задаем собеседнице главный интересующий нас вопрос: пошли ли миллионы на пользу Мухаметзяновым или напротив испортили им жизнь?

- Не мне судить об этом, - уклончиво отвечает женщина. – Лично я считаю, что не в те руки деньги попали. Лучше бы они их на благотворительность пустили или дело какое открыли. А так были деньги, и нет их, одни только воспоминания.