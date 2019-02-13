2019-02-13T15:57:15+03:00
Общество

«Живут затворниками и никому не открывают»: как сложилась судьба уфимской семьи, выигравшей в 2001 году миллион долларов

В память о баснословном выигрыше Мухаметзяновым осталась лишь квартира в центре города
Инга НОВИЦКАЯ
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В этом доме элит-класса проживают успешные бизнесмены и экс-миллионеры МухаметзяновыВ этом доме элит-класса проживают успешные бизнесмены и экс-миллионеры МухаметзяновыФото: Яна Базекина
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Эти «миллионеры из трущоб» стали известны на всю Россию в 2001 году. Бедная семья из Уфы выиграла целое состояние в лотерею. Свалившиеся деньги в одночасье превратили безработных Рустема и Надежду, которые жили в дешевенькой хрущевке с двумя детьми, в королей жизни.

Но богатство не пошло на пользу Мухаметзяновым. Несколько лет супруги беспробудно пили, отмечая свой новый статус. Потом опомнились и купили просторную трехкомнатную квартиру в центре Уфы. Позаботились и о сыновьях – приобрели им жилье на будущее и пару «Жигулей». Не отказывали в помощи и многочисленным родственникам, желающим поживиться за чужой счет: раздавали деньги направо и налево, сорили хрустящими банкнотами прямо из окна квартиры на радость местным пропойцам.

Дорогую квартиру Мухаметзяновы спалили в первый же год, но до сих пор продолжают там жить.

Дорогую квартиру Мухаметзяновы спалили в первый же год, но до сих пор продолжают там жить.

Но все когда-то кончается. Закончились и миллионы у Мухаметзяновых, а вместе с ними испарились «любящие» родственники и друзья. В 2006 году умерла 52-летняя Надежда. Сыновья Рустем и Алексей с трудом окончили школу - мальчишек били одноклассники, отнимая у них деньги и мобильники, а отец семейства живет затворником, выбираясь из квартиры лишь за очередной бутылкой.

«Комсомольская правда-Уфа» решила узнать, как живут «уфимские миллионеры из трущоб», спустя 18 лет после судьбоносного выигрыша.

«ЭЛИТНАЯ» КВАРТИРА КАК ПАМЯТЬ О БЫЛОЙ РОСКОШИ

14-этажная высотка, в которой до сих пор живут Мухаметзяновы, расположена в центре города, напротив хоккейной «Уфа-Арены». Красный кирпич, зеленые застекленные фасады и архитектурные решения «под модерн» выделяют дом среди безликих новостроек. На первом этаже – итальянские бутики одежды и мебели, модное рекламное агентство и детский развивающий центр. А еще в этом доме живут бывший мэр Уфы, успешные бизнесмены и актеры.

Звоним в домофон, но на звонок никто не отвечает. Неожиданно подъездная дверь открывается - путь свободен!

- Скажите, а Рустем Мухаметзянов с сыновьями по-прежнему тут живут? – интересуемся у интеллигентного седовласого мужчины. Мелькнула мысль, что бывшие миллионеры давно могли продать квартиру и съехать…

Из подъездного окна открывается чудесный вид на здание, где располагается редакция уфимской "Комсомолки" Фото: Яна Базекина

Из подъездного окна открывается чудесный вид на здание, где располагается редакция уфимской "Комсомолки"Фото: Яна Базекина

- Тут, а вам для чего они понадобились? – грозно вопрошает мужчина. Узнав, что мы журналисты, и вовсе разражается нотациями. - Когда вы уже их в покое оставите? Табуном же тут пасетесь, люди из-за вас из дома боятся выйти. Дайте им пожить спокойно …

На вопрос, как именно сейчас поживают Мухаметзяновы, собеседник отмахивается.

- Хорошо они живут, хоть и скромно, но не бедствуют. Живы-здоровы, гостей не водят, не шумят, соседи на них не жалуются. А деньги… Да нет давно у них никаких денег, поэтому и живут скромно и неприметно.

Заходим в подъезд: на вопрос вахтерши, куда именно направляемся, честно отвечаем и называем номер квартиры.

- Бесполезно, никто вам не откроет, - машет рукой женщина. - Они даже ни газовщикам, ни электрикам, ни соседям - никому не открывают. По вечерам только в магазин за пивом бегают, а в остальное время дома сидят и не высовываются.

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!

Просторный бесшумный лифт поднимает на 14-ый этаж, где в отдельном крыле и расположилась квартира бывших миллионеров. Нас встречает унылая обшарпанная деревянная дверь, видеоглазок давным-давно не работает и служит декором. Дверной звонок, впрочем, тоже не работает, поэтому стучим в дверь.

За последние несколько лет Рустем и сыновья не скопили денег поменять обшарпанную дверь Фото: Яна Базекина

За последние несколько лет Рустем и сыновья не скопили денег поменять обшарпанную дверьФото: Яна Базекина

За дверью слышатся осторожные шаги и еле слышное покашливание, но никто не отвечает. Осмелев, стучим чуть громче. Очевидно, что за дверью кто-то стоит, но не желает выдавать свое присутствие.

- Понимаем, вы устали от журналистов и не хотите говорить о личном, но у нас всего один вопрос, - не сдаемся мы, пытаясь вывести невидимого собеседника на разговор. – Если бы можно было вернуть 2001 год, купили бы вы тот злосчастный лотерейный билет и как поступили бы с деньгами?

За дверью кто-то негромко чертыхается, шаги удаляются вглубь квартиры. Сколько бы мы не стучали, к двери больше никто не подходил.

Сломанный видеоглазок давно не работает и служит всего лишь декором

Сломанный видеоглазок давно не работает и служит всего лишь декором

«ЖИВУТ СКРОМНО, ПО ВЕЧЕРАМ ЗА ПИВОМ БЕГАЮТ»

- А я вам говорила, - торжествует внизу консьержка. – Они ни с кем на контакт не идут, даже со мной редко заговаривают. Буркнут «здрасьте» и к лифту шмыгают.

- А как они сейчас живут, - цепляемся мы за последний шанс выудить хоть какую-то информацию. - Сыновья поди уже взрослые, невест-то водят?

- Да какие там невесты! – смеется добродушная вахтерша. – Оба бобылями живут, только вечером в магазин за пивом бегают.

Как рассказала женщина, Алексей и Рустем до сих пор живут вместе с отцом. Рустем-старший почти не выходит из дома, вроде как тоже на сердце в последнее время стал жаловаться. Сыновья нигде не работают, живут на средства от сдачи в аренду квартир. Машины давно разошлись по родственникам, да и ездить Мухаметзяновым особо некуда. Маршрут мужчин обычно проходит от квартиры до продуктового магазина на первом этаже дома.

Миллионерша Надежда умерла в 52 года от запущенных трофических язв Фото: "КП" Архив

Миллионерша Надежда умерла в 52 года от запущенных трофических язвФото: "КП" Архив

- Пьют, каждый день пьют, - вздыхает консьержка. – Но вусмерть не напиваются, ведут себя тихо и прилично. Говорят, когда они только сюда въехали, так такие шабаши закатывали, соседи каждую ночь полицию вызывали. И пожар у них случался, и трубу прорывало пару раз. Но сейчас успокоились. Как деньги у них закончились, то и гости перестали заходить.

Женщина рассказывает, что сейчас бывшие миллионеры вынуждены жить очень скромно: одеваются в старенькие потертые вещи, в магазине покупают самые необходимые продукты и то по акции.

- Это мне знакомая продавщица рассказывает, - объясняет словоохотливая вахтерша. - Их в магазине все в лицо уже знают, местные легенды все-таки. Раньше они и деликатесы пакетами скупали, а сейчас хлеб, молоко, консервы дешевые – вот и все пропитание.

От прошлой жизни сохранилась лишь потрепанная фотография из семейного альбома. Говорят, сейчас Рустем Мухаметзянов сильно изменился

От прошлой жизни сохранилась лишь потрепанная фотография из семейного альбома. Говорят, сейчас Рустем Мухаметзянов сильно изменился

«КОШКИ НИКОГДА НЕ ПРЕДАДУТ»

А как поживают кошки? Еще при жизни Надежда завела у себя дома десяток усатых питомцев: тащила с улицы бездомных голодных кошек и выкармливала. Соседи жаловались на острый кошачий дух, исходящий из квартиры. После смерти жены Рустем не выкинул животных, а продолжил о них заботиться.

- Живут кошки, - улыбается женщина. – Не десять, конечно, но пять или шесть точно у них водится. Кошек Рустем любит, говорит, что они его никогда не предадут. В подъезде они не гадят, накормленные, так что претензий на этот счет ни у кого нет.

Задаем собеседнице главный интересующий нас вопрос: пошли ли миллионы на пользу Мухаметзяновым или напротив испортили им жизнь?

- Не мне судить об этом, - уклончиво отвечает женщина. – Лично я считаю, что не в те руки деньги попали. Лучше бы они их на благотворительность пустили или дело какое открыли. А так были деньги, и нет их, одни только воспоминания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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