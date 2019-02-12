В Нью-Йорке умер известный башкирский правозащитник Эдвард Мурзин

Вчера в Нью-Йорке на 56-м году жизни скончался российский правозащитник Эдвард Мурзин. По словам близких, известный в Башкирии журналист и общественный деятель умер во сне от остановки сердца.

Долгие годы он занимался правозащитной деятельностью, боролся с коррупцией и выступал против политики региональных властей Башкирии. В США Мурзин переехал два года назад.

РЕДАКТОР «ВЕЧЕРНЕГО НЕФТЕКАМСКА»

В конце 1990-х тогда еще Эдуард Хуснутдинов возглавил газету «Вечерний Нефтекамск». Знаменитым на всю Башкирию его сделали громкие расследования и статьи. В те годы республику сложно было назвать раем для журналистов, большая часть СМИ была подконтрольна властям региона, а журналисты и редакторы оппозиционных изданий часто получали угрозы от неких «третьих лиц». После нескольких покушений Хуснутдинов сменил фамилию на Мурзин и переехал в Уфу.

В 2003 году Эдвард Мурзин стал депутатом регионального парламента от партии «Яблоко». Тогда же он выступил в защиту независимых радиостанций, которые испытывали трудности во время предвыборной кампании президента Башкирии.

Уже при новой региональной власти Мурзин вел на телеканале «Вся Уфа» аналитическую программу «Жесткий стул». Последние несколько лет занимался правозащитной деятельностью.

ПЕРЕЕЗД В США

Два года назад Мурзин получил «грин карту» и переехал в Соединенные Штаты, жил в Нью-Йорке. Работал простым инженером кабельных сетей, много писал в Facebook и общался со своими коллегами из Башкирии.

В декабре 2018 года Эдвард вернулся в Уфу на пару недель, чтобы встретиться со старыми друзьями и родными.

Скончался Мурзин в своей квартире в Нью-Йорке. Родные правозащитника надеются, что смогут перевезти тело Эдварда, чтобы похоронить его в Башкирии.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования семье и близким Эдварда.