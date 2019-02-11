«Циничные и жалкие уроды»: администратор барбершопа обвинила уфимцев в скупости

Администратор барбершопа в центре Уфы назвала клиентов заведения циничными и жалкими уродами.

Началась история с того, что в минувшее воскресенье в парикмахерской решили устроить поощрительную акцию в честь открытия. В социальных сетях объявили, что каждый посетитель сможет сам определить, сколько ему платить за стрижку. Естественно, что жители и гости башкирской столицы не преминули возможностью посетить парикмахерскую.

Вот только платить за модную стрижку они решили по минимальной «ставке» - 50 и 100 рублей.

ЧЕРНОЕ «ПИАРСТВО»

Такой подход разочаровал миловидную администраторшу. Чтобы вы понимали, стандартная стрижка в подобных заведениях стоит не меньше тысячи. А за аккуратно подстриженную бороду извольте заплатить еще столько же. Девушка записала видеообращение, которое разместила в аккаунте барбершопа в социальной сети.

- Ребят, в честь открытия мы запустили крутую акцию «плати сколько хочешь». Но когда мы ее запускали, мы не думали, что люди будут настолько циничными и жалкими – будут оставлять по 50 и 100 рублей. Представляете, приходили парни, нормально одетые, приезжали на машинах. Они стриглись, барбер тратил на него около часа своего времени, два раза мыл голову. Короче, все было идеально. Стрижка была от Бога, она стоит по полторы тысячи, а они оставляли всего 50 рублей. Насколько можно быть такими уродами, чтобы так оценивать человеческий труд, - пожаловалась девушка в «сторис» социальной сети.

ОКО БЛОГЕРА

Уфимский блогер Владимир Скрипник опубликовал видео в открытом доступе. Пламенная речь девушки стала достоянием широкой общественности, и вмиг собрала сотни комментариев, мол, как так можно обращаться со своими клиентам, даже если они и платят по минимуму. Вскоре обращение девушки пропала из социальной сети, но у блогера осталась копия.

Мы решили узнать, из-за чего такая ситуация могла возникнуть, и позвонили в парикмахерскую.

- Девушка уже уволена! Да, вчера у нас весь зал был полный, клиентов много. Почему она записала такое видео – не знаю. Может, зарплатой недовольна была. Мы ценим и уважаем каждого клиента, наша бывшая сотрудница просто выразила свое мнение. Мы провели собрание всем коллективом. Сегодня вечером она запишет видео, где извинится перед клиентами, - сообщили в парикмахерской.