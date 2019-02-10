«Я одна не справлюсь, не могу остаться без мамы»: дочь заболевшей циррозом женщины просит помощи

«Комсомольская правда - Уфа» уже несколько раз писала о многодетной матери из Салавата, которая в одиночку воспитывает четырех детей и борется с тяжелым заболеванием печени. Несколько лет назад у 48-летней Светланы Рузматовой обнаружили цирроз печени неизвестного генеза, причем на последней стадии. Несколько раз женщина лежала в реанимации с сильным кровотечением, и тогда врачи вынесли вердикт – спасти Светлану может только пересадка печени.

Многодетной маме пришлось поехать в Новосибирск, где ей должны были подобрать донора и прооперировать. С тяжелым сердцем оставляла Светлана своих детей, особенно, маленького Ильхама, который родился с серьезными патологиями и синдромом Дауна и требовал постоянного внимания и ухода. За старшую в семье осталась дочь Феруза, которая присматривала за детьми и занималась сбором денег на лечение матери.

Пенсия Светланы по инвалидности полностью уходит на лекарства, а сейчас требуется сиделка и дорогостоящая поддерживающая терапия

ОПЕРАЦИЯ ДЛИЛАСЬ 11 ЧАСОВ

Несколько месяцев операция по пересадке печени откладывалась: то не было донора, то Светлана, бросив лечение, мчалась в Салават, чтобы быть рядом с заболевшим сыном… Наконец, чудо произошло.

- 29 января мама снова легла в больницу в Новосибирске, а уже 5 февраля нашелся донор печени. Человек был еще жив, но в безнадежном состоянии, поэтому пересадку нужно было делать срочно, - рассказывает дочь Светланы Феруза. – Сама операция длилась почти 11 часов, но прошла удачно. Мама пока находится в реанимации, но уже пришла в сознание, и даже появилась речь. Поговорить пока с ней не удалось, так как телефон категорически запрещен, но врачи говорят, что у нас большие шансы, что печень приживется. Главное, поддерживающая терапия и уход.

И снова выздоровление многодетной мамы упирается в деньги. И хотя сама операция прошла бесплатно, и в первые недели в больнице выдают лекарства, снижающие риск отторжения донорской печени, потом эти препараты придется приобретать самостоятельно, а цена у них очень высокая – около 70 тысяч рублей за упаковку.

- В понедельник маму, скорее всего, переведут в палату, - рассказывает Феруза. – Необходимо будет нанимать сиделку, кто еще за ней в чужом городе ухаживать будет.Также необходимы подгузники, бинты и другие перевязочные и гигиенические средства. Все деньги, которые мы собрали ранее, сейчас мгновенно уйдут на медикаменты и услуги сиделки, а потом что делать – ума не приложу. Это лекарства, которые нужно принимать строго по часам, а если пропустить прием – печень начнет отторгаться, и мама умрет.

ЗАПРЕТИЛИ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ, ПОТОМУ ЧТО КУПИЛИ ЕДЫ

И тут возникла еще одна непредвиденная проблема: Рузматовым запретили собирать деньги на лечение и заблокировали группу помощи в социальных сетях.

- Кто-то пожаловался администрации, что мы собираем деньги и расходуем их не по назначению, - вздыхает Феруза. – Дело в том, что кроме чеков на медикаменты мы пару раз выложили чеки на продукты для Ильхама, когда тот лежал в больнице. Брат проходил серьезную реабилитацию, находился без мамы, поэтому мы решили купить ему еды – разве это преступление?

Семилетнему Ильхаму, родившемуся с атрезией ануса и прямой кишки, также требуется длительная реабилитация

Девушка очень расстроена, ведь она честно писала, что деньги требуются не только на лекарства, но и на продукты, и на оплату коммунальных услуг. Ведь пока Светлана находится в больнице, все заботы о семье легли на Ферузу. Девушка выбивается из сил, пытаясь и подзаработать, и накормить своих братьев, и что-то отослать на лечение матери.

- Я одна не справлюсь. Сейчас очень важно, чтобы реабилитация прошла успешно, борьба только началась. Я не могу потерять маму и очень надеюсь на вашу помощь и поддержку! – просит о помощи Феруза Рузматова.

Если вы хотите помочь многодетной матери поскорее поправится после операции и вернуться к своих детям, помочь Ильхаму пройти реабилитацию и жить без боли и мучений, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8(919)144-13-79 (получатель Рузматова Светлана Джельсиновна).