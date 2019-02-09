2019-02-09T22:07:31+03:00
Общество

В Башкирии врачи бросили пациентку лежать на полу полтора часа

Региональный минздрав начал проверку
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Скриншот видео, записанного в больнице №1Скриншот видео, записанного в больнице №1
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Вечером 8 февраля в группе «Подслушано в Стерлитамаке» появилось видео, главными героями которого стали медики городской больницы №1. Врачи бросили лежать на полу пациентку с диагнозом «эпилепсия». По словам автора ролика, женщина пролежала в таком положении полтора часа.

Санитарки пытались помочь пациентке, но не смогли ее поднять. Когда запись попала в интернет, один из сотрудников прокомментировал запись, рассказав, что у женщины был эпилептический припадок и врачи просто ждали, когда он пройдет.

В Башкирии в больнице женщина полтора часа пролежала на холодном полу.

- Ее просто нельзя было поднимать в таком положении, она должна была лежать неподвижно. Мест в палате нет, а перевозить ее куда-либо, пока припадок не кончился, категорически запрещено, - сообщил медик.

По словам главного врача больницы, женщина шла в туалет, но ей внезапно стало плохо.

- Нельзя сказать, что ее бросили. За ней наблюдали медсестры, врачи же работали в операционной. Если дежурные неграмотно оказывали помощь, то головы, безусловно, полетят, - прокомментировал местному изданию ProUfu.ru Азат Курбангалеев.

Вечером воскресенья появился и официальный комментарий министерства здравоохранения республики.

- По данному факту проводится проверка, - коротко сообщили в минздраве.

Далеко не все комментаторы в социальных сетях поддержали критику врачей. Многие обратили внимание на то, что автор ролика на протяжении полутора часов снимал больную женщину, но даже не постарался ей помочь.

- Отложи телефон в сторону и помоги сама, - возмущается один из посетителей стерлитамакского паблика.

Сам же видеоролик уже разошелся по профильным медицинским сообществам и группам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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