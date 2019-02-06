Школы Башкирии начнут переходить на пятидневку с первого апреля

В прошлый четверг врио главы Башкирии объявил, что республика постепенно будет переходить на пятидневную систему обучения школьников. Позже Хабиров на своей странице «Вконтакте» запустил голосование, чтобы узнать, поддерживают ли его инициативу жители региона. Ожидаемо, что подавляющее большинство выбрало вариант пятидневки, причем без дополнительной нагрузки в виде спортивных мероприятий по субботам.

95% - за пятидневку

Не исключено, что результаты «народного» голосования подкрутили – в «мамских» группах в социальных сетях родители вовсю просили проголосовать за самый легкий для своих отпрысков вариант. В итоге в голосовании поучаствовали 172 тысячи человек. 57% от этого числа выступили против обучения по субботам и против дополнительных нагрузок по этим дням, 38% согласились на пятидневку при условий, что по субботам детей раз в месяц будут занимать спортивными мероприятиями, остальные 5% предпочли оставить образовательный график без изменений.

Чиновники единогласно выступили за сокращение учебной недели. Вот, что заявил председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев.

- В любом явлении есть как минимум две стороны. Здесь плюсов все же больше. Правильная инициатива, которая положительно скажется на всех участниках образовательного процесса – детях, учителях и родителях. Ребята смогут больше времени побыть с семьей. Для перехода на пятидневный график обучения нет ограничений законодательства. Значит, что реформу можно провести оперативно, - отметил политик.

НОВАЯ СИСТЕМА БУДЕТ ВЕЗДЕ

Вообще, пятидневную систему школьного образования нельзя назвать ноу-хау. Согласно данным начальника управления образования Уфы Елены Хаффазовой, полностью на такую методику в столице перешли 12 школ.

- Практика реализуется с 2016 года. По пятидневному режиму обучаются 57 133 человека, это, в основном, ученики начальных классов. Если говорить о количестве школ, то это 81 школа. 14 школ сочетают оба режима обучения, - объяснила чиновник.

В мэрии столицы рассказали, что в школах уже сейчас начали готовиться к переходу на новую систему. Завучи должны организовать работу по новым правилам – распределить количество уроков и кабинетов, в которых они будут проходить.

Хаффазова поспешила успокоить встревоженных учителей возможным уменьшением зарплаты. Дело в том, что зарплату педагоги получают за проведенные уроки. Соответственно, сокращение субботних занятий может привести к уменьшению гонораров.

- При переходе на новый график средний размер заработной платы учителей не изменится. Согласно закону, мы должны предупредить работников об изменении графика за две недели. Поэтому мы занимаемся этим вопросом уже сейчас, чтобы к 1 апреля школы перешли на новый график.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, НО ЕСТЬ ОСОБЕННОСТИ

Любопытно, как чиновники попытаются «выкинуть» из школьного расписания уроки, которые в прошлом проходили по субботам. Как правило, на этот день не попадают основные дисциплины – русский, математика или физика. Но, тем не менее, федеральный центр не позволит оставить детей даже без физкультуры или трудового воспитания.

Все учебные заведения работают по заранее принятому учебному плану. Он состоит из двух частей – обязательной и вариативной. В первую входят «федеральные» предметы, общие для всех регионов. Во вторую – «местные». В частности, в Башкирии это региональные предметы – башкирский язык, культура Башкортостана и прочие нововведения вроде уфаведения.

Как и следует из названия, количество часов обязательных предметов изменять нельзя. С вариативными ситуация интереснее – здесь программу можно изменять. По-сути, конкретная школа сама выбирает, что включать в этот список – ритмику, дополнительную математику или загадочное уфаведение.

САНИТАРНЫЕ НОРМЫ

Здоровье детей – вопрос, который важнее указов всех чиновников и политиков. Поэтому медики разработали план, определяющий строгое количество учебных часов в школах. Так, первоклашки не могут посещать 5 уроков лишь раз в неделю. Все остальное время количество уроков не должны превышать четырех. Ученики 2-4 классов не должны посещать в день более 5 уроков в день. В 5-6 классах ребенок должен получать не более 6 уроков в день. Наконец, с 7 по 11 классы детей нельзя нагружать более чем 7 уроками в день.

Помимо этого, уроки нужно выставлять в определенной последовательности.

- Нельзя ставить математику первым или последним уроком. Ее также нельзя изучать после физкультуры или по субботам. У физики, химии и русского языка тоже есть свои ограничения. Учителям-предметникам также нельзя вести три урока подряд – среди них должно быть окно, - цитирует федеральные правила портал «UfaTime».

Учитывая все переменные, составить идеальное расписание для пятидневки будет чрезвычайно сложно, если вообще не невозможно, без «жертв» в виде определенных предметов.

КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ СОКРАТЯТ?

Убрать нелюбимую музыку или второй иностранный язык из учебного плана не получится. Эти «федеральные» предметы убирать нельзя по законам. Зато немного сокращать уже имеющееся – можно. Один из федеральных стандартов пятидневной системы образования, например, предусматривает 2 часа русского языка вместо 3.

Вместе с этим повысится количество уроков по будним дням. Конечно, пятиклассников не будут заставлять посещать по 8 «школьных» занятий в день. Это нарушение закона. Как уже было указано ранее, есть медицинские стандарты детского обучения. Все, что выходит за эти рамки – факультативные занятия.

КОГДА ЖДАТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?

Радий Хабиров озвучил конкретную дату, к которой все школы республики (в идеальном варианте) должны перейти на пятидневную систему обучения – 1 апреля 2019 года. С одной стороны, дата выбрана правильно – как раз к началу последней учебной четверти. С другой – учебный план принимается заранее – к 1 сентября. А отношение к бюрократии и отчетности в сфере образования – самое серьезное. Выходит, что план, подготовленный условной «марьвановной» к этому учебному году в самом конце будет недействительным. Учителю придется делать свою работу по второму кругу. Вдобавок к этому, объем знаний, распланированный на 6 дней, придется каким-то образом усваивать за 5.

КСТАТИ

В своем выступлении на школьном форуме «Взлетай» Радий Хабиров говорил, что вместо занятий по субботам дети из Башкирии будут раз в месяц посещать некие общешкольные мероприятия. На них школьники будут заниматься спортом и изучать культуру родного края. Разумеется, что отвечать за безопасность и проведение этих праздники будут учителя, у которых так и прибавится головной боли.