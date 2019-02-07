2019-02-08T10:44:00+03:00
Общество

«Уезжал здоровым, а теперь весь больной»: в Башкирию вернулся мужчина, которого родные искали пять лет

Сейчас 54-летний Суфиян живет в Давлеканово у своей сестры
Яна БАЗЕКИНА
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Несколько лет мужчина скитался по подъездам, не надеясь вернуться домойНесколько лет мужчина скитался по подъездам, не надеясь вернуться домой
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Пять лет родственники 54-летнего жителя села Давлеканово Суфияна Б. ломали голову: куда пропал мужчина, что с ним случилось, жив ли он вообще. Целых пять лет они ждали хоть какой-то весточки, и, наконец, чудо произошло. Суфиян нашелся – в чужом городе, за сотни километров от родной Башкирии, бездомный и больной. Но неравнодушные люди не прошли мимо человеческой беды, и спустя долгие годы мужчина вернулся домой, к семье.

ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ И ДОКУМЕНТЫ

Эта история со счастливым концом началось с того, что жительница Сургута опубликовала в социальных сетях необычное объявление. Женщина рассказала, что в ее подъезде уже четвертый день сидит бездомный мужчина: спит прямо на ступеньках, питается тем, что подадут сердобольные жильцы. Как оказалось, Суфиян (так зовут мужчину) приехал в Сургут несколько лет назад на заработки из Башкирии, но в результате ЧП частично потерял память и документы. Вернуться домой мужчина не смог, так и остался бродить по улицам. Единственное, что помнил Суфиян – что у него в Давлеканово живет родная сестра и взрослый сын.

Проникнувшись грустной историей бедолаги, местные жители решили помочь мужчине – помогли восстановить паспорт, собрали денег на обратный билет в Башкирию, а также попытались в интернете разыскать его родственников. На следующий же день на связь вышла племянница Суфияна, а потом и другие его знакомые, которые заверили, что с нетерпением ждут мужчину домой.

- Просто не верится – пять лет ни единой весточки, и когда мы уже перестали надеяться – Суфиян нашелся, - не может сдержать своей радости племянница Венера Д. – Дядя уехал в Сургут на заработки, работал там охранником. Однажды он позвонил своей сестре и сообщил, что получил зарплату, и скоро возвращается домой. Но после этого звонка он перестал выходить на связь.

Конечно, родственники мужчины разыскивали его: ездили в Сургут, размещали объявления в интернете, но бесполезно. Как оказалось, после того звонка Суфиян долгое время лежал в больнице. Почему-то никто из сотрудников не обратился в полицию, да и сам мужчина не стал просить помощи у посторонних. Потом потерялись документы, и фактически Суфиян остался жить на улице, со слабым здоровьем и без средств к существованию. Неизвестно, какие бы еще испытания послала судьба на долю Суфияна, если бы не сердобольные жители дома, в подъезде которого он решил переночевать.

На фотографии слева - Суфиян до отъезда в Сургут. На фотографии справа- каким мужчина вернулся домой

На фотографии слева - Суфиян до отъезда в Сургут. На фотографии справа- каким мужчина вернулся домой

«КОГДА УВИДЕЛИ ЕГО – НЕ СМОГЛИ СДЕРЖАТЬ СЛЕЗ»

Уже на следующий день Суфиян ехал в поезде в родную Башкирию. Ему восстановили паспорт и купили обратный билет домой. На вокзале мужчину 5 февраля встречали его родная сестра и племянница. Бывшая жена Суфияна и его сын на встречу не пришли...

- Когда мы увидели Суфияна, то не смогли сдержать слез, - рассказывает племянница Венера Д. – Обнимались и рыдали, не веря, что мы снова все вместе. Конечно, он очень сильно изменился. Когда уезжал – был здоровый крепкий мужчина, а вернулся весь исхудавший, больной, с палочкой… Но мы все равно сразу же его узнали!

Сейчас Суфиян живет у своей родной сестры в Давлеканово. Мужчина очень слаб физически, ему тяжело ходить из-за пластины в ноге. Но родственники собираются в ближайшее время положить его на обследование в больницу, чтобы вылечить.

- О прошлом пока мы стараемся не говорить. Суфияну очень тяжело вспоминать случившееся, да и многое он помнит лишь смутно. Самая главная задача сейчас – поставить его на ноги, откормить, а там посмотрим, - улыбается Венера.

Родственники Суфияна горячо благодарят всех, кто откликнулся на беду мужчины и помог воссоединиться семье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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