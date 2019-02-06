2019-02-06T12:04:35+03:00
Спорт

Хоккеист «Салавата Юлаева» приобрел 21-миллионный Lamborghini

Теперь у Антона Бурдасова самый дорогой автомобиль в команде
Рустам МАКСЮТОВ
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Форвард утверждает, что автомобиль отцовскийФорвард утверждает, что автомобиль отцовскийФото: Рустем АХУНОВ
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Форвард «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов в преддверии плей-офф решил порадовать себя подарком. Недавно возле «Уфа-Арены» был замечен необычный для Уфы автомобиль – дорогущий Lamborghini Urus.

Как удалось выяснить, данная модель – единственная на весь город. Цена этого суперкара составляет примерно 21 млн рублей, и он выпускается ограниченным тиражом. Купить его можно только по предзаказу. На автомобиле стоят крутые челябинские номера, которые повторяют игровой номер Бурдасова в «Салавате Юлаеве».

Хоккеист предпочитает парковаться возле «Уфа-Арене» в самом незаметном месте. Известно, что у него есть другой автомобиль – более популярный среди хоккеистов Range Rover. Люксовый и редкий Lamborghini, как правило, стоит пока на стоянке и несколько раз на ней видели жену форварда. По заверениям самого нападающего, автомобиль отцовский и используется как семейный, для общих поездок с женой и детьми.

Парковаться нападающий предпочитает вдали от любопытных глаз

Парковаться нападающий предпочитает вдали от любопытных глаз

Антон Бурдасов является одним из самых дорогих игроков «Салавата Юлаева». По неофициальным данным, за сезон он зарабатывает около 100 миллионов рублей. Это чуть меньше, чем у шведского легионера Линуса Умарка. На такую машину у хоккеиста ушло всего-то три месячные зарплаты.

В нынешнем сезоне Бурдасов сыграл в 49 матчах и набрал 31 (19+12). Он лучший снайпер команды, но при этом обладает двумя клубными антирекордами: самый низкий коэффициент полезности (-16) и самое большое штрафное время (114 мин).

ИСТОЧНИК KP.RU

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