2019-02-04T15:45:10+03:00
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Транспортная реформа в Уфе завершится до декабря 2019 года

Пассажирские перевозки ждут большие перемены
Павел КРАЙНОВ
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Пока ситуация с автобусами в Уфе оставляет желать лучшегоПока ситуация с автобусами в Уфе оставляет желать лучшего
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В середине октября прошлого года в Уфе началась самая настоящая война с нелегальными пассажирскими перевозками. Только назначенный на пост руководителя региона Радий Хабиров потребовал разобраться с хаосом на дорогах башкирской столицы. Тогда он дал поручение как республиканским, так и городским властям провести реформу и избавиться от нелегалов.

Горожане инициативу Хабирова поддержали и оценили положительно. Даже когда весь город из-за этого стал постоянно опаздывать на работу, большинство горожан сохраняли оптимизм. «Уберем с улиц Уфы нелегальных перевозчиков и заживем» - думали тогда жители башкирской столицы. Прошло почти пять месяцев и положительных отзывов поубавилось.

ЧТО ПЛАНИРУЮТ СДЕЛАТЬ

Спустя пять месяцев региональные власти вновь заговорили о транспортной реформе. На оперативном совещании в башкирском правительстве Радий Хабиров потребовал отчитаться о проделанной за это время работе. Пока кроме далеко идущих планов жители Уфы ничего не услышали.

С отчетом о том, что будет сделано, выступил глава госкомитета по транспорту Тимур Мухаметьянов. По словам чиновника, в ближайшем будущем с улиц Уфы должны полностью исчезнуть нелегальные перевозчики. К тому же, для удобства пассажиров, на всех маршрутах появится возможность безналичной оплаты проезда, а все автобусы будут оформлены в едином стиле. Также существенно обновится автобусный парк и скорректирована маршрутная сеть города. Все нововведения окончательно войдут в жизнь уфимцев к концу декабря 2019 года.

НОВАЯ РАСЦВЕТКА АВТОБУСОВ

Согласно данным госкомитета по транспорту, с улиц Уфы уже пропали порядка 1400 пассажирских микроавтобусов. Естественно, все они принадлежат нелегальным перевозчикам. К началу февраля в башкирской столице исчезли 27 маршрутов – они дублировали уже существующие и от них решили избавиться.

Среди прочих изменений, которые ожидают уфимцев, Мухаметьянов отметил, что совсем скоро все пассажирские автобусы будут оформлены в едином стиле. Новую расцветку выбрали сами пассажиры – теперь как большие, так и малые автобусы раскрасят в цвета башкирского флага.

Исчезновение нелегалов с городских улиц региональные власти постараются компенсировать закупкой новых автобусов для «Башавтотранса». В конце прошлого года государственный перевозчик уже получил 100 новых машин. В ближайшее время планируется купить еще 250 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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