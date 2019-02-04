2019-02-04T14:48:19+03:00
Происшествия

Обстановка в Сибае продолжает накаляться

Столица башкирского Зауралья все еще задыхается от смога
Павел КРАЙНОВ
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Стбайцам предложили покинуть зону загазованности, но никто не согласилсяСтбайцам предложили покинуть зону загазованности, но никто не согласился
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Экологическое бедствие в Сибае продолжает вызывать беспокойство, как у местных жителей, так и у властей Башкирии. В полный штиль город обволакивает густой туман, источник которого – тлеющая руда Каманганского карьера.

Многие горожане жалуются на проблемы со здоровьем и стараются не выходить из дома без особой необходимости. А руководство города и Учалинского горно-обогатительного комбината пытаются найти решение проблемы. Пока получается не очень.

КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ

В начале прошлой недели столица башкирского Зауралья вновь оказалась в центре внимания прессы и телевидения. Руководство сибайского филиала УГОК и мэрия города приняли решение установить на краю карьера большие вентиляторы. При отсутствии ветра они должны развеять дым, поднимающийся со дна.

Во вторник, 29 января, с очередным, уже третьим визитом, в город прибыл врио главы Башкирии.

- К 1 февраля у нас будет завершён проект, - сообщил Радий Хабиров. - И мы приступим к основному этапу работ – подтоплению карьера. К 20 марта шахта должна быть подтоплена в соответствии с теми параметрами, которые предписаны проектом. Мы ожидаем позитивного эффекта от наших действий.

На прошлой неделе Радий Хабиров в третий раз прибыл в Сибай

На прошлой неделе Радий Хабиров в третий раз прибыл в Сибай

ПЛОХАЯ ШУТКА

Пока башкирские власти пытаются разрешить ситуацию, жизнь в городе продолжается. Режим «повышенной готовности к ЧС», введенный еще в середине декабря прошлого года, так и не был снят. Занятия в школах и детских садах не прекращаются ни на минуту, но уже без прогулок на свежем воздухе.

Нашлись и те, кто решил своеобразно посмеяться над ситуацией. Один из местных жителей снял видеоролик, где двое его детей катаются с ледяной горки в противогазах. Видео в момент разлетелось по социальным сетям и вызвало бурю возмущения. Через пару дней мужчина обратился к сибайцам с извинениями. Он заявил, что хотел лишь пошутить. Горожане иронию не оценили и заклеймили автора ролика позором.

«КАК В ПРИРОДНОМ САНАТОРИИ»

Помня о стихийных волнениях населения, вылившихся в середине декабря в митинг на крыльце мэрии Сибая, городские власти решили больше не испытывать судьбу. Тогда горожане требовали честно рассказать им, что происходит в карьере и насколько отравлен воздух. Теперь администрация ежедневно оповещает местных жителей о концентрации диоксида серы в разных районах города. За прошедшую неделю пробы воздуха давали различный результат.

Так, например, во вторник 29 января и в среду, 30 января, пробы не зафиксировали превышения ПДК вредных веществ. Тогда же в город приехал замминистра здравоохранения Башкирии Рафаэль Яппаров. Возможно, относительно «чистые» пробы воздуха в те дни позволили чиновнику заявить, что «в Уфе гораздо тяжелее дышать».

Более того, Яппаров решил «блеснуть» своими знаниями, и после получасовой прогулки по Сибаю и заявил, что почувствовал себя «как будто в природном санатории». Эти слова не на шутку разозлили местных жителей и вызвали волну негодования. В этот же день чиновник попытался извиниться, но было уже поздно.

Временный пункт размещения в Сибае пока пустует

Временный пункт размещения в Сибае пока пустует

Тогда же в составе «врачебного десанта» в столицу башкирского Зауралья прибыл знаменитый офтальмолог Эрнст Мулдашев. Он заявил, что готов принимать пациентов из Сибая у себя в медицинском центре бесплатно и без очереди. Доктор подчеркнул, что серный газ никак не влияет на зрение, но может снизить иммунитет.

ЭВАКУАЦИИ НЕ БЫЛО

К концу недели тлеющая в Каманганском карьере руда вновь отравила воздух в городе. В пятницу, 1 февраля, пробы в районе Золото показали превышение ПДК диоксида серы в 25 раз.

Ситуация достигла точки кипения вечером в воскресенье. Тогда сотрудники МЧС провели обход прилегающих к карьеру домов и предложили горожанам, которым тяжело дышать, переночевать в другом месте. Городские власти приготовили специальный автобус для доставки людей из зоны загазованности в места временного размещения. Никто из горожан не согласился покидать свои дома.

Спасатели и пожарные прошли по всем домам вблизи тлеющего карьера

Спасатели и пожарные прошли по всем домам вблизи тлеющего карьера

Формально, это мероприятие обозначили как оповещение населения. В пресс-службе МЧС по Башкирии подчеркнули, что ни о какой эвакуации речи не идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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