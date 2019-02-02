Жарков и Кадейкин набрали по три очка и помогли «Салавату Юлаеву» одолеть «Амур»

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений и в упорной борьбе дожал хабаровский «Амур». Матч, проходивший на льду «Уфа-Арены», поставил точку в борьбе гостей за попадание в плей-офф КХЛ. Розыгрыш Кубка Гагарина образца 2019 года пройдет без подопечных Александра Гулявцева.

По ходу матча сложилось впечатление, что не все дружинники Николая Цулыгина оправились после обидного домашнего поражения от финского «Йокерита». Роль лидеров на себя взяли Александр Кадейкин и Владимир Жарков.

Перед началом встречи выяснилось, что по сравнению с игрой против «шутов» в составе «Салавата Юлаева» произошли значительные изменения. Во-первых, на последнем рубеже Юху Метсола сменил Андрей Кареев. Во-вторых, в заявку на матч не попали Максим Рыбин и Вячеслав Солодухин. Зато тренерский штаб юлаевцев заявил Павла Шэна и Глеба Кузьмина. Линия обороны пополнилась восьмым полноценным защитником: в пару к Анатолию Елизарову поставили Юрия Сергиенко.

СМАЗАННОЕ НАЧАЛО

Эйфория от выхода в плей-офф, похоже, и правда сыграла с юлаецами злую шутку. В самом начале первого периода дружина Цулыгина пропустила необязательную шайбу, упустив в углу площадки Данила Файзуллина. Хоккеист «Амура» перехватил шайбу, «прогулялся» на пятачке у Кареева и переправил шайбу в сетку. 0:1 уже на второй минуте первого периода.

Мотивация юлаевцев была на пределе - они буквально грызли ледФото: Рустем АХУНОВ

После пропущенной шайбы юлаевцы стали действовать осторожнее, но в нападении не все получалось. Второй гол в матче зрителям пришлось ждать до конца первого игрового отрезка. Максим Майоров устроил сольный проход вдоль борта и выдал шикарную передачу на Владимира Жаркова. Тот в касание переправил шайбу в ворота Евгения Аликина. Результативным баллом отметился и Александр Кадейкин. 1:1 на исходе первого периода.

БЕНЕФИС ЖАРКОВА И КАДЕЙКИНА

Во втором периоде что «Салават», что «Амур» имели возможность перетянуть на себя одеяло – и те и другие по две минуты поиграли в большинстве. Сначала защитник гостей Максим Кондратьев посетил штрафной бокс за выброс шайбы за пределы площадки, а затем Григорий Панин был оштрафован на две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой. Однако хоккеисты обеих команд свои шансы на розыгрыш лишнего не использовали.

В третьем периоде подопечные Николая Цулыгина решили все-таки прервать серию поражений. Роль лидеров на этот раз взяли на себя игроки номинального третьего звена. Сначала Дмитрий Кугрышев вывел «Салават Юлаев» вперед – 2:1 после 45 минут игры. В ассистентах у него записаны все те же Жарков и Кадейкин.

Андрей Кареев справился со своей задачей, отразив 19 бросков по своим воротамФото: Рустем АХУНОВ

Незадолго до сирены, повествующей об окончании третьего периода, Александр Кадейкин набрал третье очко и поставил точку в матче – 3:1. При этом третий балл за результативную передачу записал на свой счет и Владимир Жарков.

На послематчевой конференции главный тренер «Салавата» не поскупился на благодарности в адрес болельщиков.

- Тяжело начинать, когда на старте пропускаешь. Но после этого перебороли. Сложный и тяжелый матч был. И самое приятное, что нашлись люди, которые в такой тяжелый момент взяли на себя роль лидеров и переломили исход мачта и довели его до победы. После тех поражений, что были у нас дома, очень приятно выиграть. После матча с «Йокеритом» я поблагодарил наших болельщиков, которые поддерживали нас, когда мы проигрывали, а сегодня хочу поздравить их с победой, - заявил Цулыгин.

Хабаровский «Амур» после поражения в Уфе лишился даже теоретических шансов на плей-оффФото: Рустем АХУНОВ

Следующий матч «Салават» проведет на домашнем льду в понедельник, 4 февраля. Соперниками юлаевцев станут хоккеисты астанинского «Барыса».