Министр экологии Башкирии ответил на обвинения в замалчивании информации о превышении ПДК в Сибае

Исполняющий обязанности министра экологии Башкирии ответил на статью «КП-Уфа», в которой источник сообщил о замалчивании информации о превышении ПДК в Сибае.

- Передвижная экологическая лаборатория контроля минэкологии была направлена в Сибай 12 декабря, - рассказал «Комсомолке» Фатхуллин. - В этот же день лаборатория приступила к выполнению измерений. Анализ проб воздуха 12 декабря на улице Горной и Нуриманова не выявил превышений ПДК.

По словам министра, 13 декабря до обеда лаборатория провела измерения на границе санитарно-защитной зоны в четырех точках. Максимальное содержание диоксида серы составило 0,67 ПДК и 0,74 ПДК.

- Результаты анализа передавались в Сибайский территориальный комитет минэкологии, оттуда информация направлялась в администрацию Сибая, - продолжает Фатхуллин. – 13 декабря во второй половине дня лаборатория провела исследования в двух точках. Превышения ПДК по диоксиду серы составили 3,2 ПДК и 3,4 ПДК. Информация о превышениях поступила после публикации пресс-релиза. Оперативная информация на сайте минэкологии отражала результаты утреннего отбора. Искажения информации на сайте министерства нет.

Стоит отметить, что до 13 декабря новости на сайте министерства о смоге и ПДК появлялись каждые полдня. Сообщение о превышении ПДК, о котором говорит Фатхуллин, так и не появилось.