«Врачи собирали голову по кусочкам»: 29-летний слесарь из Башкирии упал с пятиметровой высоты

Трагедией завершилась рабочая смена для 29-летнего слесаря из села Ермолаево Куюргазинского района. 12 ноября Евгений Лаптев получил задание: вместе с напарником повесить брезентовые шторы на цеховые ворота. Когда работники справились с заданием и начали спускаться вниз, Евгения сбил кран-балка, и мужчина упал с пятиметровой высоты. Открытая черепно-мозговая травма, тяжелое повреждение мозга – врачи были уверены, что мужчина не выживет. Но дома Евгения ждали четырехлетний сын и жена на седьмом месяце беременности – и он пришел в себя. Теперь, чтобы встать на ноги, мужчине требуется длительная реабилитация, но предприятие отказывается выплачивать компенсацию.

Евгений с напарником вешали шторы на цеховые ворота, когда произошла трагедия

16 ДНЕЙ ПРОЛЕЖАЛ В КОМЕ

- На производственном предприятии муж работает слесарем всего три месяца, - рассказывает жена Евгения Екатерина. – Сначала работал по договору, потом устроился официально. В тот день ему поручили повесить шторы на входные ворота. Напарник уже слез, а Женя немного замешкался. И в этот момент начал свое движение кран-балка. Мужу кричали: «Осторожно, берегись!», но он не услышал…

От удара Евгений полетел вниз с пятиметровой высоты. Когда к нему подбежали перепуганные рабочие, все думали, что мужчина уже мертв, но подоспевшие медики нащупали нитевидный пульс и срочно отвезли его в больницу.

- О происшествии мне сообщили родственники, - со слезами вспоминает Екатерина. – Я сначала не поняла, потом не поверила, а потом помчалась в больницу. Очень переживала, что от волнений начнутся преждевременные роды, но обошлось.

В реанимацию жену не пустили. Евгений находился в критическом состоянии: открытая черепно-мозговая травма, серьезный ушиб головного мозга. Пять часов нейрохирурги по кусочкам собирали разбитую голову слесаря, а когда операция закончилась, мужчина впал в кому. Каждый день Екатерина навещала мужа в реанимации, молилась и просила мужа открыть глаза. Случилось чудо – через 16 дней Евгений пришел в сознание.

- Это настоящее чудо. Врачи просто не верили своим глазам, - улыбается Екатерина. – Конечно, муж был очень слаб, но сейчас его жизни уже ничего не угрожает.

Пока Евгений не может сидеть и ходить, вынужден пользоваться подгузниками и с трудом пытается пережевывать и глотать пищу. Но главное, что, несмотря на тяжелые травмы мозга, мужчина в сознании, ясно соображает и все прекрасно помнит. Врачи говорят, что необходима длительная реабилитация, но если постоянно заниматься, то уже через год-полтора Евгений вернется к обычной жизни.

- Женя не унывает и верит только в лучшее, - улыбается Екатерина. – У него скоро родится второй ребенок, и ради своей семьи он обязательно поправится.

Во время пятичасовой операции хирурги по кусочкам собирали голову мужчины

«НЕ НРАВИТСЯ – ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД»

Несчастным случаем заинтересовалась республиканская Гострудинспекция, которая организовала проверку и выяснила, что вина лежит на самом предприятии.

- Причинами несчастного случая явились допуск пострадавшего к выполнению работ на высоте без обучения безопасным методам и приемам выполнения таких работ, а также необеспечение сотрудника, работающего на высоте, страховочной системой и защитной каской, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, работник не прошел обязательный периодический медицинский осмотр; в организации не проведена специальная оценка условий труда.

По результатам расследования руководство предприятия было оштрафовано на 360 тысяч рублей.

- Сначала на предприятии нам помогали, - рассказывает Екатерина. – В доме, где мы живем, сделали косметический ремонт, для Жени пару раз купили подгузники и оплачивали сиделку – якобы в счет моральной компенсации. Потом мы перевезли мужа в другую больницу, и нам потребовалась другая сиделка. Когда я обратилась к руководителю предприятия, он заявил, что ничего больше оплачивать не будет. Мол, они уже выплатили крупный штраф, а нам оплатили часть лечения. На этом их помощь заканчивается, а если что-то не устраивает – обращайтесь в суд.

Сейчас мужчина не может самостоятельно сидеть и ходить

Жена пострадавшего говорит, что мужу сократили оклад с 25 до 8 тысяч рублей. Сейчас Екатерина собирается обратиться в суд, чтобы заставить виновников оплатить реабилитацию своего работника, но переживает, что роды могут начаться в любой момент.

- Я обращалась в прокуратуру, также к мужу в больницу приезжали следователи, опрашивали его, провели судмедэкспертизу. Они тоже согласились, что вина за ЧП полностью лежит на предприятии, и посоветовали обращаться в суд, чтобы получить необходимые выплаты.

Пока же Екатерина обращается ко всем неравнодушным жителям республики с просьбой о помощи. Судебное разбирательство займет много времени, но Евгению уже сейчас требуется лечение, лекарства, подгузники и реабилитация. Жена находится в декретном отпуске, а также заботится о старшем сыне. Если вы хотите помочь молодому отцу поскорее встать на ноги и вернуться к своей семье, можете сделать свой посильный вклад. Реквизиты карты «Уралсиб» 4198040005630587.