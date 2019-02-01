Источник в минэкологии Башкирии: «Мы замалчивали правду о превышении ПДК в Сибае»

Жители Сибая с большим опозданием получили информацию о превышении предельно-допустимой концентрации диоксида серы в воздухе.

Об этом «Комсомолке» рассказал информированный источник в министерстве экологии.

- Да, это правда, - рассказал собеседник. – Новое руководство нашего ведомства не хотело передавать информацию наверх, главе региона. Первые сообщения о превышении ПДК поступили от лабораторий еще 13 декабря. Они передали эту информацию территориальному отделению, потом все это дошло до нас.

По словам сотрудника, минэкологии даже подготовило пресс-релиз, в котором чиновники сообщали жителям о превышении ПДК, но по требованию руководства министерства документ был забракован. Вместо него на сайте появилась другая новость, согласно которой превышения ПДК нет.

- Мы слышали все эти переговоры, слышали эти возгласы, что «такими темпами нам город придется эвакуировать», но всю информацию заблокировали, - продолжает рассказ сотрудник ведомства.

Через несколько дней, когда все СМИ республики написали о смоге, информация о превышении ПДК дошла до властей Башкирии напрямую от лабораторий.

- На уровне правительства все реагировали быстро и правильно, - отмечает собеседник. – Там никто и думать не мог о том, чтобы скрывать информацию. Она не прошла именно на уровне министерства.

Первая информация о превышении ПДК появилась 13 декабря

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По словам сотрудника, примерно в то же время новое руководство начало зачистку штата министерства.

- Нас называли "сбродом", спрашивали, "из какого мы колхоза". Многие сотрудники уже написали заявление об уходе, а еще тридцать с лишним человек оповестили об измениях в структуре министерства. По сути, нас просто выгоняют с места работы, - продолжает собеседник.

Приказ об изменениях в структуре минэкологии

СИБАЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

Напомним, ситуация со смогом в столице башкирского Зауралья достигла точки кипения, когда жители города собрали стихийный митинг на крыльце местной администрации. Тогда к горожанам вышел мэр Сибая Рустем Афзалов и клятвенно обещал разрешить ситуацию. Было это в середине декабря прошлого года. Тогда же в городе был объявлен режим «повышенная готовность к ЧС». Он не снят до сих пор.

Некоторое время спустя, чтобы лично оценить обстановку, в город приехал Радий Хабиров. После разговора с местными жителями он запретил мэру покидать Сибай до тех пор, пока карьер не будет потушен, а смог – развеян.

В середине января в город прибыл десант из лучших врачей республики. Они до сих пор проводят приемы в больницах и поликлиниках Сибая – поток пациентов с жалобами на проблемы со здоровьем из-за смога не прекращается.

Совсем недавно стало известно, что в связи с неблагоприятными условиями в городе, 500 детей отправятся отдыхать в санатории Крыма. Их проживание полностью оплатят власти дружественной республики.