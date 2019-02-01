Обликом Уфы займется Сергей Капков. Мы теперь догоним Казань?

Вчера в Уфу приехал экс-директор Парка Горького и бывший министр культуры Москвы Сергей Капков. Именно Капков будет заниматься обликом Уфы, создав единый стандарт благоустройства для города

Кто такой Сергей Капков

С 2003 по 2011 год Капков был депутатом Госдумы. В августе 2011-го возглавил Парк Горького. За несколько лет ЦПКиО превратился из убежища алкоголиков в зону отдыха с бесплатным вай-фаем и велодорожками. Зимой того же года в парке открыли самый большой в Европе каток.

В 2011 – 2015 годах Капков работал министром культуры Москвы. На его счету - бесплатный вход во все музеи в дни праздников, фестиваль «Ночь музеев» и единый стандарт благоустройства. Теперь все парки, скверы, детские площадки и даже общественные туалеты города должны соответствовать минимальным требованиям.

По сути, вся нынешняя прогулочная Москва – это Собянин + Капков.

Капков вместе с Собяниным создали нынешний облик Москвы

Чем он займется в Башкирии

Капков создаст единый стандарт для всех парков, скверов, бульваров и пешеходных зон.

Речь идет не только об Уфе. Вчера бывший министр культуры Москвы посетил шиханы Торатау и Юрактау, на территории которых власти региона хотят сделать геопарк ЮНЕСКО. Экс-чиновник предлагает превратить шиханы в популярный, но не слишком шумный туристический объект типа Аркаима.

Все парки города будут одинаковыми?

Нет. Не стоит путать «единый стандарт» с «единым стилем». Капков и его команда напишут минимальные требования, которым должны отвечать все парки.

Определенное количество скамеек, обязательный вай-фай, удобный общественный туалет с пеленальными комнатами. Сейчас в Уфе нет ни одного парка, который отвечает всем современным требованиям.

А где уже работала команда Капкова?

В Москве, Красногорске, Нижнем Новгороде и Казани. Если вы были в новых парках этих городов, то примерно представляете, какими будут парки Уфы.

А с общественным транспортом он решит проблему?

Это не его задача. Но без хороших автобусов и трамваев нормальных пешеходных зон не создать. Капков призывает сделать общественный транспорт удобным и доступным, в центре города сделать платные парковки, благоустроить территорию вокруг остановок.

Капков возглавлял Парк Горького в начале 2010-х

Наверняка этого Капкова водили по самым красивым паркам. А он Черниковку то видел?

Видел. В первый же день его повезли в парк за Дворцом культуры УМПО. По мнению экс-министра культуры Москвы, скверы Уфы «чистые, но бедные». Капков считает, что прогулочные бульвары нужно строить в каждом микрорайоне.

А что будет с Набережной реки Белой?

Капков предлагает доработать проект в мелочах - убрать автомобильную дорогу с верхнего яруса, обустроить там прогулочную зону с зеленью, построить четыре хороших ресторана, подсветить все мосты - от Железнодорожного до автомобильного у монумента Дружбы, сделать причал для лодок и катеров.

А где взять денег?

Самый интересный вопрос. Казань где-то нашла 2,5 миллиарда, но у нас на парки привыкли тратить по две сотни тысяч.

По словам Капкова, Уфа до последнего времени не участвовала в борьбе за федеральные деньги, не участвовала в конкурсах на гранты. Бывший директор Парка Горького уверен, что Башкирия может и должна получать деньги из Москвы, благо федеральных программ по благоустройству – полно. Главное, заняться этим. Судя по последним заявлениям Хабирова, для нынешних властей это главная задача.

Так мы теперь догоним Казань?

Обязательно догоним. Весь мир будет мед есть. Но потом.