2019-01-31T15:03:06+03:00
Авто

Динар Гильмутдинов: Мы не можем сказать, что на трассах Башкирии все хорошо

Главный гаишник республики подвел итоги 2018 года
Рустем АХУНОВ
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Главный автоинспектор собрал свою традиционную пресс-конференциюГлавный автоинспектор собрал свою традиционную пресс-конференциюФото: Рустем АХУНОВ
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Динар Гильмутдинов заявил, что по итогам 2018 года в республике зарегистрировали 4 тысячи аварий, в которых погибли 549 человек и пострадали еще 5,494.

СОВЕТЫ ОТ ХАБИРОВА

Напомним, что Радий Хабиров неоднократно заявлял, что в республике существует огромная проблема высокой смертности на дорогах. Врио главы республики призвал ответственные структуры в лице ГИБДД и госкомитета Башкирии по транспорту взяться за серьезную работу. Дошло до того, что Хабиров в эмоциональном порыве обратился к высшим чинам ведомств.

- Ситуация со смертностью на дорогах ухудшилась на 8 процентов. Вас это не смущает? В Кремле ставят другую задачу, как будем исправлять этот вопрос? Если кто-то недорабатывает, ставьте вопрос, это системная проблема. Говоря о руководителях-офицерах, если ставится вопрос, то он либо уходит за угол и стреляется, либо достойно увольняется, - заявил политик.

По всей видимости, Гильмутдинов предпочел на выбирать из радикальных вариантов Хабирова, поэтому решил собрать журналистов, дабы поделиться статистикой происшествий на дорогах республики. Пускай и не самой позитивной.

- Мы не может сказать, что на дорогах Башкирии все хорошо. За 2018 год на дорогах республики погибли 549 человек. Конечно, главная задача госавтоинспекции – снизить это число. У нас цель, до 2024 года снизить количество погибших до 162 погибших в год.

По данным статистики, количество ДТП увеличилось в 26 городах и районах республики. Чаще всего аварии начали происходить в Октябрьском, Сибае, Мишкинском и Караидельском районах Башкирии. В числе самых частых аварий фиксируют столкновения, наезды на пешеходов и опрокидывания автомобилей. Водители, находящиеся за рулем в пьяном виде, совершает каждое десятое ДТП.

За год инспекторы поймали более 18 тысяч пьяных водителей

За год инспекторы поймали более 18 тысяч пьяных водителей

КАЖДАЯ ДЕСЯТАЯ АВАРИЯ – НА ПЬЯНУЮ ГОЛОВУ

Вообще, гаишники с особой «любовью» относятся к пьяным водителям – их за 2018 год поймали 18 тысяч человек. Для этого инспекторы проводят рейды на выходных и праздниках.

- Понимаете, садясь за руль в трезвом виде и пристегиваясь, вы делаете это не для того, чтобы порадовать инспектора. Это нужно для вашей безопасности. Травматизм снизится, когда все водители это поймут, - обратился Гильмутдинов к автолюбителям.

ДТП не всегда происходят только по вине водителя или пешехода. Известно, что человеческий фактор составляет лишь половину всех проблем в России. За 2018 год автоинспекторы совместно с водителями выдали более 16 тысяч предписаний с целью устранить недостатки дорожной сети. К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 617 должностных и 79 юридических лиц. Известно, что разбитые магистрали стали причиной 1433 аварий, в которых погибли 146 человек.

Гильмутдинов отметил, что водителей здорово дисциплинируют камеры видеофиксации нарушений. В 2018 году в Башкирии работали 199 таких комплексов.

- Робот фиксирует даже автомобили с грязными номерами. Это проверено. У нас есть цель – довести количество таких систем до 663. Этот вопрос мы обсуждаем с муниципалитетами и балансосодержателями дорог, чтобы выявить наиболее опасные участки. В ближайшее время эти камеры появится, - поделился главный автоинспектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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