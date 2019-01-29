Уфа может потерять «Победу»

На днях стало известно, что АО «Региональный фонд», к которому старейший кинотеатр «Победа» перешел за долги от структур предпринимателя Константина Воронцова, владельца сети «Планета кино», передает здание мэрии. Однако намерений сохранить «Победу», как кинотеатр, нет. В здании бывшего развлекательного места может разместиться спортшкола. Сейчас детская юношеская спортивная школа №22, где сейчас занимаются ушу, тхэквондо, кикбоксингом и пауэрлифтингом, размещается в подвальных помещениях и может вместить не более 500 человек. В здании бывшего кинотеатра найдется место уже для тысячи школьников.

ВЕРНИТЕ НАМ КИНОТЕАТР!

Жители Черниковки не собираются уступать бывший кинотеатр, в здании которого сохранилась родная и памятная многим советская атмосфера, и даже создали петицию в его защиту.

- В Черниковке так много пустующих больших помещений, которые можно выкупить и отдавать под различные кружки, но где движение? Почему вы все решаете за народ? Нам нужен этот кинотеатр! Нужна память! – говорится в тексте петиции.

Авторы обращения предлагают разместить школу в парке Нефтехимиков, где сейчас возводят крытый каток, а «Победу» отремонтировать, разместить здесь кафе, возобновить показ фильмов. На данный момент петицию уже подписали почти три тысячи человек.

«ЛЮДИ ТУДА НЕ ХОДИЛИ ГОДАМИ»

Однако нашлись и те, кто не против «отдать» «Победу» и забыть о ней. Например, блогер Андрей Петров написал на своей странице, что люди сами не ходили в этот кинотеатр, и, если его передадут школе, ничего не изменится.

- Вижу в ленте призывы и даже петиции оставить кинотеатр «Победа» людям, не делать из него спортивную школу, использовать как центр культурного досуга. Ребята, люди сами туда не ходили годами, что изменится-то? Если бы этот кинотеатр был так важен жителям Черниковки, то он был бы самым посещаемым местом района, - пишет Петров.

Блогер уверяет, что если бы каждый житель Черниковки хотя бы раз в жизни сходил туда на фильм, то бывший владелец кинотеатра не обанкротился бы.

Уфимка Александра Коптелина объяснила, что, если бы не состояние заведения, посетителей было больше – цены на билеты были такие же, как в современных местах, а качество на нуле.

- Туалет, как на вокзале, ресторан с ужасным обслуживанием и конскими ценами. Я готова поддерживать кинотеатр, если менеджмент адекватный. Я не согласна, что жители виноваты. Весь Благовещенск ездит в кино на «Колхозный рынок», и сюда бы ездили, если бы было комфортно, - говорит уфимка.

Действительно, после того как «Победу» выкупил Воронцов, она стала частью сети «Планеты кино». Цены поднялись, а в целом ничего не поменялось – кресла и само здание остались ветхими, еда в буфете подорожала.

УФИМСКИЙ КРАЕВЕД: ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ И СОХРАНИТЬ

Краевед Павел Егоров уверен: знаменательный уфимский кинотеатр, построенный в 1945 году, нужно сохранить.

- «Победу» нужно восстановить и сохранить именно как кинотеатр, а для спортшколы подыскать что-то другое. Важно, чтобы среди памятников архитектуры сохранились учреждения, построенные в XIX – XX веках, ведь их и так становится все меньше. Возмущает то, что статуи на портике фасада установили меньшего размера (первоначальная скульптурная композиция потеряла свой внешний вид еще в 2000-м году – ред). Сразу же потерялись пропорции, гармония. Уфимцы, возможно, и не заметили это, но жителям Черниковки, которые помнят, какие были прежние статуи, это бьет в глаза. С каждым годом «Победа» все сильней разрушалась, и это очень больно. Раньше перед кинотеатром стояли четыре скульптуры в виде спортсменов. Вход был красиво оформлен, а потом сделали кривые ступеньки. Мое мнение – сохранить «Победу» как кинотеатр, сделать реконструкцию и ремонт, чтобы жители столицы ходили сюда смотреть фильмы, а не в современные кинотеатры, - рассказал историк «Комсомолке».