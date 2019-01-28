2019-01-28T13:19:51+03:00
Общество

Радий Хабиров: «Иногда хочется вызвать оппонента на дуэль»

Глава региона рассказал, кто ведет его соцсети и что он думает о троллях
Ильдар АХМАДЕЕВ
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Селфи Хабирова с блогерамиСелфи Хабирова с блогерами
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В минувшие выходные сразу три башкирских санатория – «Якты Куль», «Березки» и «Юбилейный» принимали у себя форум «Диджитал Курултай 2».

Главной темой конференции стали интернет и социальные сети. Своим опытом приехали поделиться, например, Олег Бармин, чьи видеоролики собрали 2 миллиарда просмотров, блогеры Арпине и Регина Доктор с общим числом подписчиков под 1 миллион. Свою лекцию прочитал Ростислав Мурзагулов, правая рука Радия Хабирова. Гостем конференции стали и сам глава региона.

ТРИ ОШИБКИ ХАБИРОВА

- Я приехал сюда учиться, - сразу уточнил Хабиров.

Вполне логичное заявление, ведь собравшиеся в зале блогеры, реклащики и пиарщики разбираются в социальных сетях куда лучше главы региона. А самому Хабирову эти знания нужны для работы.

- Я не поклонник интернета и соцсетей, - продолжил глава. – Мне куда ближе книги. Но сейчас для нас социальные сети это инструмент. Мы должны быть там, где население, и если население здесь, то и у нас нет выбора. Для меня соцсети – это инструмент продвижения своих идей. Мы объясняем, что делаем власть и зачем.

Совладелец Agenda Media Олег Бармин сразу же указал Хабирову на три ошибки в его соцсетях.

- Во-первых, вы публикуете у себя ВКонтакте видеоролики без титров, - обратил внимание Бармин. – Люди читают ваши соцсети в автобусе, на работе или в кафе. Они не могут включить звук и слушать вас. Зато могут читать титры. Во-вторых, вы ставите в своих соцсетях ссылки на другие сайты, например на сайт главы региона, но люди не любят переходить по ссылкам.

Было бы хорошо, если бы Хабиров отвечал на некоторые комментарии в соцсетях. Это третья ошибка соцсетей руководителя республики.

На форум приехали две сотни специалистов со всей республики

На форум приехали две сотни специалистов со всей республики

КТО ВЕДЕТ СОЦСЕТИ ХАБИРОВА

На том же форуме глава рассказал, кто и ведет его соцсети. Отвечая на вопрос из зала, Хабиров отметил, что все тексты пишет он сам.

- У меня есть определённая последовательность. Когда в начале поста я ставлю три точки, то эта тема для меня личная. Если пишу без многоточия, то это тема уже не личная, а общая, политическая, - заявил Хабиров. - Все тексты, конечно, пишу и размещаю я, и комментарии читаю.

Глава региона сделал небольшую ремарку, признав, что перед публикацией тексты часто просматривает его давний соратник Ростислав Мурзагулов. Он же даёт Советы по поведению в соцсетях.

- Я вот когда ещё в Красногорске работал, иногда хотел на дуэль вызвать некоторых комментаторов. Но Ростислав мне объяснил, что это просто тролли, и реагировать на них не надо, - заключил Хабиров.

СПРАВКА «КП»

Форум «Диджитал Курултай» ежегодно проводится в курортной зоне озера Якты-Куль (также известного как Банное). В 2019 году участниками конференции стали 200 специалистов в сфере интернета, социальных сетей, рекламы и СМИ. Участие в мероприятии было платным и государственных денег на проведение форума никто не тратил.

Лекции для участников прочитали бизнесмен и блогер Олег Бармин, глава «Башинформа» Ростислав Мурзагулов, основатель Hello Blogger Таня Иванова, директор по развитию AG Deltaplan Алексей Парфун, генеральный продюсер студии Ruhub Антон Олейник, врач-терапевт и блогер Регина Доктор, гендиректор студии Tip Top Team Виталий Новиков и другие.

Санаторий Якты-куль

Санаторий Якты-куль

А В ЭТО ВРЕМЯ

После выступления на форуме Радий Хабиров посетил туристические объекты озера Банное. Глава региона отметил, что курортная зона «Якты Куля» опередила развитие туризма в Башкирии на десять лет.

- Надо понять, по какому пути мы собираемся развивать этот курорт. Есть два варианта. Первый – это провести косметический ремонт номерного фонда и корпусов, второй связан со строительством и капремонтов двух корпусов, новой красивой набережной. Я сторонник играть в долгую, но надо понять, насколько эффективны будут вложения, - отметил Хабиров.

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