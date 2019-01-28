Радий Хабиров: «Иногда хочется вызвать оппонента на дуэль»

В минувшие выходные сразу три башкирских санатория – «Якты Куль», «Березки» и «Юбилейный» принимали у себя форум «Диджитал Курултай 2».

Главной темой конференции стали интернет и социальные сети. Своим опытом приехали поделиться, например, Олег Бармин, чьи видеоролики собрали 2 миллиарда просмотров, блогеры Арпине и Регина Доктор с общим числом подписчиков под 1 миллион. Свою лекцию прочитал Ростислав Мурзагулов, правая рука Радия Хабирова. Гостем конференции стали и сам глава региона.

ТРИ ОШИБКИ ХАБИРОВА

- Я приехал сюда учиться, - сразу уточнил Хабиров.

Вполне логичное заявление, ведь собравшиеся в зале блогеры, реклащики и пиарщики разбираются в социальных сетях куда лучше главы региона. А самому Хабирову эти знания нужны для работы.

- Я не поклонник интернета и соцсетей, - продолжил глава. – Мне куда ближе книги. Но сейчас для нас социальные сети это инструмент. Мы должны быть там, где население, и если население здесь, то и у нас нет выбора. Для меня соцсети – это инструмент продвижения своих идей. Мы объясняем, что делаем власть и зачем.

Совладелец Agenda Media Олег Бармин сразу же указал Хабирову на три ошибки в его соцсетях.

- Во-первых, вы публикуете у себя ВКонтакте видеоролики без титров, - обратил внимание Бармин. – Люди читают ваши соцсети в автобусе, на работе или в кафе. Они не могут включить звук и слушать вас. Зато могут читать титры. Во-вторых, вы ставите в своих соцсетях ссылки на другие сайты, например на сайт главы региона, но люди не любят переходить по ссылкам.

Было бы хорошо, если бы Хабиров отвечал на некоторые комментарии в соцсетях. Это третья ошибка соцсетей руководителя республики.

На форум приехали две сотни специалистов со всей республики

КТО ВЕДЕТ СОЦСЕТИ ХАБИРОВА

На том же форуме глава рассказал, кто и ведет его соцсети. Отвечая на вопрос из зала, Хабиров отметил, что все тексты пишет он сам.

- У меня есть определённая последовательность. Когда в начале поста я ставлю три точки, то эта тема для меня личная. Если пишу без многоточия, то это тема уже не личная, а общая, политическая, - заявил Хабиров. - Все тексты, конечно, пишу и размещаю я, и комментарии читаю.

Глава региона сделал небольшую ремарку, признав, что перед публикацией тексты часто просматривает его давний соратник Ростислав Мурзагулов. Он же даёт Советы по поведению в соцсетях.

- Я вот когда ещё в Красногорске работал, иногда хотел на дуэль вызвать некоторых комментаторов. Но Ростислав мне объяснил, что это просто тролли, и реагировать на них не надо, - заключил Хабиров.

СПРАВКА «КП»

Форум «Диджитал Курултай» ежегодно проводится в курортной зоне озера Якты-Куль (также известного как Банное). В 2019 году участниками конференции стали 200 специалистов в сфере интернета, социальных сетей, рекламы и СМИ. Участие в мероприятии было платным и государственных денег на проведение форума никто не тратил.

Лекции для участников прочитали бизнесмен и блогер Олег Бармин, глава «Башинформа» Ростислав Мурзагулов, основатель Hello Blogger Таня Иванова, директор по развитию AG Deltaplan Алексей Парфун, генеральный продюсер студии Ruhub Антон Олейник, врач-терапевт и блогер Регина Доктор, гендиректор студии Tip Top Team Виталий Новиков и другие.

Санаторий Якты-куль

А В ЭТО ВРЕМЯ

После выступления на форуме Радий Хабиров посетил туристические объекты озера Банное. Глава региона отметил, что курортная зона «Якты Куля» опередила развитие туризма в Башкирии на десять лет.

- Надо понять, по какому пути мы собираемся развивать этот курорт. Есть два варианта. Первый – это провести косметический ремонт номерного фонда и корпусов, второй связан со строительством и капремонтов двух корпусов, новой красивой набережной. Я сторонник играть в долгую, но надо понять, насколько эффективны будут вложения, - отметил Хабиров.