«Маленькой девочке боятся сказать, что папа умер»: стали известны личности погибших в страшной аварии в Башкирии

Страшная авария, унесшая жизни четырех человек, произошла сегодня утром в Бижбулякском районе республики. На 25 километре автодороги Бижбуляк-Мияки столкнулись встречные ВАЗ-2115 и «Нива Шевроле». От мощного лобового удара обе «легковушки» превратились в груду искореженного металла, а «пятнашку» выкинуло в кювет. Обломки и осколки автомобилей раскидало по всей трассе. От полученных травм на месте погибли почти все, кто находился в ВАЗе: 37-летний водитель и три его пассажирки. Еще один пасссажир, 33-летний Артем Г., а также водитель «Нивы», 36-летний житель Миякинского района, с ушибами и переломами были доставлены в больницу.

"Пятнадцатая" отлетела в кювет превратилась в груду искореженного металла

И хотя сотрудники дорожной полиции еще только разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, очевидцы аварии уверены: во всем виноват водитель «Нивы», который находился за рулем в алкогольном опьянении.

- Водитель «Шевроле» был мертвецки пьян, - возмущается Жамиль З. – По вине одного погибло столько человек… Соболезнуем родственникам погибших.

- Сел бухой за руль и забрал жизнь у четверых людей! Сам жив, надеюсь, поправится и ответит перед законом, а самое главное, перед богом! Надеюсь, теперь многие водители после этого трагического происшествия задумаются, прежде чем сесть пьяным за руль, - негодует Светлана К.

Водитель "Нивы" отделался ушибами и переломами и сейчас находится в больнице

«ДОЧЬ ДО СИХ ПОР НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ПАПЫ БОЛЬШЕ НЕТ»

Погибшим водителем «пятнадцатой» оказался 37-летний житель села Бижбуляк Радик Т. Мужчина работал на севере на вахте в сопровождении: приехал навестить семью и уже во вторник должен был возвращаться обратно на работу. В это воскресное утро приятельницы, находившиеся в салоне, попросили его отвезти их в Мияки.

- Радик недавно купил машину, но был ответственным водителем: всегда пристегивался и ездил очень аккуратно, - рассказывает знакомая погибшего Анастасия Р. – Его попросили отвезти, он и не отказал. Радик иногда подрабатывал извозом, вот и в этот раз согласился.

Погибший водитель Радик Т. скоро должен был уезжать на вахту на Север

У погибшего мужчины осталась жена и 11-летняя дочь. Убитая горем супруга до сих пор не находит в себе силы рассказать дочери, что ее любимого отца больше нет в живых.

- Девочка очень ранимая, впечатлительная, - сокрушается знакомая Радика Т. – Семья до сих пор не может поверить в случившееся. Да и мы тоже: Радик был замечательным человеком: добрый, ответственный, настоящий друг.

ПОГИБШИЕ ПАССАЖИРКИ ОКАЗАЛИСЬ СЕСТРАМИ

Пассажирки, находившиеся в салоне «пятнашки» были родственницами: родные сестры – Зульфия А. и Альфия К. и (по неподтвержденным пока данным – ред.) троюродная сестра Венера М. От многочисленных травм женщины скончались на месте до приезда медиков.

47-летняя Зульфия работала воспитателем в детском саду «Умка» в Бижбуляке, и всегда считала, что именно дети – главное счастье в жизни.

Коллеги и родители отзываются о погибшей женщине как замечательном и добром воспитателе

- С детства я мечтала работать воспитателем, - писала о себе женщина на личной странице на сайте детского сада. - Я считаю, что воспитателем должен стать человек: любящий, понимающий, сочувствующий. Я своей любовью стараюсь заслужить доверие ребенка. Он должен быть уверен, что я приду на помощь каждый раз, когда это ему необходимо

- Вы не представляете, как любили ее дети, - рассказывает соседка погибшей Зульфии. – Какая она была хорошая и добрая. Увлекалась лепкой, обожала русскую классическую литературу. Столько почётных грамот и дипломов у нее было.

Но самое ужасное, что у Зульфии круглой сиротой остался маленький сын. Муж женщины умер в прошлом году, и Зульфия одна воспитывала ребенка, стараясь, чтобы он ни в чем не нуждался.

Муж Зульфии умер в прошлом году, и сын остался круглой сиротой

У 52-летней Венеры М. также остались муж и сын. Женщина раньше работала в сельской администрации, и бывшие коллеги до сих пор не могут прийти в себя от ужасной новости.

У 52-летней Венеры М. также остался сын

33-летний житель села Бижбуляк Артем Г. выжил, но получил серьезные ушибы и переломы. Сейчас он находится в реанимации под присмотром врачей.

Артем Г. - единственный выживший из искореженной "пятнашки"

На месте происшествия продолжают работать сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит свои соболезнования родственникам погибших.