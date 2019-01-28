Нашли убийц по окурку: как уфимские следователи по ДНК «глухарь» раскрыли

Это жестокое преступление произошло в марте 2015 года. Житель улицы Бондарной обнаружил около барака изрезанные тела трех местных жителей. Почти три года уфимские следователи ломали голову: кто же устроил кровавую бойню, и наконец, личность душегубов была установлена… благодаря окурку, случайно найденному на месте преступления.

УБИЛИ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК ЗА БУТЫЛКУ ВОДКИ

Вечером 15 марта 2015 года два приятеля, 39-летний Марат Ибрагимов и 45-летний Георгий Андреев, решили выпить. Прикупили водки, а когда спиртное закончилось, решили сгонять за добавкой. На улице за полночь, ехать пришлось в круглосуточный, что в соседнем микрорайоне. На крыльце магазина приятели встретили веселую компанию, попросили прикурить и разговорились.

- Трое их было – мужик и две подруги с ним. С виду нормальные, в гости к себе пригласили, - хмуро бурчал на допросах Ибрагимов. – Ну и мы и поехали к ним домой.

Новоявленный знакомый проживал в старом деревянном бараке. Женщины вынесли на стол нехитрую закуску, Ибрагимов с Андреевым под всеобщее одобрение вытащили бутылку водки. Спиртное быстро кончилось, а вот вторая припасенная бутылка таинственным образом исчезла.

- У нас, смотрю, крыса завелась, - возмутился Марат. – Что за дела, куда водка делась?

- Ты за базаром-то следи, ты где крыс увидел? – обиделась 37-летняя Гульфия (здесь и далее имена жертв изменены – ред.) – Выпили уже давно, а ты только очухался.

- Да как выпили-то, если я лично бутылку в бардачок припрятал? – не унимался раздосадованный Ибрагимов. – Да я вас сейчас тут всех…

Поняв, что назревает скандал, Гульфия все же достала спрятанную водку, но Ибрагимов не унимался и продолжал костерить троицу.

- Успокойся, чего разорался? - взяв со стола кухонный нож, двинулась к скандалисту женщина. Ибрагимов с легкостью выхватил у Гульфии нож и всадил клинок ей в сердце.

- Ты что натворил, ирод? – заголосила Альмира, которая в тот момент вошла в комнату. Женщина бросилась к окровавленному телу подруги, но Ибрагимов подскочил к ней и ударил ножом в живот. Охнув, Альмира грузно осела, а потом повалилась на пол. Марат стоял, растерянно озираясь - сожитель Альмиры, 55-летний Денис Мальчиков, спал, уронив голову на стол.

- Свидетелей не оставляют, - Марат передал нож своему перепуганному приятелю Андрееву. – Мы теперь с тобой подельники понял? Откажешься, рядом с ними ляжешь.

У перепуганного Андреева тряслись руки, в голове путались мысли о жене и ребенке, но выбора не было. Он с силой ударил ножом в шею Мальчикову.

Наспех побросав в пакеты пустые бутылки и пластиковые стаканчики, чтобы не оставить отпечатков, мужчины выбежали из барака. Ибрагимов зачем-то прихватил одежду убитого Мальчикова, а также сотовые телефоны, валявшиеся на тумбочке. Улики выбросили в мусорный бак во дворе, после чего поехали на квартиру к Андрееву, где под злосчастную бутылку водки, из-за которой и разгорелся скандал, поклялись друг другу молчать и не выдавать друг друга.

УБИЙЦ ИСКАЛИ ПОЧТИ ТРИ ГОДА

Тела убитых на следующий день сожитель Гульфии, который пришел забрать подругу домой. Он вызвал полицию, и вскоре следователи осматривали место происшествия, собирая улики: пивные и водочные бутылки, отпечатки пальцев и обломок мухобойки. Через несколько дней следователи изъяли и несколько сигаретных окурков.

Экспертиза показала, что все образцы крови принадлежат убитым, посторонних отпечатков нет. Только на одном окурке дешевой сигареты обнаружились следы слюны неизвестного мужчины.

Первое подозрение следователей пало на сожителя убитой Гульфии, который часто выпивал и ссорился со своей подругой, но его алиби было железным - мужчину отпустили.

Расследование зашло в тупик.

НОВЫЙ ПОВОРОТ

В октябре 2017 года Андреев проболтался очередному собутыльнику, что несколько лет назад вместе с соседом Ибрагимовым убил человека. В подробности мужчина вдаваться не стал, но перепуганному приятелю и этих откровений оказалось достаточно, чтобы на следующий день пересказывать услышанное в полиции.

Те, в свою очередь, передали информацию следователям, которые тут же пробежались по всем «глухарям». Тогда же, по просьбе следователей, полицейские нагрянули к Андрееву домой и под легендой массовой проверки взяли у него образцы слюны. ДНК Андреева совпало с ДНК на той самой неприметной сигарете - тогда и стало ясно, кто же совершил тройное убийство на улице Бондарной.

Приятелей задержали в один день - оба признались в преступлении. И хотя сам Андреев на допросе у следователя утверждал, что наносил удары ножом уже по безжизненным телам, судмедэксперты определили, что все ранения были нанесены прижизненно, и каждое - было смертельным.

Верховный суд назначил душегубам суровое наказание

ПРОКУРОР НАСТАИВАЛ НА ПОЖИЗНЕННОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ

Изначально душегубам грозил максимальный срок наказания. Прокурор Башкирии Андрей Назаров предложил суду назначить убийцам пожизненное лишение свободы в колонии особого режима: как никак тройное убийство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

Но преступникам, с учетом их явки с повинной, вынесли «божеский» приговор.

- Верховный суд Башкирии приговорил сообщников к 18 с половиной и 19 годам лишения свободы соответственно с последующим ограничением свободы на один год, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.