Он учил людей зарабатывать большие деньги: 27-летний миллионер из Башкирии стал фигурантом уголовного дела

Дорогие автомобили, костюмы, часы, отдых на белых песках, путешествия по всему миру – всего этого обычный парень Дмитрий Л. из Белорецка добился сам. Мужчина вырос в самой простой семье, получил образование, и в какой-то момент понял, что на работе с девяти до шести вряд ли удастся покорить золотые горы и жить той жизнью, о которой он мечтал. Тогда Дмитрий решил создать несколько групп в социальной сети «Вконтакте» и раскрутить их, а потом зарабатывать на рекламе. Одни из самых популярных – «Тревожные новости», в которой выкладываются все криминальные новости, и «Подслушано у замужних», в которых семейные делятся историями и спрашивают друг у друга советы.

Дмитрий создал очень крупные группы, в некоторых из них по миллиону человек

Кто не рискует, тот не пьет шампанское – благодаря своим группам обычный белоречанин стал настоящим миллионером. Правда, красивую жизнь сейчас омрачают два уголовных дела, фигурантом которых он стал, когда принялся обучать людей ведению и созданию бизнеса.

ЗАРАБАТЫВАЛ НЕЗАКОННО

В следкоме Башкирии рассказали, что Дмитрия обвиняют сразу по двум статьям. Он подозревается в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой, и легализации (отмывании) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере.

Оказалось, что на протяжении двух лет, с 2015 по 2017 года, обвиняемый вел незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с образованием взрослых и детей, а также предоставлением вспомогательных услуг для организации бизнеса на возмездной основе. Дмитрий создал группу «Вконтакте» «LADESOV PRIVATE CLUB», в которой обучал тех людей, которые хотят построить свой бизнес. Также миллионер использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок.

С такой большой работой самостоятельно он не справлялся, и поэтому взял к себе на работу несколько людей. Дмитрий все продумал – распределил между помощниками обязанности, и тем самым, по мнению следователей, создал организованную преступную группу.

Обучение у Дмитрия было платным. Членский взнос составлял восемь тысяч рублей. Однако, судя по отзывам, никто из участников не пожалел потраченных денег – они признавались, что белоречанин и вправду помог им встать на верный путь и открыть свое дело. Бизнесмен никого не обманывал, а честно обучал, но нарушил закон тем, что осуществлял предпринимательскую деятельность без наличия юридического лица и статуса индивидуального предпринимателя.

Белоречанин понял, что на работе с 9 до 6 он не сможет добиться всего, о чем мечтает. Фото с личной страницы

ВМЕСТО РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ - ТЮРЬМА?

Все деньги за обучение поступали на банковские счета Дмитрия. Ими он распоряжался по своему усмотрению. Его проблема в том, что за столько лет работы с крупными суммами он совершенно не платил налоги. По предварительным данным, за вышеуказанный период времени предприниматель преступным путем заработал более шести миллионов рублей.

В следкоме Башкирии рассказали, что Дмитрию уже предъявлено обвинение. В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде. Сейчас с ним проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Реального срока Дмитрий, вероятно, избежит, по вышеперечисленным статьям длительное лишение свободы ему не грозит. Незаконное предпринимательство наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также мужчину могут привлечь к обязательным работам на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестовать на срок до шести месяцев.

Легализация денежных средств или иного имущества наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Вероятно, миллионеру всего-навсего придется заплатить «энную» сумму штрафов. Правда, есть информация, что мужчина мог совершить мошеннические действия. В связи с этим лиц, которые получали платные услуги в таких сообществах «Вконтакте», как «LADESOV PRIVATE CLUB» и «Типичный миллионер», просят обратиться в Белорецкий межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: г. Белорецк, ул. Ленина, 47, либо позвонить по телефону 8 (34792) 3-16-65.

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