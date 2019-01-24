Депутат Госдумы от Башкирии предложил россиянам поголодать «как блокадники»

Депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев предложил россиянам на один день почувствовать себя блокадниками.

Накануне 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда он объявил о старте акции, суть которой – прожить один день на краюхе «блокадного» хлеба в 125 грамм и воде. Специально для этого в одной из пекарен Бирска изготовили более 12 тысяч порций хлеба по тому самому рецепту.

С помощью акции в память о жертвах блокады Ленинграда Бикбаев предлагает почувствовать себя на их месте, чтобы хотя бы представить себе масштаб их подвига.

Пекари практически один в один восстановили рецептуру знаменитого блокадного хлеба, за одним исключением: там нет обойной пыли. Попробовать то, что получилось, смогут все жители Башкирии на «патриотическом мероприятии «Блокадный хлеб». Краюхи будут раздавать 25 и 26 января в башкирских городах, а в день окончательного снятия блокады Ленинграда, 27 января, его повезут в Санкт-Петербург.

Сам Ильдар Бикбаев отмечает, что в день памяти жертв блокады Ленинграда, он собственноручно будет раздавать знаменитые 125 грамм в Пискаревском мемориальном комплексе. В этот же день он передаст хлеб из бирской пекарни руководству Санкт-Петербурга.

Депутат Госдумы от Башкирии утверждает, что нигде в России, кроме Бирска, хлеб по тому самому, блокадному рецепту, не делают.