Вечером 23 января на площадке санатория Якты-куль завершился первый в истории перелет над Уралом на воздушных шарах.

Семь команд из Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кунгура, Йошкар-Олы и Переславль-Залесского стартовали утром того же дня с площадки другого санатория – Красноусольский, и уже через 7,5 часов приземлились с другой стороны Уральского хребта.

За перемещениями 17 путешественников можно было следить по интернету. Каждый шар снабжен трекером, снизу экстремалов страховала группа быстрого реагирования на снегоходах. Участники экспедиции «Самрау» прошли по воздуху три контрольные точки – деревни Мурадымово и Тукан, а также горный хребет Крака.

С погодой путешественникам повезло. С утра до вечера 23 января на востоке Башкирии было очень холодно, но безветренно, да и снега, который помешал бы полету, тоже не было. Самой сложной проблемой для участников экспедиции стал мороз. Температура воздуха на земле держалась на уровне -20, но над облаками она падала до -35 и ниже. Необходимый запас еды и медикаментов у экстремалов был с собой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/687900" frameborder="0"></iframe> Путешественники впервые в истории пересекли Урал на воздушных шарах.Автор видео: Олег Меньков

За 7,5 часов экспедиции путешественники пересекли по воздуху 150 км.

- В ночь перед полетом я не могла заснуть, - вспоминает в своем Facebook одна из организаторов фестиваля Инайя Едренкина. - Потом, уже в полете тихонечко прислонилась к колонне и просто заснула, прямо там, на высоте в 2000 метров. Потом вдруг открыла глаза, и вобрала всю эту красоту.

До участников экспедиции «Самрау» никому из путешественников не удавалось пересечь Уральский хребет на воздушных шарах.

Большую часть экспедиции путешественники летели над облаками

Участники летели 7,5 часов