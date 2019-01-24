2019-01-24T09:01:00+03:00
Общество

Путешественники впервые в истории пересекли Урал на воздушных шарах

Полет длился 7,5 часов, воздухоплаватели преодолели 150 км над облаками и горами
Ильдар АХМАДЕЕВ
Поделиться:
Участники экспедиции получили уникальный шанс сделать красивый снимок. Фото: Инайя ЕдренкинаУчастники экспедиции получили уникальный шанс сделать красивый снимок. Фото: Инайя Едренкина
Изменить размер текста:

Вечером 23 января на площадке санатория Якты-куль завершился первый в истории перелет над Уралом на воздушных шарах.

Семь команд из Уфы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Кунгура, Йошкар-Олы и Переславль-Залесского стартовали утром того же дня с площадки другого санатория – Красноусольский, и уже через 7,5 часов приземлились с другой стороны Уральского хребта.

За перемещениями 17 путешественников можно было следить по интернету. Каждый шар снабжен трекером, снизу экстремалов страховала группа быстрого реагирования на снегоходах. Участники экспедиции «Самрау» прошли по воздуху три контрольные точки – деревни Мурадымово и Тукан, а также горный хребет Крака.

С погодой путешественникам повезло. С утра до вечера 23 января на востоке Башкирии было очень холодно, но безветренно, да и снега, который помешал бы полету, тоже не было. Самой сложной проблемой для участников экспедиции стал мороз. Температура воздуха на земле держалась на уровне -20, но над облаками она падала до -35 и ниже. Необходимый запас еды и медикаментов у экстремалов был с собой.

Путешественники впервые в истории пересекли Урал на воздушных шарах.Автор видео: Олег Меньков

За 7,5 часов экспедиции путешественники пересекли по воздуху 150 км.

- В ночь перед полетом я не могла заснуть, - вспоминает в своем Facebook одна из организаторов фестиваля Инайя Едренкина. - Потом, уже в полете тихонечко прислонилась к колонне и просто заснула, прямо там, на высоте в 2000 метров. Потом вдруг открыла глаза, и вобрала всю эту красоту.

До участников экспедиции «Самрау» никому из путешественников не удавалось пересечь Уральский хребет на воздушных шарах.

Большую часть экспедиции путешественники летели над облаками

Большую часть экспедиции путешественники летели над облаками

Участники летели 7,5 часов

Участники летели 7,5 часов

Температура воздуха опускалась до -30

Температура воздуха опускалась до -30

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе из-за кишечной инфекции госпитализировали девять школьников
Житель Башкирии украл на ярмарке 15 килограммов мяса
В Башкирии на трассе столкнулись две легковушки, пострадали четыре человека
Китайские инвесторы планируют построить три моста в Уфе
Житель Башкирии облил бензином и поджег своего знакомого
Приехал в травмпункт и исчез: в Уфе разыскивают 25-летнего Михаила Новоселова
В Башкирии загорелась спортивная детская школа
Затопление карьера в Сибае могут отложить на три месяца
В Уфе начали строить новый детский сад
Из Уфы запускают прямые авиарейсы в Баку
Прокуратура проверит случай отравления троих людей угарным газом в Уфе
Родственники умершего пациента пытаются взыскать с башкирских врачей 15 миллионов рублей
В Башкирии столкнулись «Land Cruiser» и грузовик, есть погибший
Здание кинотеатра «Победа» в Уфе хотят передать спортшколе
На затопление карьера в Сибае потребуется 40 дней
Пьяная уфимка за рулем корейской иномарки устроила смертельную аварию
Держал в спартанских условиях: жителя Башкирии будут судить за избиение сына
Погода в Башкирии на четверг, 24 января
Радий Хабиров погулялся по уфимским подъездам
Жительницу Башкирии отправили работать на кладбище
В Башкирии закрыли крупный торговый центр
В Уфе трое школьников подхватили кишечную инфекцию
Стало известно, когда дети из Башкирии бесплатно поедут отдыхать в Крым