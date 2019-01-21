Кто запустил «утку» про туберкулез в уфимском колледже?

«Уважаемые студенты, пожалуйста, будьте осторожнее. В колледже зафиксирована вспышка туберкулеза. Уже умерла студентка-первокурсница, еще один студент при смерти. В общежитии пять заболевших, но руководство колледжа замалчивает ситуацию!» - такие страшные сообщения рассылаются по мессенжерам и в социальных сетях среди студентов Уфимского многопрофильного профессионального колледжа. Студенты и их родители в панике: что делать, как спасаться? В учебном заведении бушует эпидемия смертельно-опасного заболевания, но все делают вид, будто ничего не происходит?

- Преподаватели боятся за свои места, они виноваты, что прозевали «тубик» в колледже, - уверены студенты. – Боимся ходить на пары, боимся за свою жизнь.

Что же происходит в колледже на самом деле – начало апокалипсиса или все же муссирование неподтвержденных слухов, разбиралась «Комсомольская правда - Уфа».

ВЕРСИЯ СТУДЕНТОВ: «НУ ВСЕ ЖЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО ТУБЕРКУЛЕЗ!»

Для начала мы попытались выяснить, когда и где впервые появилась информация о заболевании. Опрошенные нами студенты колледжа рассказали, что в начале января этого года стало известно о смерти студентки: якобы девушка долго болела и скончалась в больнице от легочного заболевания. Поскольку студентка так и не предоставила руководству колледжа необходимую справку о прохождении флюорографии, зародилось первое сомнение – может быть, она скрывала наличие заразной болезни? Слухи росли и множились: студенты обсуждали случившееся между собой, делились сомнениями с родителями, а потом животрепещущая тема просочилась в местные СМИ, где неподтвержденную официально информацию преподнесли как общеизвестный и достоверный факт.

Вот такие сообщения гуляют среди студентов колледжа

Журналисты издания уверяют, что 17-летняя Альбина (имя изменено – ред.) в сентябре этого года поступила на первый курс. В начале учебного года она, как и все остальные, должна была пройти флюорографию и принести результаты обследования. Спустя пять месяцев девушка умерла от туберкулеза. «Возможная халатность сотрудников колледжа, которые не потребовали результаты исследования, обернулась тем, что никто так и не заметил у студентки тяжелое заболевание, опасное для окружающих», - утверждает издание.

Данная статья имела среди студентов колледжа эффект разорвавшейся бомбы. Неофициальные группы колледжа в соцсетях и мессенжеры наперебой цитировали материал, ссылаясь на него как на официальный источник. Тут же появились те, кто лично знает о «пяти заболевших студентах, из которых один уже при смерти» (впрочем, некоторые утверждают, что молодой человек скончался на днях – ред.)

- То в столовой повара заболели этим, то ещё три студента... Администрации колледжа, извините за слово, по барабану. Им бы лишь не распространять информацию, чтобы колледж не закрыли на карантин... – возмущается Константин П. (имя изменено – ред.)

- Медосмотр проходили то все летом, но никак в декабре. Тем более ЧП случилось с летальным исходом 30 декабря 2018 года. Нужно будет всем теперь проходить флюорографию заново, старые писанины не действительны! И вообще должны этот колледж закрыть на время. Делайте все забастовку, пока вы живые! – паникует Ирина С. (имя изменено – ред.)

Мы опросили несколько десятков студентов колледжа: все, как один, они уверены, что число заразившихся растет с каждым днем, но на вопрос, знают ли они или их друзья хотя бы одного из числа заболевших – все отвечают отрицательно.

- Сам лично не знаю, друзья тоже, но ведь говорят же!

«Лично не знаю, но слышал», «не знаком, но говорят» - против таких «железных» аргументов бессильны все доводы. Информацию о том, что все помещения в колледже экстренно обрабатывали, а студентов скопом отправили на флюорографию, также никто из учащихся не подтвердил, хотя сами лично пересылали друг другу эти сообщения, мол, гляди, следы-то заметают.

ВЕРСИЯ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕДЖА: «СТУДЕНТЫ САМИ РАЗВОДЯТ ПАНИКУ!»

Мы связались с руководством колледжа, чтобы получить у них официальный комментарий по поводу «туберкулезной эпидемии». Оказалось, что они просто в ужасе от паники, царящей в стенах учебного заведения, хотя никаких поводов для этого нет.

- Девушка поступила в наш колледж в 2017 году на специальность «дошкольное образование». В 2018 году на основании личного заявления она была переведена на специальность «повар-кондитер». При приеме на «дошкольное образование» у нас предусмотрено обязательное предварительное медицинское обследование: студенты предоставляют справку установленного образца. Эта справка в личном деле девушки имеется, там есть конкретная отметка о том, что студентка прошла флюорографию, и никаких патологий грудной клетки у нее не выявлено, - рассказывает Лиза Саббахова, начальник отдела кадров УМПК, юрист. - В сентябре, в начале учебного года все студенты проходили плановый осмотр в закрепленной за колледжем поликлинике. Повторный медосмотр также показал, что никаких заболеваний у девушки нет.

Многие родители боятся отпускать своих детей на занятия

А в середине октября прошлого года студентка и вовсе перестала посещать занятия в колледже. Когда ей звонили преподаватели, девушка объясняла пропуски тем, что она болеет и лежит в больнице. Классный руководитель отправляла ей домашние задания, чтобы Альбина (имя изменено – ред.) не отставала по учебе.

- После нового года мы сами впервые узнали о том, что девушка умерла, но ни о причинах смерти и конкретном диагнозе нам не было изначально известно. Одновременно среди студентов появились первые слухи о диагнозе «туберкулез». Конечно, мы сразу же сделали официальный запрос в поликлинику, за которой была закреплена Альбина, и там нам объяснили, что не имеют права раскрывать медицинскую тайну и оглашать причину смерти. Но при этом четко озвучили, что туберкулезом Альбина никогда не болела, - говорит Лиза Саббахова.

В руководстве колледжа также подтвердили, что сейчас некоторые студенты находятся на амбулаторном и стационарном лечении, но у них банальное ОРВИ и ОРЗ, и их состояние тщательно контролируется.

- Подтвержденных данных о том, что среди наших студентов есть заболевшие именно туберкулезом, нет! Это паника, которую раздули сами же учащиеся и их родители! Если бы такой случай был зарегистрирован, неужели вы думаете, что руководство колледжа, преподаватели стали бы об этом молчать? У нас же тоже есть семьи, дети, и мы бы никогда не стали рисковать их здоровьем, рискуя сами заразиться на занятиях! – убеждена юрист. - Есть закон об охране здоровья граждан РФ, где черным по белому написано: если есть угроза распространения инфекционных заболеваний, медицинское учреждение в первую очередь обязано оповестить учебное заведение, которое посещал ребенок, чтобы предотвратить распространение болезни, провести противоэпидемические мероприятия. Никто бы такую важную информацию не стал никогда замалчивать, даже рискуя потерять репутацию.

«НАША ДЕВОЧКА УМЕРЛА ОТ ПНЕВМОНИИ»

Конечно, единственный, кто мог бы окончательно поставить точку в этих спорах – это родители самой умершей студентки.

Напрямую связаться и поговорить с родителями Альбины у нас не вышло. Зато на разговор вышла близкая подруга девушки, которая до последних дней навещала ее в больнице. Она подтвердила, что информация о туберкулезе у Альбины – «полный бред».

- Подруга умерла от пневмонии. Какой туберкулез, о чем вы? Не знаю, кто и для чего распространяет эти слухи. Особенно смешно слышать про общежитие. Она жила отдельно, и в общежитии-то никогда не появлялась даже. Все говорят, что она вовремя справку о флюорографии не принесла, так вот если она не ходила в колледж – как она могла что-то принести или нет? Мне искренне жаль, что имя моей подруги сейчас полощут в «подслушках» колледжа. От себя могу сказать: успокойтесь уже…

Руководство колледжа в шоке, что от их лица рассылают фейковые сообщения

В самом колледже также подтвердили, что связывались с родителями девочки и уточняли у них причину смерти студентки.

- Мы лично звонили маме умершей девочки и спрашивали: от чего умерла ваша дочь? Действительно ли у вас подтвержденный диагноз туберкулез? Мол, мы тогда хоть какие-то противоэпидемические мероприятия проведем. Мама Альбины ответила, что «наша девочка умерла от пневмонии». Мы попросили ее в ближайшее время принести в колледж справку о смерти, на основании которой можем отчислить студентку из колледжа, поскольку она до сих пор числится в списках учащихся, - объясняет Лиза Саббахова.

Редакция «Комсомольской правды - Уфа» приносит соболезнования родным умершей студентки и просит студентов Уфимского многопрофильного профессионального колледжа не поддаваться панике и не муссировать слухи о бушующей эпидемии туберкулеза.