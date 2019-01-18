Главврач уфимской поликлиники предложил наказывать безответственных пациентов

Как часто мы записываемся на прием к врачу и не приходим в назначенный день? Ну, с кем не бывает, забегался, заработался. А вот врач до последнего сидит и ждет пациента, несмотря на возмущающуюся очередь возле кабинета.

Кардинально изменить ситуацию предлагает главный врач уфимской поликлиники Динар Валиуллин. Он отмечает, что с «прогулами» пациентов нужно бороться. Этим должны заниматься, в том числе, страховые компании, ведь у нас сложилась система обязательного медицинского страхования.

- Примерно третья часть записавшихся пациентов не доходят до кабинета врача. В коридорах поликлиник сидят толпы людей, но пройти обследование они не могут – сначала врач должен принять тех, кто по записи. Время идет, людей за дверью все больше и больше, а врач вынужден ждать. Это неправильно, - возмущается Динар Валиуллин. - В некоторых странах, например, пациенты в любом случае оплачивают прием у врача, даже если записались, но не пришли,

По мнению главврача, выход из ситуации один – призвать к ответу тех, кто занял время, которое специалист мог потратить на тех, кто пришел без записи. Пока что речь идет лишь о гражданской ответственности и общественном порицании. По словам самого врача, к реальным штрафам за пропуск приема россияне еще не готовы.

Динар Валиуллин предлагает ввести некую ответственность за пропуск приема врача

С инициативой «наказания», пока только в виде предупреждений, медик обратился к депутатам башкирского парламента. И даже получил их одобрение – профильный комитет пообещал рассмотреть эту идею в феврале. Если депутаты все-таки примут этот законопроект, то жизнь «безответственных» пациентов может измениться.

МНЕНИЯ ЗА

Идею уфимского главврача поддержали многие медики, мол, врачей и так катастрофически не хватает, а они еще свое время на «прогульщиков» вынуждены тратить.

- В нашей больнице, например, запись заполнена на месяц вперед, - рассказывает отоларинголог Петр Кириллов. - Каждый пациент должен прийти к врачу как минимум дважды: с первичным осмотром и после лечения. Если во второй раз не пришел, врачу этот пациент вообще не засчитывается, будто он и не приходил вовсе.

МНЕНИЯ ПРОТИВ

Не все коллеги поддержали инициативу Динара Валиуллина. Некоторые и вовсе считают, что затея эта бессмысленная.

- Мне кажется, эта затея с наказанием пропустивших прием пациентов бессмысленна. Кто действительно нуждается в помощи, обязательно ее получит. Экстренные больные или дети имеют право проходить без записи. То же самое с больничными листами. Так что «забитое» расписание вовсе не означает, что к врачу нельзя попасть, - считает уфимский врач-аллерголог Лариса Давлетова.

- Категорически не согласна, - возмущается многодетная мать Аделина Салимова. - Я могу записаться на прием, а за полчаса до него неожиданно заболевают дети. Что ж мне, с больным ребенком бежать? Да и непредвиденные обстоятельства на работе тоже никто не отменял. Ситуации в жизни бывают разные, заранее не просчитаешь.