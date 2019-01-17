Легко ли жить пищевому аллергику в Уфе

Вкусно, дешево, некалорийно – для большинства из нас это главные причины выбрать то или иное блюдо в меню. Однако есть немало уфимцев, для которых поиск подходящего салата или супа сродни попыткам найти спящего черного кота в темной комнате. Они листают страницы меню, подбирая пасту без глютена, салат без орехов, глинтвейн без меда – все из-за бурной реакции организма на эти безобидные, казалось бы, продукты.

СЪЕЛ САЛАТ – ОЧНУЛСЯ В БОЛЬНИЦЕ

Если ты пищевой аллергик, любой поход в кафе может получить неожиданное продолжение. С этим недавно столкнулся Роман М. (имя изменено – прим. ред.). Парень решил перекусить в одном из уфимских заведений, проштудировал меню и выбрал себе салат. Ингредиенты были прописаны под фотографией блюда и вполне устроили уфимца. Он съел свою порцию, а спустя десять минут понял – что-то не так. Накатила сначала тошнота, затем добавилась боль в желудке, а дальше мужчина потерял сознание. Привели в чувства его уже работники «скорой». Оказалось, что на тот свет парня чуть не отправил мёд. Среди ингредиентов салата он не значился, но в тарелку, по-видимому, попал.

По словам пострадавшего, сотрудники заведения не принесли ему извинений, лишь упрекнули в том, что он заранее не предупредил их о своей аллергии. И на чьей же стороне правда?

Навредить аллергику может даже самый обычный салатФото: Михаил ФРОЛОВ

РИСКНЕМ ЗДОРОВЬЕМ?

Мы позвонили в несколько кафе, чтобы выяснить, насколько велик риск оказаться в такой же ситуации, как Роман. Как часто меню может вводить покупателя в заблуждение?

- В нашем меню всегда прописывается состав блюд, но бывают ситуации, когда при подаче блюдо немного отличается. Чаще всего это происходит, если заканчивается какой-то ингредиент. В таком случае официант об этом предупреждает заранее, - заверили корреспондента «КП-Уфа» в одном из популярных столичных заведений.

- У нас не бывает такого, чтобы блюдо в меню и тарелке отличались, но об индивидуальной непереносимости гость все равно должен сообщать, мы не можем учесть все моменты, - заявили в другом кафе.

Получив аналогичные ответы еще в паре мест, мы решили продолжить эксперимент на практике. Садимся за столик, берем меню, смотрим состав самого аппетитного блюда и заказываем его у подоспевшего официанта. Тот ловко записывает все в блокнот и уже готовится убежать к следующему столу, но мы клиенты дотошные… Спрашиваем, мол, юноша, а на деле этот прекрасный десерт выглядит также, как в меню?

«Вообще-то мы его немного «проапгрейдили», сейчас в его состав входит крем с грушей, им мы украшаем десерт сверху», - радостно вещает молодой человек. «Да что вы говорите!» - мы тоже радуемся, ведь аллергии на грушу у нас нет. А если бы была?

Разумно ли было бы довериться всецело информации в меню, как это сделал угодивший в больницу Роман?

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Состав блюд в меню нужно указывать, конечно. В отношении меню действует Национальный стандарт «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия». – рассказывает юрист Роман Петров. - Согласно ему, кафе или рестораны должны предоставить потребителям информацию о наименовании блюда, способах его приготовления и основных компонентах, входящих в его состав.

Заметьте, в документе сказано об «основных» ингредиентах, то есть ресторан не обязан расписывать состав соуса для каждого салата или предоставлять перечень специй. Многие аллергены как раз и поджидают в заправках, пример тому мед, орехи, сельдерей или горчица. Сливки, яйца, бобовые тоже могут попасть на тарелку в обход меню.

Вывод один: если у вас аллергия и вам не хочется краснеть, чесаться или чего похуже, не ленитесь спрашивать официанта о составе блюда.

- Я полагаю, что в описанной ситуации у парня нет оснований для подачи иска к кафе, он сам должен был позаботиться о своем здоровье и уведомить персонал заведения об аллергии, - говорит юрист Роман Петров.

Дополнительные ингридиенты в привычную еду зачастую добавляют без пометок в менюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ УВЕРЕН – НЕ ЕШЬ

- Есть так называемая большая восьмерка продуктов, чаще всего вызывающих аллергическую реакцию. Это прежде всего коровье молоко, куриные яйца, соя, арахис, орехи (грецкие, фисташки, кешью, фундук), белки злаков (глиадин пшеницы, глютен ржи, ячменя и овса, реже - белки кукурузы, риса, и гречихи), а также рыба и морепродукты (креветки, крабы, раки, мидии, устрицы, кальмары, осьминоги), - рассказывает аллерголог-иммунолог Лариса Давлетова.

Проявления аллергической реакции могут быть разными, начиная от зуда и легкого отека полости рта, заканчивая проблемами с дыханием и анафилактическим шоком. Если вовремя не помочь человеку с острым приступом аллергии, последствия могут быть самыми печальными.

Специалисты советуют не тянуть и провериться на чувствительность к аллергенам, если вы заметили необычную реакцию на какой-то продукт. К слову, аллергия может как появиться с годами, так и практически сойти на нет.

- Установлено, что с возрастом может развиться толерантность к таким продуктам, как коровье молоко, куриные яйца, пшеница и другие злаковые, но, например, к аллергии на рыбу и морепродукты это уже не относится, - рассказывает Лариса Давлетова.

Записаться на прием к аллергологу можно бесплатно, в государственных клиниках Уфы есть соответствующие специалисты. Врач подскажет, на чувствительность к каким аллергенам вам имеет смысл провериться. А дальше – сдаем анализы и идем за интерпретацией результатов к аллергологу.

Состав блюд должны писать и в магазинных пекарняхФото: Олег ЗОЛОТО

Я БУДУ ЖАЛОВАТЬСЯ!

Если вы считаете, что сотрудники ресторана ввели вас в заблуждение относительно состава блюда и вашему здоровью был нанесен ущерб, можно обратиться в Роспотребнадзор и заявить о нарушении прав.

Отправить своё обращение можно через интернет: petition.rospotrebnadzor.ru/petition/ Проконсультироваться можно и по телефону: 8 800 700-90-30. Горячая линия работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 часов по местному времени, перерыв с 12:00 до 12:45. Звонок по номеру бесплатный.