«Я запрещаю вам выезжать из города!»: Глава Башкирии отчитал мэра Сибая за смог

Второй месяц жизнь в башкирском Сибае напоминает сюжет фильма ужасов: нависший над городом смог буквально душит его жителей. Люди стараются не выходить из домов без крайней на то необходимости, а больницы перешли на усиленный режим работы. Источником плачевного состояния экологии в столице башкирского Зауралья стал законсервированный Каманганский карьер. Именно там 11 декабря прошлого года стала тлеть руда, отчего воздух наполнился серой и город превратился в «Сайлент Хилл».

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Ранним утром 12 декабря жители Сибая стали жаловаться на странный туман, который окутал весь город. Пользователи социальных сетей выкладывали фото и видео с густой дымкой, но для большинства горожан это не было неожиданностью. Тем более, что накануне синоптики обещали туман на дорогах.

Когда через несколько часов к дымке добавился сильный запах, жители Сибая забеспокоились и начали бить в набат. После этого официальные лица, наконец, признали, что на законсервированном карьере возникла химическая реакция, из-за которой смог и появился.

Сообщение МЧС спровоцировало целую волну известий из Сибая. Местные жители жаловались на приступы кашля, тошноту и рвоту, боль в горле и головокружение.

В тот же день прошло экстренное заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Призванные к ответу промышленные предприятия Сибая «открестились» от проблемы. Чуть позже ответственность на себя взял Учалинский ГОК.

Жители города бьют тревогу: они опасаются за здоровье своих детей

Вечером обеспокоенные жители города осадили администрацию. Мэр Сибая Рустем Афзалов не стал отнекиваться и признал проблему.

- У нас сложились такие условия, две недели стояла безветренная погода, поэтому произошла реакция окисления на карьере. Работает техника, используется порода, глина и вода. Нам скрывать нечего,- заявил тогда чиновник.

Жителям столицы башкирского Зауралья посоветовали носить респираторы, а медиков попросили о дополнительных койко-местах. Медучреждения перешли на режим «повышенной готовности».

С того самого дня Учалинский ГОК совместно с экстренными службами пытается «потушить» источник смога. Прошло чуть больше месяца, а воз и ныне там: густой туман с сильным запахом так и завис над Сибаем.

«Я ЗАПРЕЩАЮ ВАМ УЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА»

С момента «возгорания»руды на карьере прошло уже больше месяца, а ситуация в городе так и не разрешилась. Жители по-прежнему жалуются на неприятный запах, густой туман и проблемы со здоровьем. Аллергики буквально лезут на стену, астматики не выходят из дома, родители всерьез опасаются за здоровье детей. Чтобы хоть как-то «расшевелить» местных чиновников, накануне в Зауралье прибыл врио главы Башкирии Радий Хабиров.

15 января он провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В обсуждении главной проблемы приняли участие чиновники мэрии Сибая, сотрудники аварийных и экстренных служб и активисты из числа местных жителей. Последние были единственными, кто открыто называл ситуацию критической.

Доклад каждого из сотрудников горадминистрации Хабиров встречал жесткой критикой. Так, после выступления чиновницы, ответственной за работу мэрии в социальных сетях, он просто вскипел.

Женщина рассказала о том, что власти Сибая ежедневно информируют местных жителей о ситуации в городе, в том числе, с помощью социальных сетей.Здесь стоит отметить, что жители столицы Зауралья неоднократно сетовали на то, что власти не спешат с информированием населения. По крайней мере, свежая и достоверная информация доходит до них с опозданием.

- Как вы ведете социальные сети? Отвратительно вы их ведете! – заявил Хабиров. – Учитесь это делать, такова сейчас жизнь. Значит так, Рустем Ахметкаримович (Афзалов, мэр Сибая. - Прим. ред.). Я запрещаю вам покидать город пока ситуация не будет разрешена! Почему у вас не работают депутаты? Где глава городского совета? Он у вас вообще есть? Почему он не встречается с жителями и ничего им не объясняет? – обрушился врио главы республики на главу горадминистрации.

ПРОГУЛКИ В ДЕТСАДАХ - ЗАПРЕТИТЬ

Во время заседания комиссии от Хабирова досталось практически всем. Представителям Учалинского ГОК он заявил, что считает их работу неудовлетворительной.

-Я признаю вашу работу неудовлетворительной. Даю вам неделю на то, чтобы все исправить. Через неделю проконтролирую, - отчеканил руководитель региона.

Руководству Сибая Хабиров на ликвидацию смога дал две недели. В начале февраля Рустем Афзалов должен будет отчитаться о ситуации в городе и, в случае провала, готовиться «на выход».

Тогда же одна из местных жительниц пожаловалась руководителю региона на то, что детей в детских садах выводят на прогулки, несмотря на плотный смог. При этом замглавы администрации Сибая по образованию сообщала, что малыши не гуляют. Точку в споре родителей и чиновников поставил сам Хабиров.

Хабиров добрался и до злосчастного карьера, где все началось

ДЕСАНТ МЕДИКОВ ИЗ УФЫ

- Примите распоряжение, которое касается графика работы детских садиков. Нужно повысить контроль за здоровьем детей и запретить прогулки на свежем воздухе, - заявил он.

На следующий день после визита главы Башкирии в Сибай приехали уфимские врачи. Их главная задача – принять, осмотреть и поставить диагнозы всем местным жителям, кто жаловался на затруднения дыхания.

16 января состоялась встреча представителей минздрава Башкирии с сибайскими врачами и активистами из числа местных жителей. На своеобразном консилиуме прозвучало и количество пациентов, обратившихся в больницы с проблемами с дыханием. Всего, по данным местных медиков, 30 человек. Большая часть тех, кто лежит в городских больницах – люди с хроническими заболеваниями легких или аллергики.

Как сам Хабиров, так и представители минздрава республики заявили, что ситуация под контролем, чрезвычайную ситуацию объявлять не стоит. Им вторят и представители МЧС по Башкирии, которые пообещали ежедневно озвучивать результаты проб воздуха.

В социальных сетях доклад медиков вызвал бурю негодования. Некоторые жители Сибая не согласились с врачами.

- Вот у меня ребёнок уже неделю не может кушать, потому что у неё рвота, понос, головная боль, температура 37. Пьёт только водичку и кушает яблоко и все. Вы лучше расскажите, как помочь и что делать людям, чтобы отравление не было, - обратилась к врачам жительница города Данилейсан Шарипова.

Женщина обвинила врачей в гибели своего двухлетнего ребенка

Другая жительница Сибая, Елена Котова, и вовсе обвинила врачей в том, что по их вине скончался ее двухлетний ребенок. Сейчас этим делом занимается следком по Башкирии.

Кроме того, представители минздрава Башкирии порекомендовали сибайцам по возможности по минимуму выходить на улицу и не гулять с детьми.