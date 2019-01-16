«Страшно ли мне? Нет!»: 30-летняя уфимка борется со страшной болезнью

30-летняя Лариса Низаева из Уфы вместе с мужем и двумя дочками переехали в Москву полтора года назад. Супруг Ларисы работает полицейским, ему предложили работу в столице, а его девочки – за ним. Раньше девушка работала фитнес-тренером, поддерживала правильное питание, не раз побеждала в номинации «Фитнес-бикини».

Лариса не раз выигрывала в номинации "Фитнес-бикини"

Жизнь в огромном мегаполисе, путешествия, дом, дети, и вдруг как гром среди ясного неба Лариса узнает о страшном диагнозе – опухоль головного мозга. Мать двоих детей не унывает – она уверена, что победит недуг.

Все началось в декабре прошлого года. У Ларисы стала болеть и кружиться голова, а в один из дней ночью у нее случился приступ эпилепсии. Но диагноз «эпилепсия» не подтвердился, все было намного печальнее. Ее отправили на магнитно-резонансную томографию. Результаты ее врачам не понравились.

- У вас не очень хорошая картина на МРТ, вы точно в порядке? Так спрашивает у меня врач, - рассказывает «Комсомолке» Лариса. – Мне сказали, что у меня опухоль головного мозга. Что? Сказать, что я была удивлена – ничего не сказать. Откуда это вообще? Я просто не восприняла это всерьёз. Затем сделали ещё одно обследование, которое я просто не смогла выдержать, а в заключении - тот же диагноз. Единственное, что хотелось – позвонить маме и поплакать. Но как я могу сказать такое маме?

Узнав о диагнозе, женщина обратилась в московскую клинику имени Бурденко, где собраны лучшие нейрохирурги. Врачи, увидев на снимке опухоль, сказали, что откладывать нет времени и нужно срочно оперировать.Операцию сделают через пару недель.

- Страшно ли мне? Нет. Чего бояться? Смерти? Я ежесекундно благодарила и благодарю Бога, Вселенную, что это приключилось со мной, а не с моими детьми. Господь уберёг меня от страданий, - говорит Лариса. - Меня очень волновало, смогу ли я еще родить детей. Доктор успокоил, сказал: "Конечно, нарожаешь еще красивых детишек".

В семье растут двое дочерей трех и пяти лет

Сейчас состояние Ларисы нормальное, если не считать побочных эффектов от уколов и лекарств, которые ей назначили.

Женщина пока не знает, какая сумма ей понадобится для операций и дальнейшего лечения. Но она просит помочь каждого неравнодушного. Лариса верит в себя и свои силы и уверена, что победит болезнь.

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