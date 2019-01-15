2019-01-15T14:57:43+03:00
Происшествия

«За ружье хватался не впервые»: учалинский стрелок и раньше скандалил и угрожал своей жене

Правда, до полиции дело так и не доходило. Убитая всегда прощала супруга-смутьяна
Инга Новицкая
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Со стороны семья И. казалась образцом любви и взаимопониманияСо стороны семья И. казалась образцом любви и взаимопонимания
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Жители Башкирии продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Учалах в минувшее воскресенье, 13 января. Тогда 34-летний местный житель, вернувшись под утро из кафе сильно пьяным, устроил жене скандал и начал угрожать охотничьим ружьем.

Перепуганная женщина пыталась скрыться у соседей, но разъяренный супруг ворвался следом и открыл беспорядочную стрельбу. Мать двоих детей, Гульсия Хилажева была убита на месте, а ее супруг Зариф тяжело ранен. Сейчас мужчина в состоянии медикаментозной комы находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Пытаясь спастись, супруга обезумевшего учалинца выбежала на улицу – на помощь ей уже спешил другой сосед – майор полиции Рафис Нурмухаметов. Но пуля настигла и его, попав в бедро; через несколько часов мужчина скончался в реанимации от острой кровопотери.

Тем временем, преступник, прихватив с собой охотничье ружье, попытался сбежать с женой. Полицейские объявили план перехвата, но уже через несколько часов обезображенные выстрелами тела супругов были найдены неподалеку, возле строящегося дома. Мужчина сначала застрелил жену, а потом покончил с собой.

НЕ РАЗ УСТРАИВАЛ СЦЕНЫ РЕВНОСТИ И ХВАТАЛСЯ ЗА РУЖЬЕ

Родственники и друзья убийцы в голос твердят, что Артур И. был добропорядочным семьянином, никогда и голос не повышавшим на свою жену.

Оказалось, что Артур не раз угрожал своей супруге в приступе ревности

Оказалось, что Артур не раз угрожал своей супруге в приступе ревности

- Работал на местном комбинате, строил дом. Жену свою просто обожал, двоих детей они воспитывали – сын в первом классе учился, младшая дочь в садик ходила. Никогда они не ссорились, жили мирно и в любви, - рассказывают знакомые Артура.

А вот соседи, жившие с И. на одной улице, утверждают, что мужчина был очень ревнив, и часто закатывал жене скандалы.

- Супруги ссорились не впервые. Парень не раз устраивал сцены ревности, приняв на грудь, и при этом хватался за ружье. Бежать от таких, пока не поздно, - рассказывает знакомая погибшей Ляйсан Зинфира.

- Почему жена раньше не обращалась в полицию, чтобы у мужа изъяли оружие? Ведь это далеко не первый случай! Зачем она вообще жила с этим зверем, из-за которого остались сиротами столько детей? – задается вопросом Ирина С.

- Артур – нормальный мужик, но, когда выпьет – сразу в драку лезет. Три раза я его с женой разнимал, было такое, - делится друг семьи Руслан Х.

Удивительно, но за несколько недель до трагедии Ляйсан удалила свою страницу в социальных сетях. Знакомые девушки считают, что она это сделала специально, под давлением ревнивого супруга.

Собственный источник рассказал «Комсомолке», что погибшая женщина действительно раньше жаловалась на своего супруга, мол, тот лезет в драку, когда выпьет. Но никаких мер по этому поводу предпринято не было, семья считалась благополучной.

- В полиции материалов проверок и «административок» нет. На профилактическом учете, как неблагополучная семья, Ибрагимовы не состояли, - уточнил источник.

«ЖЕНЩИНЫ, НЕ ТЕРПИТЕ МУЖА-ТИРАНА»

Учалинская трагедия не оставила равнодушным никого: в социальных сетях горячо обсуждается, кто же виноват в этой ситуации, и можно было ли ее избежать. Большинство комментаторов сходится в мнении, что беды могло и не случиться, если бы супруга убийцы не терпела своего мужа-тирана, а ушла от него, забрав детей.

- Женщины знают, за кого они выходят замуж. Насильно их никто под венец не ведет, не крадет из отчего дома. Не терпите мужа-тирана, бегите! А всем погибшим пусть земля будет пухом, - пишет Марк Ф.

По вине обезумевшего убийцы дети могут остаться круглыми сиротами. Состояние раненого Зарифа до сих пор внушает опасение врачам

По вине обезумевшего убийцы дети могут остаться круглыми сиротами. Состояние раненого Зарифа до сих пор внушает опасение врачам

- Если бы у нас в Учалах были организации, куда могли обратиться за помощью жертвы домашнего насилия, то такого не было бы. Сколько женщин живут с такими уродами и боятся уйти от них. Должны быть какие-то комитеты, куда женщина могла прийти вместе с детьми, зная, что ей там помогут, как психологически, так и юридически.

- От полиции защиты никакой, один ответ: «Приходите, когда вас убьют...» Детей очень жаль, сиротами остались ни за что, - сокрушается Екатерина В.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию комментирует юрист Роман Петров:

- Если ваш близкий скандалит, распускает руки и тем более угрожает убийством – всегда в первую очередь нужно обращаться в правоохранительные органы. Если взять ситуацию в Учалах, то если будет доказано, что женщина ранее обращалась с заявлением на своего мужа и ей было отказано, то будет принято законное и обоснованное решение о возбужении уголовного дела по статье "халатность" в отношении тех лиц, которые не отреагировали своевременно на обращение.

К сожалению, в нашей стране нет кризисных центров для женщин и жертв, переживших насилие, как, например, в Европе. Поэтому в таких случаях один путь – в полицию, к участковому. Тем более, если есть зарегистрированное огнестрельное оружие – любое обращение на владельца этого оружия должно привести к его изъятию. Другое дело, что участковый может бездействовать – вот так и происходят трагедии.

Что касаемо домашнего насилия: декриминализация побоев в семье вовсе не предполагает отсутствия наказания. За это полагается административное наказание, например, административный арест на 15 суток.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибших.

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