«За ружье хватался не впервые»: учалинский стрелок и раньше скандалил и угрожал своей жене

Жители Башкирии продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Учалах в минувшее воскресенье, 13 января. Тогда 34-летний местный житель, вернувшись под утро из кафе сильно пьяным, устроил жене скандал и начал угрожать охотничьим ружьем.

Перепуганная женщина пыталась скрыться у соседей, но разъяренный супруг ворвался следом и открыл беспорядочную стрельбу. Мать двоих детей, Гульсия Хилажева была убита на месте, а ее супруг Зариф тяжело ранен. Сейчас мужчина в состоянии медикаментозной комы находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Пытаясь спастись, супруга обезумевшего учалинца выбежала на улицу – на помощь ей уже спешил другой сосед – майор полиции Рафис Нурмухаметов. Но пуля настигла и его, попав в бедро; через несколько часов мужчина скончался в реанимации от острой кровопотери.

Тем временем, преступник, прихватив с собой охотничье ружье, попытался сбежать с женой. Полицейские объявили план перехвата, но уже через несколько часов обезображенные выстрелами тела супругов были найдены неподалеку, возле строящегося дома. Мужчина сначала застрелил жену, а потом покончил с собой.

НЕ РАЗ УСТРАИВАЛ СЦЕНЫ РЕВНОСТИ И ХВАТАЛСЯ ЗА РУЖЬЕ

Родственники и друзья убийцы в голос твердят, что Артур И. был добропорядочным семьянином, никогда и голос не повышавшим на свою жену.

Оказалось, что Артур не раз угрожал своей супруге в приступе ревности

- Работал на местном комбинате, строил дом. Жену свою просто обожал, двоих детей они воспитывали – сын в первом классе учился, младшая дочь в садик ходила. Никогда они не ссорились, жили мирно и в любви, - рассказывают знакомые Артура.

А вот соседи, жившие с И. на одной улице, утверждают, что мужчина был очень ревнив, и часто закатывал жене скандалы.

- Супруги ссорились не впервые. Парень не раз устраивал сцены ревности, приняв на грудь, и при этом хватался за ружье. Бежать от таких, пока не поздно, - рассказывает знакомая погибшей Ляйсан Зинфира.

- Почему жена раньше не обращалась в полицию, чтобы у мужа изъяли оружие? Ведь это далеко не первый случай! Зачем она вообще жила с этим зверем, из-за которого остались сиротами столько детей? – задается вопросом Ирина С.

- Артур – нормальный мужик, но, когда выпьет – сразу в драку лезет. Три раза я его с женой разнимал, было такое, - делится друг семьи Руслан Х.

Удивительно, но за несколько недель до трагедии Ляйсан удалила свою страницу в социальных сетях. Знакомые девушки считают, что она это сделала специально, под давлением ревнивого супруга.

Собственный источник рассказал «Комсомолке», что погибшая женщина действительно раньше жаловалась на своего супруга, мол, тот лезет в драку, когда выпьет. Но никаких мер по этому поводу предпринято не было, семья считалась благополучной.

- В полиции материалов проверок и «административок» нет. На профилактическом учете, как неблагополучная семья, Ибрагимовы не состояли, - уточнил источник.

«ЖЕНЩИНЫ, НЕ ТЕРПИТЕ МУЖА-ТИРАНА»

Учалинская трагедия не оставила равнодушным никого: в социальных сетях горячо обсуждается, кто же виноват в этой ситуации, и можно было ли ее избежать. Большинство комментаторов сходится в мнении, что беды могло и не случиться, если бы супруга убийцы не терпела своего мужа-тирана, а ушла от него, забрав детей.

- Женщины знают, за кого они выходят замуж. Насильно их никто под венец не ведет, не крадет из отчего дома. Не терпите мужа-тирана, бегите! А всем погибшим пусть земля будет пухом, - пишет Марк Ф.

По вине обезумевшего убийцы дети могут остаться круглыми сиротами. Состояние раненого Зарифа до сих пор внушает опасение врачам

- Если бы у нас в Учалах были организации, куда могли обратиться за помощью жертвы домашнего насилия, то такого не было бы. Сколько женщин живут с такими уродами и боятся уйти от них. Должны быть какие-то комитеты, куда женщина могла прийти вместе с детьми, зная, что ей там помогут, как психологически, так и юридически.

- От полиции защиты никакой, один ответ: «Приходите, когда вас убьют...» Детей очень жаль, сиротами остались ни за что, - сокрушается Екатерина В.

ОФИЦИАЛЬНО

Ситуацию комментирует юрист Роман Петров:

- Если ваш близкий скандалит, распускает руки и тем более угрожает убийством – всегда в первую очередь нужно обращаться в правоохранительные органы. Если взять ситуацию в Учалах, то если будет доказано, что женщина ранее обращалась с заявлением на своего мужа и ей было отказано, то будет принято законное и обоснованное решение о возбужении уголовного дела по статье "халатность" в отношении тех лиц, которые не отреагировали своевременно на обращение.

К сожалению, в нашей стране нет кризисных центров для женщин и жертв, переживших насилие, как, например, в Европе. Поэтому в таких случаях один путь – в полицию, к участковому. Тем более, если есть зарегистрированное огнестрельное оружие – любое обращение на владельца этого оружия должно привести к его изъятию. Другое дело, что участковый может бездействовать – вот так и происходят трагедии.

Что касаемо домашнего насилия: декриминализация побоев в семье вовсе не предполагает отсутствия наказания. За это полагается административное наказание, например, административный арест на 15 суток.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным погибших.